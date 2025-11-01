Remek második negyedének köszönhetően gyűrte le a Honvédot az Alba Fehérvár

A székesfehérváriak a mérkőzés első felében alapozták meg sikerüket, húsz perc után ugyanis 14 ponttal vezettek, a folytatásban pedig nem engedték igazán közel magukhoz a fővárosiakat.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd 78–69 (22–18, 25–15, 19–20, 12–16)

Jegyzőkönyv később...

Később

18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Debreceni EAC–MVM-OSE Lions

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy V L–K Relatív P 1. Szolnok 5 5 – 456–372 1.000 10 2. Szombathely 6 5 1 522–466 0.917 11 3. Sopron 5 4 1 453–412 0.900 9 4. Fehérvár 6 4 2 563–529 0.833 10 5. Honvéd 6 3 3 496–477 0.750 9 6. Körmend 6 3 3 547–567 0.750 9 7. Kaposvár 7 3 4 640–642 0.714 10 8. Paks 5 2 3 472–446 0.700 7 9. Oroszlány 5 2 3 428–440 0.700 7 10. Kecskemét 5 2 3 412–452 0.700 7 11. Debrecen 5 2 3 396–453 0.700 7 12. Szeged 6 2 4 454–512 0.667 8 13. Pécs 5 1 4 404–428 0.600 6 14. Zalaegerszeg 6 1 5 499–546 0.583 7

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.