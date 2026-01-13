Nemzeti Sportrádió

Arbeloa nem próbál új Mourinhóvá válni a Real Madridnál

2026.01.13. 18:23
Álvaro Arbeloa szerdán debütál a Real Madrid kispadján (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Álvaro Arbeloa La Liga
Álvaro Arbeloa, a Real Madrid labdarúgócsapatának új vezetőedzője ígéri, nem próbál meg az új José Mourinhóvá válni a királyi gárdánál.

A Xabi Alonso helyére kinevezett spanyol tréner – aki szombaton ünnepli a 43. születésnapját – új szerepkörében kedden állt először a sajtó elé, és többek között arról beszélt, hogy sok van benne egykori portugál edzőjéből, ám saját stílusát szeretné belevinni a munkájába. Álvaro Arbeloa először dolgozik felnőttcsapatnál, miután eddig a Real Madrid B-együttesét irányította.

„Kiváltság volt az ő irányítása alatt játszani, valóban nagy hatást gyakorolt rám – mondta Mourinhóról, aki 2010 és 2013 között volt az edzője a fővárosi alakulatnál. – Ugyanakkor én mindig Álvaro Arbeloa leszek. Sosem féltem a kudarctól, viszont ha megpróbálnék Mourinhóvá válni, látványosan elbuknék.”

A spanyol As több mondatot is idézett Arbeloától, akit arról is kérdeztek, ideiglenes-e a megbízatása, ám részleteket nem árult el: „Húsz évet töltöttem már a klubnál, és addig maradok, ameddig a Real Madrid azt akarja. Ez az otthonom.”

A frissen kinevezett vezetőedző azt is elárulta, beszélt Xabi Alonsóval: „Természetesen beszéltem vele, de ami elhangzott, az kettőnk közt marad, annyit viszont elárulhatok, hogy sok sikert kívánt nekem. Mindenki tudja, hogy jó barátok vagyunk. Nagyra becsülöm és szeretem, illetve tudom, hogy ez kölcsönös, s ez így is marad.”

Xabi Alonso tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől érkezett Madridba, az együttes kispadján mindössze 34 mérkőzés jutott neki, ezeken 24 győzelem, négy döntetlen és hat vereség volt a mérlege. Az utolsó meccse a vasárnapi, Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-döntő volt, amelyet csapata 3–2-re elveszített.

A Cadena Ser szerint játékosuralom van a madridi klubnál, így nyilván szóba került a sajtótájékoztatón az öltöző helyzete, a játékosok hozzáállása is.

„Nem igazán zavar, hogy milyen egók vannak az öltözőben – felelte Arbeloa. – Mindenki tiszta lappal indul, ez egy új kezdet, ami a holnapi meccsel indul el. Remek keretünk van kiváló játékosoknál, és a futballistáknál jobban senki sem akar címeket nyerni. Mondtam nekik, hogy életem legszebb időszaka volt, amikor a Real Madridban játszottam, és hogy ezt nekik is élvezniük kell. Előttünk van még az idény fele, és több fronton is versenyben vagyunk. Ami aggaszt, hogy mindenki elérhető lesz-e, ez fontos kérdés.”

Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát hódított el: a Bajnokok Ligájában és a Király-kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. A spanyol válogatottban 56 alkalommal lépett pályára, világbajnok és kétszeres Európa-bajnok.

Az új vezetőedző szerdán, a másodosztályú Albacete elleni kupamérkőzésen debütál a blancók kispadján.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
Szerda, 21.00: Albacete (II.)–Real Madrid (Tv: Sport1)

 

