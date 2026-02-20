Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid edzője szerint Vinícius Júnior áldozat, nem provokátor

T. Z.T. Z.
2026.02.20. 20:40
Álvaro Arbeloa ismét védelmébe vette játékosát (Fotó: Getty Images)
Real Madrid rasszizmus spanyol foci Benfica Vinícius Júnior Álvaro Arbeloa
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa szerint Vinícius Júnior áldozata a hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzésen történteknek, és hibás megközelítés az, ha bárki provokátorként akarja feltüntetni. A spanyol tréner ezt az Osasuna elleni szombati bajnokit megelőző sajtótájékoztatón mondta el.

Ismeretes, hogy kedden a Real Madrid 1–0-ra legyőzte a Benficát a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén, amely azonban leginkább arról marad emlékezetes, hogy Vinícius Júnior rasszista támadással vádolta meg az ellenfél argentin játékosát, Gianluca Prestiannit, ami miatt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) már vizsgálatot is rendelt el. Akadtak azonban olyan vélemények is, amelyek a győztes gólt szerző brazilt tették felelőssé a történtekért, mégpedig azért, mert sokak szerint provokatív módon ünnepelte az amúgy gyönyörű találatát.

„Vinícius szomorú volt, mint mindenki más, továbbá nagyon felháborodott a történteken – beszélt játékosa lelki állapotáról Álvaro Arbeloa az Osasuna elleni szombati bajnokit megelőző sajtótájékoztatón az El Mundo Deportivo szerint.Ez egy rasszista cselekedet volt, amit nem akarunk, hogy újra megtörténjen. Ennek nincs helye a sportágunkban. Most hatalmas esélyünk van arra, hogy bizonyítsuk, az ilyen eset nem maradhat büntetlenül.”

A madridiak vezetőedzője szerint fontos, hogy mindenki egységesen lépjen fel a hasonló tettek ellen: „Azt hiszem, világosan fogalmaztam. A lényeg az, hogy felvegyük a harcot az olyan cselekedetek ellen, amelyeknek a tanúi voltunk. Elfogadhatatlan, nem tolerálhatjuk. Mindenkinek szembe kell néznie vele, főleg akkor, ha egy munkatársáról van szó. Semmi sem igazolja a történteket, semmi. Az áldozatot nem ábrázolhatjuk provokátorként. Vini semmi olyat nem tett, ami indokolta volna a rasszista cselekedetet.”

Arbeloa ezután beszélt arról is, hogy a játékosok teljes mértékben támogatják csapattársukat, akit szükség esetén az öltözőbe is követtek volna a Benfica elleni mérkőzésen: „Vinícius döntése volt. Ha azt mondja, hogy menjünk mi is, akkor mindannyian bemegyünk. Nem is lehetnék büszkébb, mint amilyen a minap voltam arra, ahogyan mindnyájan reagáltunk a történtekre. Semmi sem tesz ennél büszkébbé.”

„Mindenki látta, hogy mi történt, mindannyian ugyanazt a meccset néztük. És ez az, ami igazán fontos; nem válthatunk témát. Most nagyszerű lehetőségünk van. A döntés az UEFA kezében, itt az ideje annak, hogy megmutassák, ez nem csak üres fecsegés” – tette hozzá a sajtótájékoztatón Arbeloa.

Kapcsolódó tartalom

A Real Madrid benyújtotta bizonyítékait az UEFA-nak Vinícius ügyében

A klub a történteket elfogadhatatlannak nevezte, „nincs helye rasszizmusnak sem a pályán, sem azon kívül”.

Nem csitul a Vinícius körüli balhé: a rasszizmussal megvádolt játékos elmondta, miért takarta el az arcát

Az UEFA kivizsgálja az esetet, de a folyamat várhatóan hetekig elhúzódik.

Kylian Mbappé: A 25-ös játékos ötször is lemajmozta Vinícius Júniort

Vinícius Júnior és Gianluca Prestianni is reagált a történtekre a mérkőzést követően.

Balhés meccset nyert meg a Real Madrid a Benfica otthonában

Vinícius Júnior gólja után közel tíz percig állt a játék, a lisszaboni csapat ezúttal nem tudta megismételni január végi teljesítményét. José Mourinho piros lapot kapott.

 

 

