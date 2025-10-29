Nemzeti Sportrádió

Elvesztette egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosát Hansi Flick

2025.10.29. 15:51
Hansi Flick egy időre elvesztette Pedrit (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona spanyol foci Pedri La Liga
A spanyol élvonalbeli FC Barcelona hivatalos honlapján tudatta, hogy a bal lábában combizomsérülést szenvedett a csapat fiatal középpályása, Hans-Dieter Flick egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosa, Pedri.

A klub honlapján megjelent közlemény szerint Pedri bal lábában sérült meg a combizom, de azt nem közölték, mennyit kell kihagynia a középpályásnak, csak azt, hogy visszatérése a rehabilitációjától függ.

Kiemelték, a 22 éves, Európa-bajnok középpályás az egyik legtöbbet foglalkoztatottabb játékosa Hansi Flicknek, ugyanis amióta a német szakember irányítja a gránátvörös-kékeket (2024 júliusa), a lehetséges 73 mérkőzésből Pedri 72-n pályára lépett, a mostani idényben pedig a csapat mind a 10 bajnokiján kezdőként kapott lehetőséget, s két gólt szerzett.

A klub közleményéből az nem derült ki, Pedri mikor és hogyan sérült meg, de a vasárnapi El Clásicót szinte végigjátszotta, a 100. percben kapta meg második sárga lapját.

A katalán klub közösségi oldalán tudatta azt is, hogy Pedri kiválása mellett két játékos is visszatért, ugyanis Robert Lewandowski és Dani Olmo ismét a társakkal készül.

 

