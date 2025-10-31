Nemzeti Sportrádió

Hivatalos: november 7-én tér vissza a Camp Nouba a Barca

2025.10.31. 13:02
Europa Press Sports
FC Barcelona újranyitás nyilvános edzés Camp Nou La Liga
Nyilvános edzéssel tér vissza stadionjába, a Camp Nouba november 7-én az FC Barcelona férfi labdarúgócsapata – adta hírül honlappján a katalán klub.

November 7-én, azaz jövő pénteken nyitja meg kapuit az FC Barcelona labdarúgóstadionja, a Camp Nou – közölte hivatalos portálján a gránátvörös-kék egyesület. Az első csapat nyilvános edzése 11 órakor kezdődik, de a létesítmény kapuit már 9.30-kor megnyitják a közönség előtt, amelynek létszámát egyelőre 23 000 főben limitálták – olvasható a közleményben. A régóta várt „stadionavató” tréningen a fokozatos újranyitás részeként a különféle technikai rendszerek, így a beléptetőrendszer működését is tesztelik az arénában.

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
OKTÓBER 31., PÉNTEK
21.00: Getafe–Girona (Tv: Spíler2)
NOVEMBER 1., SZOMBAT
14.00: Villarreal–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
NOVEMBER 2., VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
NOVEMBER 3., HÉTFŐ
21.00: Oviedo–Osasuna (Tv: Spíler2)

1. Real Madrid109122–10+12 27 
2. Barcelona1071225–12+13 22 
3. Villarreal1062218–10+8 20 
4. Atlético Madrid1054118–10+8 19 
5. Espanyol1053214–11+3 18 
6. Betis1044215–12+3 16 
7. Rayo Vallecano1042412–10+2 14 
8. Elche1035211–10+1 14 
9. Athletic Bilbao104249–10–1 14 
10. Getafe1042410–12–2 14 
11. Sevilla1041517–16+1 13 
12. Alaves103349–912 
13. Celta Vigo1017211–13–2 10 
14. Osasuna103169–12–3 10 
15. Levante1023514–18–4 
16. Mallorca1023511–15–4 
17. Real Sociedad1023510–14–4 
18. Valencia1023510–16–6 
19. Oviedo102177–19–12 
20. Girona101459–22–13 
a bajnokság állása

 

 

Ezek is érdekelhetik