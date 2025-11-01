Nemzeti Sportrádió

Remek második negyedének köszönhetően gyűrte le a Honvédot az Alba Fehérvár

2025.11.01. 19:12
Fotó: FB/Alba Fehérvár
férfi kosárlabda NB I Honvéd kosárlabda Alba Fehérvár
Az Alba Fehérvár kilenc ponttal legyőzte a vendég Honvédot a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

A székesfehérváriak a mérkőzés első felében alapozták meg sikerüket, húsz perc után ugyanis 14 ponttal vezettek, a folytatásban pedig nem engedték igazán közel magukhoz a fővárosiakat.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd 78–69 (22–18, 25–15, 19–20, 12–16)
Jegyzőkönyv később...

Később
18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 
18.00: Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 
18.00: Debreceni EAC–MVM-OSE Lions 
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE 

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyVL–KRelatív
1. Szolnok55456–3721.000 10 
2. Szombathely651522–4660.917 11 
3. Sopron541453–4120.900 
4. Fehérvár642563–5290.833 10 
5. Honvéd633496–4770.750 
6. Körmend633547–5670.750 
7. Kaposvár734640–6420.714 10 
8. Paks523472–4460.700 
9. Oroszlány523428–4400.700 
10. Kecskemét523412–4520.700 
11. Debrecen523396–4530.700 
12. Szeged624454–5120.667 
13. Pécs514404–4280.600 
14. Zalaegerszeg615499–5460.583 

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

