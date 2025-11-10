Nemzeti Sportrádió

Kong a vészharang a Real Madridnál, Xabi Alonso elveszíthette az öltözőt – sajtóhír

2025.11.10. 12:58
Xabi Alonso nehéz helyzetbe került (Fotó: Getty Images)
Real Madrid spanyol foci Xabi Alonso
A Liverpooltól elszenvedett Bajnokok Ligája-vereség és a Rayo Vallecano elleni bajnoki döntetlen után kisebbfajta palotaforradalom tört ki a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madridnál – így értesültek legalábbis egybehangzóan a vezető spanyol sportlapok. A baj nem is kicsi, hanem nagy: a Marca szerint a helyzet komolyságát jelzi, hogy Florentino Pérez klubelnöknek kell a védelmébe vennie Xabi Alonso vezetőedzőt, aki mostanra elveszítette az öltöző egyhangú támogatását.

Az FC Barcelona elleni szűkös siker után még minden rendben volt a Real Madridnál, néhány nap alatt azonban gyökeres változás történt a klubnál: a Liverpooltól elszenvedett Bajnokok Ligája-vereséget (1–0) még csak-csak megemészették volna a madridiak, ha a meccs összképe nem lett volna annyira egyoldalú, mint amennyire volt. Azt viszont már a legtöbben a válság világos jelének tudják be, hogy vasárnap a Rayo Vallecano ellen is csak gól nélküli döntetlenre végzett a királyi gárda, a meccs képe ráadásul ismét kiábrándító volt a Real Madrid részéről.

A Radio Marca bennfentes szakírója, Roberto Gómez szerint a Real Madridnál jelenleg nagyon rossz irányban haladnak a dolgok, ezért ideje kongatni a vészharangokat: „Ez a Real Madrid nem úgy futballozik, ahogy Xabi Alonso szeretné. A játékosok haladnak egy irányba, az edző pedig egy másikba… A helyzet nem súlyos, hanem rendkívül súlyos. Egy lépésre vannak attól – ha még nem történt volna meg –, hogy elveszítsék az irányítást a csapat felett” – fogalmazott kritikusan, s hozzátette, hogy szerinte Xabi Alonso végső megítélését leginkább majd az határozza meg az idény után, hogy Vinícius Júniorral hogyan alakul a kapcsolata. 

A spanyol sportlapok továbbá bennfentes informátorokra hivatkozva írtak arról is, hogy Xabi Alonso taktikájával több játékos is elégedetlen az öltözőben. Ennek ellenére a klub – élén Florentino Pérez klubelnökkel – továbbra is bízik a vezetőedzőben, olyannyira, hogy állítólag tudatták a renitens játékosokkal, hogy ezt a csatát csak elveszíthetik, a klub ugyanis teljes melszélességgel kiáll az edző álltal bevezetett új irányvonal mellett. Ha szükséges, akkor lépéseket hoznak, de az biztos, hogy nem Xabi Alonso húzza majd a rövidebbet.

A Radio Marca egy másik elemzője, Raúl Varela úgy látja, a Real Madrid legnagyobb gondja az, hogy egyénileg nem eléggé jó képsségű a kerete: „Mert valójában ez a Real Marid ugyanaz a régi Real Madrid, csak kevesebb egyéni kvalitással. Ez a mostani egy átlagos Real Madrid. Korábban is mondtam, és kitartok mellette: kevés a zseni a csapatban és még kevesebb a vezéregyéniség.”

Varela később hozzzátette azt is, hogy a klubvilágbajnokságon még látott bizató jeleket: „Ott még felismerhetőek voltak a Leverkusenre jellemző vonások. A szerkezet megváltoztatása egy meccsen belül, a kollektív nyomásgyakorlás, az olyan korszakos fiatal játékosok, mint Gonzalo García és a kezdőcsapat folyamatos módosítása.”

„Xabinak problémája van a pályán és az öltözőben is. De még néhány ránc, és a Xabiban szereplő B betűből a Xaviban szereplő V lesz” – utalt ezzel cinikusan arra, hogy Xabi Alonso is hasonlóan sikertelenül zárhatja az idényt, mint tette azt Xavi Hernández az FC Barcelonánál.

   
1. Real Madrid12101126–10+1631
2. Barcelona1291232–15+1728
3. Villarreal1282224–10+1426
4. Atlético Madrid1274124–11+1325
5. Betis1255219–13+620
6. Espanyol1253415–15018
7. Athletic Bilbao1252512–13–117
8. Getafe1252512–14–217
9. Sevilla1251618–19–116
10. Alaves1243511–11015
11. Elche1236313–14–115
12. Rayo Vallecano1243512–14–215
13. Celta Vigo1227315–18–313
14. Real Sociedad1234514–17–313
15. Mallorca1233612–18–612
16. Osasuna123279–13–411
17. Valencia1224611–21–1010
18. Girona1224611–24–1310
19. Levante1223716–23–79
20. Oviedo122287–20–138
AZ ÁLLÁS

 

 

