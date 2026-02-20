Megsérült a Real Madrid védője
Néhány napos kihagyás vár Dean Huijsenre, aki vádlisérülést szenvedett, de a hírek szerint már ott lehet a Benfica elleni Bajnokok Ligája-visszavágón
A Real Madrid pénteken számolt be róla, hogy 5-7 nap kihagyás vár Dean Huijsenre, a középső védő vádlisérülést szenvedett.
A 20 éves labdarúgó az Osasuna elleni hétvégi bajnokit kihagyja, ám a Benfica elleni Bajnokok Ligája-visszavágón már akár pályára is léphet.
Huijsen 18 mérkőzésen egyszer volt eredményes a most zajló bajnoki idényben.
