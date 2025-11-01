Nemzeti Sportrádió

Közel volt a sikerhez, de csak ikszelt a Mosonmagyaróvárral a Dunaújváros a női kézi NB I-ben

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.01. 18:35
null
Kukely Annáék nagyot hajráztak, de csak ikszeltek Dunaújvárosban (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
DKKA női kézilabda Váci NSKE Vasas SC női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC
Hiába vezetett még az utolsó tíz percben is, továbbra sem tudta megszerezni első győzelmét a női kézilabda NB I-ben a Dunaújváros, amely hazai pályán csak 18–18-as döntetlent játszott a Mosonmagyaróvárral. A Vác hazai pályán a közvetlen rivális Vasas ellen győzött megérdemelten 31–29-re.

Noha előzetesen a Mosonmagyaróvár tűnt esélyesebbnek és Dragan Adzsics csapata az első percekben többször vezetett kettővel, a házigazda és még nyeretlen Dunaújváros ezután magára talált. A vendéglátó nemcsak a vezetést, hanem a mérkőzés irányítását is átvette, és egészen a második félidő elejéig magabiztosan tartotta két-háromgólos előnyét. A fantasztikus napot kifogó Barbara Arenhart hathatós közreműködésének köszönhetően kifejezetten gólszegény mérkőzésen a vendég Lajta-partiak hat perccel a vége előtt tudtak egyenlíteni, majd fordítottak is, de az utolsó szó a Kohászé volt, amely végül egy pontot otthon tudott tartani.

A hatpontos Vác és az ötpontos Vasas rangadót vívott egymással, de a vendéglátó váciak hamar bizonyították, otthon nekik van több esélyük, ugyanis az első félidőben négy góllal léptek el. Fordulás után viszont izgalmassá tette a meccset a Vasas, amely egy gólra is feljött, de egyenlíteni már nem tudott. Ezután pedig ritmust váltott a Vác, amely a végjáték előtt ismét öttel ment, és ugyan a hajrát ismét izgalmassá tették a vendégek, a Vác így is megérdemelt, 31–29-es győzelemmel tartotta otthon a pontokat.

NŐI KÉZILABDA NB I
7. FORDULÓ
Dunaújvárosi Kohász KA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 18–18 (12–9)
Dunaújváros, 200 néző. V: Fekete T., Hajdu
DUNAÚJVÁROS: WÉNINGER – Horváth A. 1, Agócs 2, Kellermann, Gajdos, Rosa 3, Török Fanni 1. Csere: Győri B. (kapus), LAKATOS P., PARÓCZY 3, ROMÁN 6 (4), Terzics 2, Kerekes. Edző: Zubai Gábor
MOSONMAGYARÓVÁR: ARENHART – Falusi-Udvardi 3 (2), Wolfs 1, Quist 1, Tatar, TÓTH ESZTER 4, Stranigg. Csere: Csatlós (kapus), Kukely A. 3, Dzsaferovics, Tyiskov-Helembai 3, KAZAI 3. Edző: Dragan Adzsics
Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–2. 16. p.: 4–3. 27. p.: 10–7. 36. p.: 13–12. 44. p.: 15–12. 57. p.: 17–18. Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 2/2
MESTERMÉRLEG
Zubai Gábor: – Szeretném megköszönni a játékosoknak ezt a mérkőzést, valamint azoknak az embereknek, akik hittek bennünk, akik hisznek, és talán a jövőben is így tesznek majd.
Dragan Adzsics: – Egyedül Barbara Arenhart teljesítményével vagyok elégedett. Néhány játékosunk hiányzott, de így kellett megoldanunk a mai mérkőzést. Sajnos sok hibát követtünk el.

Váci NKSE–Vasas SC 31–29 (17–12)
Részletes jegyzőkönyv később!

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Győr

7

7

256–162

+94

14

2. Debrecen

7

7

235–158

+77

14

3. FTC

8

7

1

263–191

+72

14

4. Esztergom

7

5

2

229–201

+28

10

5. Székesfehérvár

7

5

2

184–176

+8

10

6. Vác

7

4

3

196–195

+1

8

7. Mosonmagyaróvár

7

2

1

4

179–175

+4

5

8. Vasas

7

2

1

4

195–213

–18

5

9. Szombathely

7

2

1

4

187–229

–42

5

10. Kisvárda

6

2

4

158–171

–13

4

11. NEKA

7

2

5

169–217

–48

4

12. Budaörs

7

1

1

5

167–212

–45

3

13. Dunaújváros

7

2

5

182–210

–28

2

14. Kozármisleny

7

7

166–256

–90

0

 

 

DKKA női kézilabda Váci NSKE Vasas SC női kézilabda NB I Mosonmagyaróvári KC
Legfrissebb hírek

Férfi vízi ob I: simán nyert Kaposváron a BVSC és Szentesen a Vasas

Vízilabda
1 órája

Női kézi: kirúgták a kemoterápia után visszatérő klasszison élcelődő bemondót

Kézilabda
Tegnap, 14:01

Kuczora Csenge tíz gólt lőtt a német bajnokságban

Kézilabda
2025.10.29. 22:26

A Debrecen és az FTC is hozta a kötelezőt a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.10.29. 19:34

Az Esztergom elleni meccs előtt szerb-magyar edzőt nevezett ki a Crvena zvezda

Kézilabda
2025.10.29. 15:33

Női kézi NB I: nem tett csodát Győrben a Kozármisleny

Kézilabda
2025.10.28. 19:30

Női kézilabda NB I: Faragó Lea szerződést hosszabbított Esztergomban

Kézilabda
2025.10.28. 08:49

Hanusz Egon hét gólt lőtt a PSG-nek

Kézilabda
2025.10.26. 19:41
Ezek is érdekelhetik