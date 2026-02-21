Női kézi NB I: zsinórban ötödször nyert a Vác

A 38. percben tíz góllal vezettek a váciak, az 52. percben viszont csak két találat volt a különbség, de ezt követően a vendégek már nem voltak eredményesek. A sorozatban ötödik győzelmét ünneplő Vác együttesében az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca tíz góllal, Csizmadia Fanni 14 védéssel zárt. A budaörsi Uhrin Lili hat gólt szerzett.

A Szombathely 28–23-ra győzött a kiesőhelyen álló Kozármisleny otthonában. Az előző idény gólkirálya, Pődör Rebeka hat találattal, Marija Simic 17 védéssel zárt a vasiaknál.

Székesfehérváron ebben az idényben eddig csak európai kupaszereplő csapatok tudtak pontot szerezni: a Győr, a Ferencváros és a Debrecen nyert, az Esztergom döntetlent játszott. Ennek tekintetében a NEKA sikere nagy meglepetésnek számít.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia sikeréhez a házi gólkirály Szabó Aida nyolc, Alaxai Zoé pedig hat találattal járult hozzá. A hazaiaknál Tamara Smbatian nyolcszor volt eredményes.

KÉZILABDA

NŐI NB I

Alba Fehérvár KC–NEKA 28–29 (16–14)

Székesfehérvár, 500 néző. V: Bíró Á., Kiss O.

FEHÉRVÁR: Hadfi – SZABÓ-MÁJER 5, Hajdu Gy., Moreno 1, LAZICS 5, SZMBATJAN 8 (3), TAKÓ 5. Csere: Aalla (kapus), Zentai 2, Kocsis B. 2, Kolonics. Edző: Szuzana Lazovics

NEKA: Csapó Kincső – KISS CS. 4, Török F. 4, SZABÓ AIDA 8 (4), ALAXAI 6, UTASI 4, Mihály H. Csere: NÉMETH ZS. (kapus), Koronczai, Seres 1, Bozsodi 1, Panyi 1, Sztankovics R., Nagy-Hajdu. Edző: Bakó Botond

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–1. 12. p.: 7–5. 18. p.: 12–9. 24. p.: 14–10. 28. p.: 14–12. 34. p.: 18–16. 40. p.: 21–19. 46. p.: 23–23. 52. p.: 25–25. 58. p.: 26–28. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Megmutatta a NEKA, hogy jó csapat, mi viszont nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk. Rossz volt a védekezés és a visszarendeződés. Sokkal jobb, hogy most jött ez a vereség, még az idény második felének az elején.

Bakó Botond: – A hiányzók miatt sokat kellett foltozgatnunk a csapatot. Az első negyedóra után megtaláltuk a védekezésünket, a második félidőben jó lett a kapusteljesítményünk és taktikailag is addig variáltunk, míg meglett a megoldás.

Kozármisleny KA–Szombathelyi KKA 23–28 (11–15)



Váci NKSE–Moyra-Budaörs 29–25 (19–11)