Kong a vészharang a Real Madridnál, Xabi Alonso elveszíthette az öltözőt – sajtóhír
Az FC Barcelona elleni szűkös siker után még minden rendben volt a Real Madridnál, néhány nap alatt azonban gyökeres változás történt a klubnál: a Liverpooltól elszenvedett Bajnokok Ligája-vereséget (1–0) még csak-csak megemészették volna a madridiak, ha a meccs összképe nem lett volna annyira egyoldalú, mint amennyire volt. Azt viszont már a legtöbben a válság világos jelének tudják be, hogy vasárnap a Rayo Vallecano ellen is csak gól nélküli döntetlenre végzett a királyi gárda, a meccs képe ráadásul ismét kiábrándító volt a Real Madrid részéről.
A Radio Marca bennfentes szakírója, Roberto Gómez szerint a Real Madridnál jelenleg nagyon rossz irányban haladnak a dolgok, ezért ideje kongatni a vészharangokat: „Ez a Real Madrid nem úgy futballozik, ahogy Xabi Alonso szeretné. A játékosok haladnak egy irányba, az edző pedig egy másikba… A helyzet nem súlyos, hanem rendkívül súlyos. Egy lépésre vannak attól – ha még nem történt volna meg –, hogy elveszítsék az irányítást a csapat felett” – fogalmazott kritikusan, s hozzátette, hogy szerinte Xabi Alonso végső megítélését leginkább majd az határozza meg az idény után, hogy Vinícius Júniorral hogyan alakul a kapcsolata.
A spanyol sportlapok továbbá bennfentes informátorokra hivatkozva írtak arról is, hogy Xabi Alonso taktikájával több játékos is elégedetlen az öltözőben. Ennek ellenére a klub – élén Florentino Pérez klubelnökkel – továbbra is bízik a vezetőedzőben, olyannyira, hogy állítólag tudatták a renitens játékosokkal, hogy ezt a csatát csak elveszíthetik, a klub ugyanis teljes melszélességgel kiáll az edző álltal bevezetett új irányvonal mellett. Ha szükséges, akkor lépéseket hoznak, de az biztos, hogy nem Xabi Alonso húzza majd a rövidebbet.
A Radio Marca egy másik elemzője, Raúl Varela úgy látja, a Real Madrid legnagyobb gondja az, hogy egyénileg nem eléggé jó képsségű a kerete: „Mert valójában ez a Real Marid ugyanaz a régi Real Madrid, csak kevesebb egyéni kvalitással. Ez a mostani egy átlagos Real Madrid. Korábban is mondtam, és kitartok mellette: kevés a zseni a csapatban és még kevesebb a vezéregyéniség.”
Varela később hozzzátette azt is, hogy a klubvilágbajnokságon még látott bizató jeleket: „Ott még felismerhetőek voltak a Leverkusenre jellemző vonások. A szerkezet megváltoztatása egy meccsen belül, a kollektív nyomásgyakorlás, az olyan korszakos fiatal játékosok, mint Gonzalo García és a kezdőcsapat folyamatos módosítása.”
„Xabinak problémája van a pályán és az öltözőben is. De még néhány ránc, és a Xabiban szereplő B betűből a Xaviban szereplő V lesz” – utalt ezzel cinikusan arra, hogy Xabi Alonso is hasonlóan sikertelenül zárhatja az idényt, mint tette azt Xavi Hernández az FC Barcelonánál.
|1. Real Madrid
|12
|10
|1
|1
|26–10
|+16
|31
|2. Barcelona
|12
|9
|1
|2
|32–15
|+17
|28
|3. Villarreal
|12
|8
|2
|2
|24–10
|+14
|26
|4. Atlético Madrid
|12
|7
|4
|1
|24–11
|+13
|25
|5. Betis
|12
|5
|5
|2
|19–13
|+6
|20
|6. Espanyol
|12
|5
|3
|4
|15–15
|0
|18
|7. Athletic Bilbao
|12
|5
|2
|5
|12–13
|–1
|17
|8. Getafe
|12
|5
|2
|5
|12–14
|–2
|17
|9. Sevilla
|12
|5
|1
|6
|18–19
|–1
|16
|10. Alaves
|12
|4
|3
|5
|11–11
|0
|15
|11. Elche
|12
|3
|6
|3
|13–14
|–1
|15
|12. Rayo Vallecano
|12
|4
|3
|5
|12–14
|–2
|15
|13. Celta Vigo
|12
|2
|7
|3
|15–18
|–3
|13
|14. Real Sociedad
|12
|3
|4
|5
|14–17
|–3
|13
|15. Mallorca
|12
|3
|3
|6
|12–18
|–6
|12
|16. Osasuna
|12
|3
|2
|7
|9–13
|–4
|11
|17. Valencia
|12
|2
|4
|6
|11–21
|–10
|10
|18. Girona
|12
|2
|4
|6
|11–24
|–13
|10
|19. Levante
|12
|2
|3
|7
|16–23
|–7
|9
|20. Oviedo
|12
|2
|2
|8
|7–20
|–13
|8