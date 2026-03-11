Távozik az NB II-es FC Ajkától a korábbi szövetségi kapitány – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

F. B.F. B.
2026.03.11. 13:57
Fotó: fcajka.hu
Felmentették a munkavégzés alól Csábi Józsefet, a labdarúgó NB II-ben szereplő FC Ajka vezetőedzőjét és segítőjét, Cigan Sorint – számolt be róla a bakonyiak közleménye.

 

A klub vezetősége az elmúlt időszak sikertelen szereplése miatt döntött így, hangsúlyozva, hogy a csapatnak új impulzusokra van szüksége, hogy elérje célját, a bennmaradást.

A korábbi szövetségi kapitány 2025 októberében érkezett Ajkára, irányításával az együttes 12 NB II-es bajnokiból négyet nyert meg, s nyolcszor kikapott, míg a Magyar Kupában túljutott a Tiszakécskén, de a Kazincbarcika idén februárban búcsúztatta.

A hétvégi, Kecskemét elleni bajnokira a korábban vezetőedzőként már dolgozó Gaál Bálint készíti fel a csapatot, szintúgy megbízott vezetőedzőként. Gaál Bálintnak egyelőre erre az egy meccsre szól a megbízatása.

Az ajkaiak 21 forduló után 22 ponttal az NB II 12. helyén állnak.

Az ajkaiak közleményét ide kattintva olvashatja el.

 

