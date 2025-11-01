Udvardy Panna bejutott a döntőbe Caliban

A világranglistán 108. helyezett, harmadikként rangsorolt magyar játékos – aki a múlt héten a legjobb nyolcig menetelt a brazíliai Florianópolisban – a WTA-rangsorban 84. Sára Bejlekkel mérkőzött meg a fináléért.

A 27 éves Udvardy Panna csaknem egy és negyedóráig küzdött az első szettben 19 éves cseh ellenfelével, akit elsőként emeltek ki a Caliban zajló tornán. Mindkét fél háromszor vesztette el adogatójátékát, majd a 6:6-nál következő rövidítésben a magyar teniszező 7–4-re nyert. Az 50 percig tartó második játszma hasonlóan alakult, de ebben Bejlek háromszor nem tudta hozni szervajátékát, míg Udvardy kétszer, így 6:3-mal zárult ez a szakasz – a mérkőzés 2 óra 4 percig tartott.

A döntőt is lejátsszák még szombaton, a magyar teniszező ellenfele 20.15-kor az ötödikként rangsorolt osztrák Sinja Kraus (129.) lesz.

WTA 125, CALI (115 000 dollár, salak)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Udvardy Panna (3.)–Sára Bejlek (cseh, 1.) 7:6 (7–4), 6:3