Remek második negyedének köszönhetően gyűrte le a Honvédot az Alba Fehérvár

Az Alba Fehérvár kilenc ponttal legyőzte a vendég Honvédot a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.
A székesfehérváriak a mérkőzés első felében alapozták meg sikerüket, húsz perc után ugyanis 14 ponttal vezettek, a folytatásban pedig nem engedték igazán közel magukhoz a fővárosiakat.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd 78–69 (22–18, 25–15, 19–20, 12–16)
Jegyzőkönyv később...
Később
18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Debreceni EAC–MVM-OSE Lions
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|V
|L–K
|Relatív
|P
|1. Szolnok
|5
|5
|–
|456–372
|1.000
|10
|2. Szombathely
|6
|5
|1
|522–466
|0.917
|11
|3. Sopron
|5
|4
|1
|453–412
|0.900
|9
|4. Fehérvár
|6
|4
|2
|563–529
|0.833
|10
|5. Honvéd
|6
|3
|3
|496–477
|0.750
|9
|6. Körmend
|6
|3
|3
|547–567
|0.750
|9
|7. Kaposvár
|7
|3
|4
|640–642
|0.714
|10
|8. Paks
|5
|2
|3
|472–446
|0.700
|7
|9. Oroszlány
|5
|2
|3
|428–440
|0.700
|7
|10. Kecskemét
|5
|2
|3
|412–452
|0.700
|7
|11. Debrecen
|5
|2
|3
|396–453
|0.700
|7
|12. Szeged
|6
|2
|4
|454–512
|0.667
|8
|13. Pécs
|5
|1
|4
|404–428
|0.600
|6
|14. Zalaegerszeg
|6
|1
|5
|499–546
|0.583
|7
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.
Kocsis Tamás: Most pedagógusnak kell lenni
Kosárlabda
2025.10.14. 09:10
