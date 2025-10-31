Szombati sportműsor: örökrangadó az NB I-ben, elitligák, női kézi BL
NOVEMBER 1., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
12. FORDULÓ
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Puskás Akadémia FC, Mezőkövesd (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: ETO FC Győr–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB III
14. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Diósgyőri VTK II F4R–Tarpa SC
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
16.00: Brighton & Hove Albion–Leeds United
16.00: Burnley–Arsenal (Tv: Match4)
16.00: Crystal Palace–Brentford
16.00: Fulham–Wolverhampton
16.00: Nottingham Forest–Manchester United (Tv: Spíler1)
18.30: Tottenham Hotspur–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Liverpool–Aston Villa (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
11. FORDULÓ
17.00: Paris SG–Nice
19.00: Monaco–Paris FC
21.05: Auxerre–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
15.30: Heidenheim–Eintracht Frankfurt
15.30: Mainz–Werder Bremen
15.30: RB Leipzig–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
15.30: St. Pauli–Mönchengladbach
15.30: Union Berlin–Freiburg
18.30: Bayern München–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
15.00: Udinese–Atalanta
18.00: Napoli–Como
20.45: Cremonese–Juventus
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
14.00: Villarreal–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
18.25: Al-Naszr–Al-Fajha (Tv: Spíler1)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
13. FORDULÓ
18.00: DAC–Kosice – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
TCR
3.15: időmérő, Csucsou (Tv: Sport1)
BASEBALL
MLB
World Series, 6. mérkőzés
1.00: Toronto Blue Jays–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
DARTS
WDF Wold Masters, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok
13.00: elődöntők
18.00: döntők
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: Pioneers Vorlarberg Feldkirch (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Ausztria–Magyarország, Bécs
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Győri Audi ETO KC–Metz HB (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Ikast HB (dán), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
NŐI NB I
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Motherson Mosonmagyaróvári KC
18.00: Váci NKSE–Vasas SC
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd
18.00: NKA Universitas Pécs–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.00: Sopron KC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Debreceni EAC–MVM-OSE Lions
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: TARR KSC Szekszárd–Sopron Basket
18.00: Vasas Akadémia–UNI Győr
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE–DEAC
17.00: Dunaújvárosi KSE–Fino Kaposvár
18.00: TFSE–Kecskeméti RC
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas SC–Vasas Óbuda
16.00: MÁV Előre Foxconn–KHG KNRC
SUP
Világbajnokság, Abu-Dzabi
Férfiak
8.40: technikai, elődöntő
14.25: döntő
Nők
8.20: technikai, elődöntő
14.10: döntő
TENISZ
WTA-világbajnokság, Rijád
13.30: egyes, csoportkör, 1. forduló; páros, csoportkör, 1. forduló
ATP 1000-es torna, Párizs
11.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő (Tv: Arena4)
WTA 250-es torna, Chennai
10.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
4.00: WTA 250-es torna, Csiucsiang
WTA 250-es torna, Hongkong
7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
TEREPKERÉKPÁR
Koppenbergcross, Belgium
13.45: nők
15.00: férfiak
TOLLASLABDA
50. magyar nemzetközi bajnokság, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok
10.00: elődöntők
16.00: döntők
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 5. forduló
17.00: Kaposvári VK–BVSC-Manna ABC
18.00: Metalcom Szentes–VasasPlaket
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, Patai Gergely, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda. NBA; Euroliga; női Euroliga
7.40: Danyi Gábort hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
8.40: Mi a baj a Liverpoollal?
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója kiválasztása; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Szalai Kristóf
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Regős László Pál
13.15: Labdarúgás, közvetítés a Kazincbarcika–Puskás Akadémia NB I-es mérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc
15.30: Labdarúgás, közvetítés az ETO FC–Paks NB I-es mérkőzésről, kommentátor: Katona László, szakértő: Bene Ferenc
16.00: Kézilabda, közvetítés a Győri ETO–Metz női BL-mérkőzésről, kommentátor: Cseszregi Balázs, szakértő: Marosán György
18.00: Kézilabda, közvetítés a Ferencváros–Ikast női BL-mérkőzésről, kommentátor: Bera Emese, Jó András, szakértő: Marosán György
20.00: Labdarúgás, közvetítés a Ferencváros–MTK NB I-es mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla, Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával és Keszi Dórával