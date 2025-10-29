Nemzeti Sportrádió

Piquéék régi villájára pályázik Lamine Yamal – sajtóhír

2025.10.29. 15:53
Lamine Yamal (Fotó: Getty Images)
Az El País értesülése szerint az FC Barcelona 18 éves Európa-bajnoka, Lamine Yamal azt a barcelonai villát szemelte ki magának, amelyben válása előtt Shakira és Gerard Piqué lakott.

Híres luxusingatlant nézett ki magának a világ legtöbbre becsült tinédzser labdarúgója, Lamine Yamal. Az FC Barcelona Európa-bajnoka hetente 369 000 eurót keres a katalánoknál, és a hírek szerint most úgy döntött: anyagi és társadalmi státuszának megfelelő lakhelyet keres magának.

A spanyol El País úgy értesült, hogy a 18 éves ifjú választása arra a barcelonai villára esett, amelyben a Barca korábbi világbajnok és Európa-bajnok védője, Gerard Piqué és felesége, a kolumbiai popsztár, Shakira lakott majdnem 12 évig, mielőtt 2022-ben elváltak útjaik.

A 2012-ben épült ingatlant, amelyhez teniszpálya, fedett, szabadtéri medence, valamint zenei stúdió is tartozik, annak idején 14 millió euróért hirdették meg, ám azóta az értéke mintegy 3 millióval csökkent, így Yamal 11 millióért juthat hozzá. A lap megjegyzi: a futballistának további jelentős összeget kell rászánnia arra, hogy a villát személyes ízléséhez alakítsák.

A hírek szerint a Barcelona szélsője a közelmúltban új otthont vásárolt családtagjainak is, és azért is szüksége lesz az új rezidenciára, mert a nyáron kiderült: egy párt alkot az argentin popsztárral, Nicki Nicole-lal, akit többször is láttak a meccsein.

 

