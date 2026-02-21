Nemzeti Sportrádió

NB I

Újpest–Diósgyőr 2–1, Kazincbarcika–Puskás Akadémia 0–2, Nyíregyháza–Kisvárda 2–2

Női kézi NB I: zsinórban ötödször nyert a Vác

2026.02.21. 19:56
Fotó: FB/Moyra-Budaörs Handball
A Vác házigazdaként 29–25-re győzött a Budaörs ellen a női kézilabda NB I szombati játéknapján.

A 38. percben tíz góllal vezettek a váciak, az 52. percben viszont csak két találat volt a különbség, de ezt követően a vendégek már nem voltak eredményesek. A sorozatban ötödik győzelmét ünneplő Vác együttesében az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca tíz góllal, Csizmadia Fanni 14 védéssel zárt. A budaörsi Uhrin Lili hat gólt szerzett.

A Szombathely 28–23-ra győzött a kiesőhelyen álló Kozármisleny otthonában. Az előző idény gólkirálya, Pődör Rebeka hat találattal, Marija Simic 17 védéssel zárt a vasiaknál.

Székesfehérváron ebben az idényben eddig csak európai kupaszereplő csapatok tudtak pontot szerezni: a Győr, a Ferencváros és a Debrecen nyert, az Esztergom döntetlent játszott. Ennek tekintetében a NEKA sikere nagy meglepetésnek számít.

A Nemzeti Kézilabda Akadémia sikeréhez a házi gólkirály Szabó Aida nyolc, Alaxai Zoé pedig hat találattal járult hozzá. A hazaiaknál Tamara Smbatian nyolcszor volt eredményes.

KÉZILABDA
NŐI NB I 
Alba Fehérvár KC–NEKA 28–29 (16–14)
Székesfehérvár, 500 néző. V: Bíró Á., Kiss O. 
FEHÉRVÁR: Hadfi – SZABÓ-MÁJER 5, Hajdu Gy., Moreno 1, LAZICS 5, SZMBATJAN 8 (3), TAKÓ 5. Csere: Aalla (kapus), Zentai 2, Kocsis B. 2, Kolonics. Edző: Szuzana Lazovics
NEKA: Csapó Kincső – KISS CS. 4, Török F. 4, SZABÓ AIDA 8 (4), ALAXAI 6, UTASI 4, Mihály H. Csere: NÉMETH ZS. (kapus), Koronczai, Seres 1, Bozsodi 1, Panyi 1, Sztankovics R., Nagy-Hajdu. Edző: Bakó Botond
Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–1. 12. p.: 7–5. 18. p.: 12–9. 24. p.: 14–10. 28. p.: 14–12. 34. p.: 18–16. 40. p.: 21–19. 46. p.: 23–23. 52. p.: 25–25. 58. p.: 26–28. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – Megmutatta a NEKA, hogy jó csapat, mi viszont nem azt játszottuk, amit megbeszéltünk. Rossz volt a védekezés és a visszarendeződés. Sokkal jobb, hogy most jött ez a vereség, még az idény második felének az elején.

Bakó Botond: – A hiányzók miatt sokat kellett foltozgatnunk a csapatot. Az első negyedóra után megtaláltuk a védekezésünket, a második félidőben jó lett a kapusteljesítményünk és taktikailag is addig variáltunk, míg meglett a megoldás.
Kozármisleny KA–Szombathelyi KKA 23–28 (11–15)

Váci NKSE–Moyra-Budaörs 29–25 (19–11)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Győr1515563–329+234 30 
2. FTC15141518–352+166 28 
3. Debrecen15132484–357+127 26 
4. Esztergom151023492–382+110 22 
5. Vác151014440–395+45 21 
6. Székesfehérvár15915406–380+26 19 
7. Szombathely15528407–487–80 12 
8. Mosonmagyaróvár15519384–411–27 11 
9. Vasas15429403–433–30 10 
10. Kisvárda15510378–439–61 10 
11. Budaörs15339372–438–66 
12. NEKA15411376–467–91 
13. Kozármisleny15114331–494–163 
14. Dunaújváros15213338–528–190 

 

 

