Női kézi NB I: zsinórban ötödször nyert a Vác

A 38. percben tíz góllal vezettek a váciak, az 52. percben viszont csak két találat volt a különbség, de ezt követően a vendégek már nem voltak eredményesek. A sorozatban ötödik győzelmét ünneplő Vác együttesében az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca tíz góllal, Csizmadia Fanni 14 védéssel zárt. A budaörsi Uhrin Lili hat gólt szerzett.
A Szombathely 28–23-ra győzött a kiesőhelyen álló Kozármisleny otthonában. Az előző idény gólkirálya, Pődör Rebeka hat találattal, Marija Simic 17 védéssel zárt a vasiaknál.
Székesfehérváron ebben az idényben eddig csak európai kupaszereplő csapatok tudtak pontot szerezni: a Győr, a Ferencváros és a Debrecen nyert, az Esztergom döntetlent játszott. Ennek tekintetében a NEKA sikere nagy meglepetésnek számít.
A Nemzeti Kézilabda Akadémia sikeréhez a házi gólkirály Szabó Aida nyolc, Alaxai Zoé pedig hat találattal járult hozzá. A hazaiaknál Tamara Smbatian nyolcszor volt eredményes.
KÉZILABDA
NŐI NB I
Alba Fehérvár KC–NEKA 28–29 (16–14)
Székesfehérvár, 500 néző. V: Bíró Á., Kiss O.
FEHÉRVÁR: Hadfi – SZABÓ-MÁJER 5, Hajdu Gy., Moreno 1, LAZICS 5, SZMBATJAN 8 (3), TAKÓ 5. Csere: Aalla (kapus), Zentai 2, Kocsis B. 2, Kolonics. Edző: Szuzana Lazovics
NEKA: Csapó Kincső – KISS CS. 4, Török F. 4, SZABÓ AIDA 8 (4), ALAXAI 6, UTASI 4, Mihály H. Csere: NÉMETH ZS. (kapus), Koronczai, Seres 1, Bozsodi 1, Panyi 1, Sztankovics R., Nagy-Hajdu. Edző: Bakó Botond
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–1. 12. p.: 7–5. 18. p.: 12–9. 24. p.: 14–10. 28. p.: 14–12. 34. p.: 18–16. 40. p.: 21–19. 46. p.: 23–23. 52. p.: 25–25. 58. p.: 26–28. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4
MESTERMÉRLEG
Szuzana Lazovics: – Megmutatta a NEKA, hogy jó csapat, mi viszont nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk. Rossz volt a védekezés és a visszarendeződés. Sokkal jobb, hogy most jött ez a vereség, még az idény második felének az elején.
Bakó Botond: – A hiányzók miatt sokat kellett foltozgatnunk a csapatot. Az első negyedóra után megtaláltuk a védekezésünket, a második félidőben jó lett a kapusteljesítményünk és taktikailag is addig variáltunk, míg meglett a megoldás.
Kozármisleny KA–Szombathelyi KKA 23–28 (11–15)
Váci NKSE–Moyra-Budaörs 29–25 (19–11)
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|15
|15
|–
|–
|563–329
|+234
|30
|2. FTC
|15
|14
|–
|1
|518–352
|+166
|28
|3. Debrecen
|15
|13
|–
|2
|484–357
|+127
|26
|4. Esztergom
|15
|10
|2
|3
|492–382
|+110
|22
|5. Vác
|15
|10
|1
|4
|440–395
|+45
|21
|6. Székesfehérvár
|15
|9
|1
|5
|406–380
|+26
|19
|7. Szombathely
|15
|5
|2
|8
|407–487
|–80
|12
|8. Mosonmagyaróvár
|15
|5
|1
|9
|384–411
|–27
|11
|9. Vasas
|15
|4
|2
|9
|403–433
|–30
|10
|10. Kisvárda
|15
|5
|–
|10
|378–439
|–61
|10
|11. Budaörs
|15
|3
|3
|9
|372–438
|–66
|9
|12. NEKA
|15
|4
|–
|11
|376–467
|–91
|8
|13. Kozármisleny
|15
|1
|–
|14
|331–494
|–163
|2
|14. Dunaújváros
|15
|–
|2
|13
|338–528
|–190
|2