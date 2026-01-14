Német egység: Flick és Klopp is a menesztett Xabi Alonsót méltatta

A Barcelona ellen vasárnap 3–2-re elvesztett spanyol Szuperkupa-döntő másnapján Xabi Alonso, a Real Madrid szakvezetője távozott a „királyi gárda” éléről. Az esemény akkora hullámokat vert világszerte, hogy még Hansi Flick, a Dzsiddában győztes katalán csapat vezetőedzője is kapott kérdéseket kollégája menesztésével kapcsolatban a Racing Santander elleni Király-kupa-mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón.

„Ilyen a futball, és egyébként sincs hozzá túl sok közöm. Mindössze annyit mondhatok, hogy jó a kapcsolatom Xabival; találkoztunk, amikor a német válogatottnál dolgoztam, és azóta is kapcsolatban vagyunk. A legjobbakat kívánom neki, biztos vagyok benne, hogy ő és a stábja hamarosan egy nagy csapatnál dolgoznak majd. Nagyszerű edző, és fényes jövő áll előtte. Ami történt, a labdarúgás része. Ha edző vagy, a klubnak és a csapatnak is hinnie kell benned. A vezetőségnek döntéseket kell hoznia, a Real Madridnál ez történt, nem az én dolgom ezzel foglalkozni. Az edzőknek nehéz dolguk van, nagy a felelősség rajtuk, de mindez a munkánk része, ezzel együtt kell élnünk” – osztotta meg gondolatait témát illetően a német edző.

Flick azt is elmondta: az edzők helyzete a világ egy klubjánál sem könnyű, de sokat segít, ha az adott egyesületért dolgozók közt harmonikus viszony alakul ki, s ő jelenleg ezt érzi a Barcánál.

„Végtére is, sosem lehet tudni, mi következik, az ilyesmi nálunk is megtörténhet, mert a foci a győzelemről szól, a nagy csapatoknál még inkább, mint a kicsiknél. A Barcelonánál az első óráktól kezdve a közös munkában hittem. Most már olyanok vagyunk, mint egy család. Ezt az elnök is megmondta: nemcsak a játékosoknak, stábnak, a vezetőknek, a sportigazgatónak a szülőknek, testvéreknek egy nagy családot kell alkotniuk – ezt nekünk sikerült elérnünk itt, Barcelonában. Valami egészen különlegeset építettünk fel, ez Szaúd-Arábiában is érezhető volt. Nagyon nagyra értékelem ezt a kultúrát.”

Az ugyancsak német Jürgen Kloppot a napokban már szóba is hozták a Real Madriddal, a jelenleg a Red Bull-csoport nemzetközi futballigazgatójaként dolgozó edzőóriás azonban a német Servus TV-nek adott nyilatkozatában hamar lehűtötte a kedélyeket.

„Amikor Xabi Alonsónak, aki Leverkusenben két év alatt megmutatta, milyen tehetséges edző, fél évvel később távoznia kell Madridból, az annak a jele, hogy nincs minden száz százalékig rendben a klubnál. Persze egy olyan legenda, egy olyan hihetetlenül sikeres, egyedi módszerekkel dolgozó edző után, mint Carlo Ancelotti, nehéz új szabályokat bevezetni, és ez be is bizonyosodott. Nagyon sajnálom Xabit, mert remek szakembernek tartom. De ehhez nekem semmi közöm, és a hír nem indított el bennem semmit” – fogalmazott a híresztelések apropóján Klopp.