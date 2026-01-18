Nemzeti Sportrádió

Gayá emelése fontos győzelmet ért a Valenciának a Getafe vendégeként

M. B.
2026.01.18. 16:15
A mindent eldöntő pillanat (Fotó: Getty Images)
A Valencia 1–0-ra győzött a Getafe otthonában a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 20. fordulójában.

Nem bővelkedett izgalmakban a Getafe és a Valencia csatája, s az ellenfél játékát rutinosan romboló hazaiak három kaput eltaláló lövéssel mondhatták magukat veszélyesebbnek a mérkőzés hajrájára fordulva. Ezzel együtt a végjáték a „denevéreké” volt, s ez (a meccs addigi alakulásával szemben) gólt is eredményezett: egy látványosan végigvitt akció végén az előrehúzódó José Luis Gayá nyeste a labdát a gólvonalról kirontó Soria fölött a kapuba, megszerezve a győzelmet csapatának. Carlos Corberán együttese sikerével elmozdult a kiesőzónából. 0–1

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
Getafe–Valencia 0–1 (Gayá 84.)

Később
16.15: Atlético Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Sociedad–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Mallorca–Athletic Bilbao 3–2 (Muriqi 5., 42., 69. – a harmadikat 11-esből, ill. U. Gómez 8., N. Williams 45.)
Kiállítva: Guruzeta (70., Bilbao), Lekue (71., Bilbao – a kispadról)
Osasuna–Oviedo 3–2 (Budimir 45., 75., V. Munoz 90+2., ill. Vinas 40., A. Reina 68.)
Kiállítva: Catena (90+5., Osasuna)
Betis–Villarreal 2–0 (Ruibal 57., Fornals 83.)
Kiállítva: Comesana (76., Villarreal)
Real Madrid–Levante 2–0 (K. Mbappé 58. – 11-esből, Asencio 65.)

Hétfőn játsszák
21.00: Elche–Sevilla (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Espanyol–Girona 0–2 (Vanat 45+3., 90+3 – mindkettőt 11-esből)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona19161253–20+33 49 
2. Real Madrid20153243–17+26 48 
3. Villarreal19132437–19+18 41 
4. Atlético Madrid19115334–17+17 38 
5. Espanyol20104623–22+1 34 
6. Betis2088433–25+8 32 
7. Celta Vigo1978425–20+5 29 
8. Athletic Bilbao20731019–28–9 24 
9. Girona2066820–34–14 24 
10. Elche1958625–24+1 23 
11. Osasuna20641021–24–3 22 
12. Rayo Vallecano1957716–22–6 22 
13. Real Sociedad1956824–27–3 21 
14. Mallorca2056924–30–6 21 
15. Getafe20631115–26–11 21 
16. Sevilla19621124–30–6 20 
17. Valencia2048819–31–12 20 
18. Alaves19541016–24–8 19 
19. Levante19351121–32–11 14 
20. Oviedo20271111–31–20 13 

 

 

