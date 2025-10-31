Hivatalos: november 7-én tér vissza a Camp Nouba a Barca

November 7-én, azaz jövő pénteken nyitja meg kapuit az FC Barcelona labdarúgóstadionja, a Camp Nou – közölte hivatalos portálján a gránátvörös-kék egyesület. Az első csapat nyilvános edzése 11 órakor kezdődik, de a létesítmény kapuit már 9.30-kor megnyitják a közönség előtt, amelynek létszámát egyelőre 23 000 főben limitálták – olvasható a közleményben. A régóta várt „stadionavató” tréningen a fokozatos újranyitás részeként a különféle technikai rendszerek, így a beléptetőrendszer működését is tesztelik az arénában.

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

OKTÓBER 31., PÉNTEK

21.00: Getafe–Girona (Tv: Spíler2)

NOVEMBER 1., SZOMBAT

14.00: Villarreal–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

NOVEMBER 2., VASÁRNAP

14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: FC Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

NOVEMBER 3., HÉTFŐ

21.00: Oviedo–Osasuna (Tv: Spíler2)