Ronald Araújo: Másfél évig depressziósan játszottam

Az uruguayi középső védő most szólalt meg először a visszatérése óta. Londonban a Chelsea elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, még az első félidőben két sárga lap után állították ki a csapatkapitányt, amely után úgy érezte, segítségre van szüksége. A játékos lelkiállapotán nem segített a meccs utáni médiavisszhang sem.

„Próbáltam a külvilágtól távol tartani a döntésem, de a mai világban ezt nagyon nehéz. Emlékszem, a feleségemmel beszélgettünk, és láttam, hogy sírni kezd, miközben a telefonját nézi. Megkérdeztem tőle, mi történt, majd elmondta, vannak, akik a gyermekeink halálát kívánják. Amikor erre a szintre eljut valaki, akkor látni, hogy milyen őrült a társadalom a közösségi médiában.”

Végül úgy döntött, jelzi a vezetőség felé, pihenésre van szüksége. Megoldotta a problémákat, és visszatérése után újult erővel tekint előre. November vége óta a február 2-án rendezett Albacete elleni kupatalálkozó volt Araújo első pályára lépése kezdőként és csapatkapitányként. Nyilatkozatában elmondta, annak ellenére, hogy a találkozó végére már kezdett elfáradni, úgy érzi, jó állapotban volt és jól is játszott, segíteni tudta csapatát. A Mundo Deportivónak adott interjújában elmondta, hogy nem csak a kiállítás miatt erősödött fel benne a pihenés gondolata.

„Ez több dolog halmaza volt. Hosszú ideje nem voltam jól, közel másfél éve jelen volt ez az érzés. Próbáltam erős maradni, de úgy éreztem egyre kevésbé megy. Nem csak a sportban, a hétköznapokban sem éreztem, hogy önmagam lennék, de abban a pillanatban rájöttem: fel kell tennem a kezemet és segítséget kell kérjek. Én azok közé tartozom, akik megpróbálnak mindent magukban tartani, ebben az esetben viszont szakemberre volt szükségem.”

Az uruguayi elmondása szerint a sportigazgató, Deco nagyon jól fogadta a kérést, egyből hívta az elnököt, Joan Laportát és az edzőt, Hansi Flicket, akik szintén támogatóan álltak hozzá.

„Először Decóval beszéltem, elmondtam neki, mit érzek. Eleinte kissé meglepődött, mert nem túl gyakori, hogy egy barcelonai játékos ilyen dolgokkal küzd, de nagyon emberi módon fogadta. A klub mindent megadott az első pillanattól kezdve, amire szükségem volt a felépüléshez.”

A problémák ellenére sem fordult meg a fejében, hogy abbahagyja a labdarúgást.

„Nem gondoltam rá, hogy befejezzem a játékot, de sok mindenre gondol az ember, amikor nem érzi azt, hogy önmaga lenne. Tudtam, hogy valami nem működik jól, a teljesítményem sem azt tükrözte, amire képes vagyok, ezért gondolkodtam sok mindenen, de ez meg sem fordult a fejemben a visszavonulás. Gyerekkorom óta mindig arról álmodtam, hogy focista lehessek, a foci az életem.”

A játékos hozzátette, hatalmas segítséget nyújtottak a csapattársak is, már az első pillanattól támogató üzeneteket kapott tőlük, azonban a legbiztosabb pont és a legnagyobb támogatás a felesége volt a nehéz időszak alatt. De nem csak a csapattársak, hanem ellenfelek is biztatták.

„Nagyon meglepett, hogy más csapatok játékosai is mennyire támogatnak. Nem fogok neveket mondani, de voltak, akik azt mondták, hogy ők is átélték ugyanezt, de megtartották maguknak. Féltek a reakcióktól. Sokan mondták, ne szégyelljem magam emiatt.”

Izraelben találta, meg azt amit keresett ebben a nehéz időszakban. A nyugalmat, a hitet és a szeretetet. Araújo elmondása szerint fontos volt számára, hogy olyan helyre menjen, ahol történelme van és jelenleg is jelen van a kereszténység. Nyilatkozata végén kitért a visszatérés utáni időszakra is

„Nem félek a visszaeséstől, komoly szakemberekkel dolgozom együtt. 2031-ig szól a szerződésem és felelőséggel tartozom a csapat iránt is, hisz én vagyok a csapatkapitány. Készen állunk az előttünk álló feladatokra, meg szeretnénk nyerni minden sorozatot. A kupában egy nagyon jó csapat, az Atlético Madrid lesz az ellenfelünk, de fel vagyunk készülve mindenre. A bajnokság nagyon kiélezett, minden forduló kulcsfontosságú lesz. El kell hinnünk, hogy a Bajnokok Ligáját is meg tudjuk nyerni. Mi vagyunk a Barca, mindig hinnünk kell magunkban.”