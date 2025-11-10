Kong a vészharang a Real Madridnál, Xabi Alonso elveszíthette az öltözőt – sajtóhír

Az FC Barcelona elleni szűkös siker után még minden rendben volt a Real Madridnál, néhány nap alatt azonban gyökeres változás történt a klubnál: a Liverpooltól elszenvedett Bajnokok Ligája-vereséget (1–0) még csak-csak megemészették volna a madridiak, ha a meccs összképe nem lett volna annyira egyoldalú, mint amennyire volt. Azt viszont már a legtöbben a válság világos jelének tudják be, hogy vasárnap a Rayo Vallecano ellen is csak gól nélküli döntetlenre végzett a királyi gárda, a meccs képe ráadásul ismét kiábrándító volt a Real Madrid részéről.

A Radio Marca bennfentes szakírója, Roberto Gómez szerint a Real Madridnál jelenleg nagyon rossz irányban haladnak a dolgok, ezért ideje kongatni a vészharangokat: „Ez a Real Madrid nem úgy futballozik, ahogy Xabi Alonso szeretné. A játékosok haladnak egy irányba, az edző pedig egy másikba… A helyzet nem súlyos, hanem rendkívül súlyos. Egy lépésre vannak attól – ha még nem történt volna meg –, hogy elveszítsék az irányítást a csapat felett” – fogalmazott kritikusan, s hozzátette, hogy szerinte Xabi Alonso végső megítélését leginkább majd az határozza meg az idény után, hogy Vinícius Júniorral hogyan alakul a kapcsolata.

A spanyol sportlapok továbbá bennfentes informátorokra hivatkozva írtak arról is, hogy Xabi Alonso taktikájával több játékos is elégedetlen az öltözőben. Ennek ellenére a klub – élén Florentino Pérez klubelnökkel – továbbra is bízik a vezetőedzőben, olyannyira, hogy állítólag tudatták a renitens játékosokkal, hogy ezt a csatát csak elveszíthetik, a klub ugyanis teljes melszélességgel kiáll az edző álltal bevezetett új irányvonal mellett. Ha szükséges, akkor lépéseket hoznak, de az biztos, hogy nem Xabi Alonso húzza majd a rövidebbet.

A Radio Marca egy másik elemzője, Raúl Varela úgy látja, a Real Madrid legnagyobb gondja az, hogy egyénileg nem eléggé jó képsségű a kerete: „Mert valójában ez a Real Marid ugyanaz a régi Real Madrid, csak kevesebb egyéni kvalitással. Ez a mostani egy átlagos Real Madrid. Korábban is mondtam, és kitartok mellette: kevés a zseni a csapatban és még kevesebb a vezéregyéniség.”

Varela később hozzzátette azt is, hogy a klubvilágbajnokságon még látott bizató jeleket: „Ott még felismerhetőek voltak a Leverkusenre jellemző vonások. A szerkezet megváltoztatása egy meccsen belül, a kollektív nyomásgyakorlás, az olyan korszakos fiatal játékosok, mint Gonzalo García és a kezdőcsapat folyamatos módosítása.”

„Xabinak problémája van a pályán és az öltözőben is. De még néhány ránc, és a Xabiban szereplő B betűből a Xaviban szereplő V lesz” – utalt ezzel cinikusan arra, hogy Xabi Alonso is hasonlóan sikertelenül zárhatja az idényt, mint tette azt Xavi Hernández az FC Barcelonánál.