Szombati sportműsor: örökrangadó az NB I-ben, elitligák, női kézi BL

NOVEMBER 1., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

12. FORDULÓ

13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: ETO FC Győr–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB III

14. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Diósgyőri VTK II F4R–Tarpa SC

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United

16.00: Burnley–Arsenal (Tv: Match4)

16.00: Crystal Palace–Brentford

16.00: Fulham–Wolverhampton

16.00: Nottingham Forest–Manchester United (Tv: Spíler1)

18.30: Tottenham Hotspur–Chelsea (Tv: Match4)

21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

11. FORDULÓ

17.00: Paris SG–Nice

19.00: Monaco–Paris FC

21.05: Auxerre–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt

15.30: Mainz–Werder Bremen

15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

15.30: St. Pauli–Mönchengladbach

15.30: Union Berlin–Freiburg

18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

15.00: Udinese–Atalanta

18.00: Napoli–Como

20.45: Cremonese–Juventus

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

14.00: Villarreal–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

18.25: Al-Naszr–Al-Fajha (Tv: Spíler1)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

13. FORDULÓ

18.00: DAC–Kosice – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

TCR

3.15: időmérő, Csucsou (Tv: Sport1)

BASEBALL

MLB

World Series, 6. mérkőzés

1.00: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

DARTS

WDF Wold Masters, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok

13.00: elődöntők

18.00: döntők

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

16.00: Pioneers Vorlarberg Feldkirch (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

KÉZILABDA

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Ausztria–Magyarország, Bécs

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Ikast HB (dán), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

NŐI NB I

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

18.00: Váci NKSE–Vasas SC

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd

18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Debreceni EAC–MVM-OSE Lions

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: TARR KSC Szekszárd–Sopron Basket

18.00: Vasas Akadémia–UNI Győr

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: Swissten Dág KSE–DEAC

17.00: Dunaújvárosi KSE–Fino Kaposvár

18.00: TFSE–Kecskeméti RC

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas SC–Vasas Óbuda

16.00: MÁV Előre Foxconn–KHG KNRC

SUP

Világbajnokság, Abu-Dzabi

Férfiak

8.40: technikai, elődöntő

14.25: döntő

Nők

8.20: technikai, elődöntő

14.10: döntő

TENISZ

WTA-világbajnokság, Rijád

13.30: egyes, csoportkör, 1. forduló; páros, csoportkör, 1. forduló

ATP 1000-es torna, Párizs

11.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő (Tv: Arena4)

WTA 250-es torna, Chennai

10.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

4.00: WTA 250-es torna, Csiucsiang

WTA 250-es torna, Hongkong

7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

TEREPKERÉKPÁR

Koppenbergcross, Belgium

13.45: nők

15.00: férfiak

TOLLASLABDA

50. magyar nemzetközi bajnokság, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok

10.00: elődöntők

16.00: döntők

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló

17.00: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC

18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda. NBA; Euroliga; női Euroliga

7.40: Danyi Gábort hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Mi a baj a Liverpoollal?

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója kiválasztása; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Regős László Pál

13.15: Labdarúgás, közvetítés a Kazincbarcika–Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc

15.30: Labdarúgás, közvetítés az ETO FC–Paks NB I-es mérkőzésről, kommentátor: Katona László, szakértő: Bene Ferenc

16.00: Kézilabda, közvetítés a Győri ETO–Metz női BL-mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György

18.00: Kézilabda, közvetítés a Ferencváros–Ikast női BL-mérkőzésről, kommentátor: Bera Emese, Jó András, szakértő: Marosán György

20.00: Labdarúgás, közvetítés a Ferencváros–MTK NB I-es mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával és Keszi Dórával