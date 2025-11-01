Nemzeti Sportrádió

Legyőzte Ausztriát felkészülési mérkőzésen a magyar férfi kézilabda-válogatott

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
2025.11.01. 19:47
Fazekas Gergő öt gólt szerzett, győzött Bécsben a magyar válogatott (Fotó: Árvai Károly)
Gyengébb kezdése ellenére hamar fordított és a nyolcadik perctől már végig vezetve nyert 31–27-re az Ausztria elleni bécsi felkészülési mérkőzésen a fél év után újra meccset játszó magyar férfi kézilabda-válogatott.

Összefoglaló hamarosan!

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Ausztria–Magyarország 27–31 (13–16)
Részletes jegyzőkönyv később!

 

