Közeleg a visszavonulás? – Alonso nyáron hoz döntést a jövőjéről

2026.05.01. 16:24
A Formula–1-es Aston Martin kétszeres világbajnoka, Fernando Alonso tudja, hogy a nyár környékén döntést kell hoznia a jövőjéről. A spanyol versenyző nem akar rossz szájízzel hátat fordítani a sportágnak, akkor szeretne visszavonulni, amikor továbbra is gyorsnak érzi magát.

A mezőny rangidős versenyzője, Fernando Alonso jelenleg a 23. Formula–1-es szezonját teljesíti, amely könnyen lehet, hogy az utolsó lesz a sorban. A kétszeres bajnok szerződése a mostani év végén jár le az Aston Martinnal, amelyik borzasztó formában indította az új szabálykorszakot. Bár a spanyol nem titkolt célja, hogy megszerezze a hőn áhított harmadik vb-címet, nincs garancia arra, hogy csapata jövőre vagy akár a következő években az élre tör, így erősen kérdéses, még mennyi időt kellene várnia arra, hogy egyáltalán lehetősége nyíljon harcba szállni az újabb sikerért.

A pilótának ráadásul egyáltalán nem is tetszik a jelenlegi versenyzés, és nemrég született meg első gyermeke is, így nem meglepő módon egyre forróbb témát jelent a jövője. Alonso legutóbb a Miami Nagydíj sajtónapján osztotta meg a gondolatait pályafutása esetleges lezárása kapcsán. „Egyelőre nem kezdtem el gondolkozni a jövőmön. A tulajdonossal, Lawrence-szel (Stroll) és a csapattal is rendszeresen beszélek. Múlt hétvégén Monacóban is találkoztunk, és együtt vacsoráztunk.”

„Soha nem beszéltünk mélyebben a jövőről. Mindenben egyetértünk, egy csapat vagyunk, de sokkal több szó esik a jelenről, mint a jövőről. Ugyanakkor tisztában vagyok vele, hogy az év egy adott pontján, valamikor nyár környékén, vagy közvetlenül a szünet után döntést kell hoznom. Egyelőre még nem kezdtem el gondolkozni ezen. ”

„Nem a legjobb, ha rossz szájízzel távozol a sportból. Nem igazán választhatod meg, mikor hagyod abba a versenyzést, ezt csak (Nico) Rosberg tette meg. Nehéz döntés. Én nagyon nyugodt vagyok, és rendkívül elégedetten tekintek vissza a karrieremre. Tényleg elégedett vagyok azzal, amit átélhettem és megtapasztalhattam, és azzal, amit ez a sport adott nekem. Ez egy ajándék. Mióta 2021-ben visszatértem, úgy érzem, ajándék az, hogy tovább versenyezhetek és még mindig versenyképesnek érzem magam.”

„Egy napon úgy szeretnék hátat fordítani a sportnak, hogy gyorsnak érzem magam. Nem akkor szeretnék távozni, amikor mindenki legyőz engem, lassúnak érzem magam, hibákat követek el, vagy ilyesmi. Tudom, hogy most száz százszázalékos formában vagyok, és ugyanezt akarom érezni akkor is, amikor távozom.”
 

F1
Tegnap, 14:20

Szabályváltozások, eső, sprint – új bajnokság kezdődik Miamiban?

A Mercedes mindent vitt az első három nagydíjon, de a hosszú kényszerszünet után fordulhat a kocka.

 

5. MIAMI NAGYDÍJ
MÁJUS 1., PÉNTEK
Szabadedzés18.00–19.30
Sprintidőmérő22.30–23.14
MÁJUS 2., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 3., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.326 km) rajtja22.00
Kanadai Nagydíj, Montrealmájus 24., 22.00
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00

 

