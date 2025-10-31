Hivatalos: november 7-én tér vissza a Camp Nouba a Barca

November 7-én, azaz jövő pénteken nyitja meg kapuit az FC Barcelona labdarúgóstadionja, a Camp Nou – közölte hivatalos portálján a gránátvörös-kék egyesület. Az első csapat nyilvános edzése 11 órakor kezdődik, de a létesítmény kapuit már 9.30-kor megnyitják a közönség előtt, amelynek létszámát egyelőre 23 000 főben limitálták – olvasható a közleményben. A régóta várt „stadionavató” tréningen a fokozatos újranyitás részeként a különféle technikai rendszerek, így a beléptetőrendszer működését is tesztelik az arénában.
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
OKTÓBER 31., PÉNTEK
21.00: Getafe–Girona (Tv: Spíler2)
NOVEMBER 1., SZOMBAT
14.00: Villarreal–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
NOVEMBER 2., VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
NOVEMBER 3., HÉTFŐ
21.00: Oviedo–Osasuna (Tv: Spíler2)
|1. Real Madrid
|10
|9
|–
|1
|22–10
|+12
|27
|2. Barcelona
|10
|7
|1
|2
|25–12
|+13
|22
|3. Villarreal
|10
|6
|2
|2
|18–10
|+8
|20
|4. Atlético Madrid
|10
|5
|4
|1
|18–10
|+8
|19
|5. Espanyol
|10
|5
|3
|2
|14–11
|+3
|18
|6. Betis
|10
|4
|4
|2
|15–12
|+3
|16
|7. Rayo Vallecano
|10
|4
|2
|4
|12–10
|+2
|14
|8. Elche
|10
|3
|5
|2
|11–10
|+1
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|4
|2
|4
|9–10
|–1
|14
|10. Getafe
|10
|4
|2
|4
|10–12
|–2
|14
|11. Sevilla
|10
|4
|1
|5
|17–16
|+1
|13
|12. Alaves
|10
|3
|3
|4
|9–9
|0
|12
|13. Celta Vigo
|10
|1
|7
|2
|11–13
|–2
|10
|14. Osasuna
|10
|3
|1
|6
|9–12
|–3
|10
|15. Levante
|10
|2
|3
|5
|14–18
|–4
|9
|16. Mallorca
|10
|2
|3
|5
|11–15
|–4
|9
|17. Real Sociedad
|10
|2
|3
|5
|10–14
|–4
|9
|18. Valencia
|10
|2
|3
|5
|10–16
|–6
|9
|19. Oviedo
|10
|2
|1
|7
|7–19
|–12
|7
|20. Girona
|10
|1
|4
|5
|9–22
|–13
|7