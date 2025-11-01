Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna bejutott a döntőbe Caliban

Vágólapra másolva!
2025.11.01. 19:06
null
Udvardy Panna készülhet a szombat esti döntőre (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
WTA 125-ös torna női tenisz Udvardy Panna
Udvardy Panna döntőbe jutott a 115 ezer dollár (38.5 millió forint) összdíjazású kolumbiai salakpályás női challenger-tenisztornán.

A világranglistán 108. helyezett, harmadikként rangsorolt magyar játékos – aki a múlt héten a legjobb nyolcig menetelt a brazíliai Florianópolisban – a WTA-rangsorban 84. Sára Bejlekkel mérkőzött meg a fináléért.

A 27 éves Udvardy Panna csaknem egy és negyedóráig küzdött az első szettben 19 éves cseh ellenfelével, akit elsőként emeltek ki a Caliban zajló tornán. Mindkét fél háromszor vesztette el adogatójátékát, majd a 6:6-nál következő rövidítésben a magyar teniszező 7–4-re nyert. Az 50 percig tartó második játszma hasonlóan alakult, de ebben Bejlek háromszor nem tudta hozni szervajátékát, míg Udvardy kétszer, így 6:3-mal zárult ez a szakasz – a mérkőzés 2 óra 4 percig tartott.

A döntőt is lejátsszák még szombaton, a magyar teniszező ellenfele 20.15-kor az ötödikként rangsorolt osztrák Sinja Kraus (129.) lesz.

WTA 125, CALI (115 000 dollár, salak)
EGYES, ELŐDÖNTŐ
Udvardy Panna (3.)–Sára Bejlek (cseh, 1.) 7:6 (7–4), 6:3

 

WTA 125-ös torna női tenisz Udvardy Panna
Legfrissebb hírek

Sima győzelemmel kezdett Iga Swiatek és Jelena Ribakina a WTA-világbajnokságon

Tenisz
25 perce

Babos Tímea: Érzem, tudom, hogy párosban még mindig nagyon jó játékos vagyok

Tenisz
Tegnap, 6:52

Udvardy Panna már elődöntős Caliban

Tenisz
2025.10.30. 22:32

Udvardy Panna negyeddöntős Caliban

Tenisz
2025.10.30. 09:00

Tenisz: Udvardy Panna nyolcaddöntőbe jutott Caliban

Tenisz
2025.10.28. 17:45

Tenisz: Babosék párosa döntőbe jutott Tokióban

Tenisz
2025.10.25. 12:47

Udvardy Panna mindkét szettben brékelőnyben volt, de kikapott a brazíliai torna negyeddöntőjében

Tenisz
2025.10.25. 01:15

Udvardy Panna egyesben továbbjutott, párosban visszalépett Brazíliában

Tenisz
2025.10.23. 00:28
Ezek is érdekelhetik