Távozik az NB II-es FC Ajkától a korábbi szövetségi kapitány – hivatalos

A klub vezetősége az elmúlt időszak sikertelen szereplése miatt döntött így, hangsúlyozva, hogy a csapatnak új impulzusokra van szüksége, hogy elérje célját, a bennmaradást.

A korábbi szövetségi kapitány 2025 októberében érkezett Ajkára, irányításával az együttes 12 NB II-es bajnokiból négyet nyert meg, s nyolcszor kikapott, míg a Magyar Kupában túljutott a Tiszakécskén, de a Kazincbarcika idén februárban búcsúztatta.

A hétvégi, Kecskemét elleni bajnokira a korábban vezetőedzőként már dolgozó Gaál Bálint készíti fel a csapatot, szintúgy megbízott vezetőedzőként. Gaál Bálintnak egyelőre erre az egy meccsre szól a megbízatása.

Az ajkaiak 21 forduló után 22 ponttal az NB II 12. helyén állnak.

Az ajkaiak közleményét ide kattintva olvashatja el.