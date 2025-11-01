Nemzeti Sportrádió

Négygólos hazai győzelmével már második a Villarreal

2025.11.01. 15:58
Könnyedén nyert a Villarreal (Fotó: Getty Images)
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 11. fordulójában a Villarreal négy góllal küldte haza a Rayo Vallecanót.

VILLARREAL–RAYO VALLECANO

A sorozatban három győzelemmel érkező Rayo Vallecano csak az első félidőben volt egyenlő ellenfele a Villarrealnak. A hazaiak Gerald Moreno révén a 22. percben szerzett vezetést, majd a második félidő közepén kilenc perc alatt három gólt szerezve eldöntötte a mérkőzést. Előbb Alberto Moleiro lőtt 18 méterről a bal alsóba, aztán egy végletekig kijátszott akció végén Santi Comesana passzolt az üres kapuba, végül egy védelmi hibát kihasználva Ayoze Pérez állította be a 4–0-s végeredményt. A Villarreal a győzelmével a vasárnap játszó Barcelonát megelőzve feljött a tabella második helyére.

 

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., Pérez 65.)

KÉSŐBB
16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Real Madrid

10

9

1

22–10

+12

27

2. Villarreal

11

7

2

2

22–10

+12

23

3. Barcelona

10

7

1

2

25–12

+13

22

4. Atlético Madrid

10

5

4

1

18–10

+8

19

5. Espanyol

10

5

3

2

14–11

+3

18

6. Getafe

11

5

2

4

12–13

–1

17

7. Betis

10

4

4

2

15–12

+3

16

8. Elche

10

3

5

2

11–10

+1

14

9. Athletic Bilbao

10

4

2

4

9–10

–1

14

10. Rayo Vallecano

11

4

2

5

12–14

–2

14

11. Sevilla

10

4

1

5

17–16

+1

13

12. Alaves

10

3

3

4

9–9

0

12

13. Celta Vigo

10

1

7

2

11–13

–2

10

14. Osasuna

10

3

1

6

9–12

–3

10

15. Levante

10

2

3

5

14–18

–4

9

16. Mallorca

10

2

3

5

11–15

–4

9

17. Real Sociedad

10

2

3

5

10–14

–4

9

18. Valencia

10

2

3

5

10–16

–6

9

19. Oviedo

10

2

1

7

7–19

–12

7

20. Girona

11

1

4

6

10–24

–14

7

 

 

