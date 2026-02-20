A Real Madrid edzője szerint Vinícius Júnior áldozat, nem provokátor

Ismeretes, hogy kedden a Real Madrid 1–0-ra legyőzte a Benficát a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén, amely azonban leginkább arról marad emlékezetes, hogy Vinícius Júnior rasszista támadással vádolta meg az ellenfél argentin játékosát, Gianluca Prestiannit, ami miatt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) már vizsgálatot is rendelt el. Akadtak azonban olyan vélemények is, amelyek a győztes gólt szerző brazilt tették felelőssé a történtekért, mégpedig azért, mert sokak szerint provokatív módon ünnepelte az amúgy gyönyörű találatát.

„Vinícius szomorú volt, mint mindenki más, továbbá nagyon felháborodott a történteken – beszélt játékosa lelki állapotáról Álvaro Arbeloa az Osasuna elleni szombati bajnokit megelőző sajtótájékoztatón az El Mundo Deportivo szerint. – Ez egy rasszista cselekedet volt, amit nem akarunk, hogy újra megtörténjen. Ennek nincs helye a sportágunkban. Most hatalmas esélyünk van arra, hogy bizonyítsuk, az ilyen eset nem maradhat büntetlenül.”

A madridiak vezetőedzője szerint fontos, hogy mindenki egységesen lépjen fel a hasonló tettek ellen: „Azt hiszem, világosan fogalmaztam. A lényeg az, hogy felvegyük a harcot az olyan cselekedetek ellen, amelyeknek a tanúi voltunk. Elfogadhatatlan, nem tolerálhatjuk. Mindenkinek szembe kell néznie vele, főleg akkor, ha egy munkatársáról van szó. Semmi sem igazolja a történteket, semmi. Az áldozatot nem ábrázolhatjuk provokátorként. Vini semmi olyat nem tett, ami indokolta volna a rasszista cselekedetet.”

Arbeloa ezután beszélt arról is, hogy a játékosok teljes mértékben támogatják csapattársukat, akit szükség esetén az öltözőbe is követtek volna a Benfica elleni mérkőzésen: „Vinícius döntése volt. Ha azt mondja, hogy menjünk mi is, akkor mindannyian bemegyünk. Nem is lehetnék büszkébb, mint amilyen a minap voltam arra, ahogyan mindnyájan reagáltunk a történtekre. Semmi sem tesz ennél büszkébbé.”

„Mindenki látta, hogy mi történt, mindannyian ugyanazt a meccset néztük. És ez az, ami igazán fontos; nem válthatunk témát. Most nagyszerű lehetőségünk van. A döntés az UEFA kezében, itt az ideje annak, hogy megmutassák, ez nem csak üres fecsegés” – tette hozzá a sajtótájékoztatón Arbeloa.