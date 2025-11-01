Négygólos hazai győzelmével már második a Villarreal
VILLARREAL–RAYO VALLECANO
A sorozatban három győzelemmel érkező Rayo Vallecano csak az első félidőben volt egyenlő ellenfele a Villarrealnak. A hazaiak Gerald Moreno révén a 22. percben szerzett vezetést, majd a második félidő közepén kilenc perc alatt három gólt szerezve eldöntötte a mérkőzést. Előbb Alberto Moleiro lőtt 18 méterről a bal alsóba, aztán egy végletekig kijátszott akció végén Santi Comesana passzolt az üres kapuba, végül egy védelmi hibát kihasználva Ayoze Pérez állította be a 4–0-s végeredményt. A Villarreal a győzelmével a vasárnap játszó Barcelonát megelőzve feljött a tabella második helyére.
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., Pérez 65.)
KÉSŐBB
16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Real Madrid
10
9
–
1
22–10
+12
27
|2. Villarreal
11
7
2
2
22–10
+12
23
|3. Barcelona
10
7
1
2
25–12
+13
22
|4. Atlético Madrid
10
5
4
1
18–10
+8
19
|5. Espanyol
10
5
3
2
14–11
+3
18
|6. Getafe
11
5
2
4
12–13
–1
17
|7. Betis
10
4
4
2
15–12
+3
16
|8. Elche
10
3
5
2
11–10
+1
14
|9. Athletic Bilbao
10
4
2
4
9–10
–1
14
|10. Rayo Vallecano
11
4
2
5
12–14
–2
14
|11. Sevilla
10
4
1
5
17–16
+1
13
|12. Alaves
10
3
3
4
9–9
0
12
|13. Celta Vigo
10
1
7
2
11–13
–2
10
|14. Osasuna
10
3
1
6
9–12
–3
10
|15. Levante
10
2
3
5
14–18
–4
9
|16. Mallorca
10
2
3
5
11–15
–4
9
|17. Real Sociedad
10
2
3
5
10–14
–4
9
|18. Valencia
10
2
3
5
10–16
–6
9
|19. Oviedo
10
2
1
7
7–19
–12
7
|20. Girona
11
1
4
6
10–24
–14
7