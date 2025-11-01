Négygólos hazai győzelmével már második a Villarreal

VILLARREAL–RAYO VALLECANO

A sorozatban három győzelemmel érkező Rayo Vallecano csak az első félidőben volt egyenlő ellenfele a Villarrealnak. A hazaiak Gerald Moreno révén a 22. percben szerzett vezetést, majd a második félidő közepén kilenc perc alatt három gólt szerezve eldöntötte a mérkőzést. Előbb Alberto Moleiro lőtt 18 méterről a bal alsóba, aztán egy végletekig kijátszott akció végén Santi Comesana passzolt az üres kapuba, végül egy védelmi hibát kihasználva Ayoze Pérez állította be a 4–0-s végeredményt. A Villarreal a győzelmével a vasárnap játszó Barcelonát megelőzve feljött a tabella második helyére.

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., Pérez 65.)

KÉSŐBB

16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)