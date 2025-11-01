Közel volt a sikerhez, de csak ikszelt a Mosonmagyaróvárral a Dunaújváros a női kézi NB I-ben
Noha előzetesen a Mosonmagyaróvár tűnt esélyesebbnek és Dragan Adzsics csapata az első percekben többször vezetett kettővel, a házigazda és még nyeretlen Dunaújváros ezután magára talált. A vendéglátó nemcsak a vezetést, hanem a mérkőzés irányítását is átvette, és egészen a második félidő elejéig magabiztosan tartotta két-háromgólos előnyét. A fantasztikus napot kifogó Barbara Arenhart hathatós közreműködésének köszönhetően kifejezetten gólszegény mérkőzésen a vendég Lajta-partiak hat perccel a vége előtt tudtak egyenlíteni, majd fordítottak is, de az utolsó szó a Kohászé volt, amely végül egy pontot otthon tudott tartani.
A hatpontos Vác és az ötpontos Vasas rangadót vívott egymással, de a vendéglátó váciak hamar bizonyították, otthon nekik van több esélyük, ugyanis az első félidőben négy góllal léptek el. Fordulás után viszont izgalmassá tette a meccset a Vasas, amely egy gólra is feljött, de egyenlíteni már nem tudott. Ezután pedig ritmust váltott a Vác, amely a végjáték előtt ismét öttel ment, és ugyan a hajrát ismét izgalmassá tették a vendégek, a Vác így is megérdemelt, 31–29-es győzelemmel tartotta otthon a pontokat.
NŐI KÉZILABDA NB I
7. FORDULÓ
Dunaújvárosi Kohász KA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 18–18 (12–9)
Dunaújváros, 200 néző. V: Fekete T., Hajdu
DUNAÚJVÁROS: WÉNINGER – Horváth A. 1, Agócs 2, Kellermann, Gajdos, Rosa 3, Török Fanni 1. Csere: Győri B. (kapus), LAKATOS P., PARÓCZY 3, ROMÁN 6 (4), Terzics 2, Kerekes. Edző: Zubai Gábor
MOSONMAGYARÓVÁR: ARENHART – Falusi-Udvardi 3 (2), Wolfs 1, Quist 1, Tatar, TÓTH ESZTER 4, Stranigg. Csere: Csatlós (kapus), Kukely A. 3, Dzsaferovics, Tyiskov-Helembai 3, KAZAI 3. Edző: Dragan Adzsics
Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–2. 16. p.: 4–3. 27. p.: 10–7. 36. p.: 13–12. 44. p.: 15–12. 57. p.: 17–18. Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Zubai Gábor: – Szeretném megköszönni a játékosoknak ezt a mérkőzést, valamint azoknak az embereknek, akik hittek bennünk, akik hisznek, és talán a jövőben is így tesznek majd.
Dragan Adzsics: – Egyedül Barbara Arenhart teljesítményével vagyok elégedett. Néhány játékosunk hiányzott, de így kellett megoldanunk a mai mérkőzést. Sajnos sok hibát követtünk el.
Váci NKSE–Vasas SC 31–29 (17–12)
Részletes jegyzőkönyv később!
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Győr
7
7
–
–
256–162
+94
14
|2. Debrecen
7
7
–
–
235–158
+77
14
|3. FTC
8
7
–
1
263–191
+72
14
|4. Esztergom
7
5
–
2
229–201
+28
10
|5. Székesfehérvár
7
5
–
2
184–176
+8
10
|6. Vác
7
4
–
3
196–195
+1
8
|7. Mosonmagyaróvár
7
2
1
4
179–175
+4
5
|8. Vasas
7
2
1
4
195–213
–18
5
|9. Szombathely
7
2
1
4
187–229
–42
5
|10. Kisvárda
6
2
–
4
158–171
–13
4
|11. NEKA
7
2
–
5
169–217
–48
4
|12. Budaörs
7
1
1
5
167–212
–45
3
|13. Dunaújváros
7
–
2
5
182–210
–28
2
|14. Kozármisleny
7
–
–
7
166–256
–90
0