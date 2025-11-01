Nemzeti Sportrádió

Győzött megbízott vezetőedzője irányításával a Fehérvár az osztrák hokiligában

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
Vágólapra másolva!
2025.11.01. 18:31
null
Három góllal nyert a Volán (Fotó: Hydro Fehérvár AV19/Facebook)
Címkék
osztrák jégkorongliga Hydro Fehérvár AV19 ICEHL
Az edzőváltáson a minap áteső Hydro Fehérvár AV19 szombaton 3–0-ra nyert, így az utolsó Vorarlberg otthonából mind a három pontot elhozta az osztrák jégkorongligában (ICEHL).

A Fehérvár immáron Kiss Dávid vezetőedző nélkül, átmenetileg Tyler Dietrich irányításával indult túrára, az első állomás a sereghajtó Vorarlberg otthonában volt. Uralta a mérkőzést a Volán, az osztrákok hibáit kihasználva mindegyik harmadban ütött gólt, és 3–0-ra nyert – zsinórban négy vereség után.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA
ALAPSZAKASZ
PIONEERS VORARLBERG (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)
Feldkirch, 1453 néző. V: Hronsky (szlovák), Schauer (osztrák), Jedlicka (szlovák), Martin (osztrák)
VORARLBERG: Caffi – Schnetzer, Roehl / REINI, Allen /  Aarnio, Wempe / Mader – Burke, Dornbach, ADAMS / Maier, Gallant, Lebeda / Macierzynski, Florchuk, Woger / Woborsky, Tschofen, Summer. Edző: Johannes Nygard
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz, Campbell / ANDERSEN 1, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald (1), Rymsha, Cheek / Erdély, Bartalis, Terbócs / Kulmala (1), RICHARDS 1 (1), Varga B. / Mihály (1), Németh K., MAGOSI 1 / Ambrus Cs. Megbízott edző: Tyler Dietrich
Kapura lövések: 19–45
Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/1
MESTERMÉRLEG
Johannes Nygard: – Nemigen találtuk meg a játékunkat ezen a mérkőzésen, nem jól bántunk a koronggal, a Fehérvár pedig kiválóan játszott.
Tyler Dietrich: – Nehéz héten vagyunk túl, ezúttal remek mérkőzést játszottunk. Jól reagált a társaság, a hosszú buszutunk ellenére készen álltunk a kezdésre. Gyors találkozót játszott egymással a két csapat, büszke vagyok a srácokra.

Később
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Innsbruck (osztrák)

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
  1. Olimpija Ljubljana15841275–42+3333
  2. Pustertal Wölfe15921352–39+1332
  3. Bozen Südtirol1491457–32+2529
  4. Klagenfurt14731344–33+1128
  5. Graz15625251–38+1327
  6. Salzburg16623547–40+725
  7. Villach14612547–46+122
  8. Fehérvár AV1915512731–50–1919
  9. Vienna Capitals14422642–50–818
10. FTC15414646–54–818
11. Linz1442846–47–116
12. Innsbruck152211034–67–3311
13. Vorarlberg162121128–62–3410

 

 

osztrák jégkorongliga Hydro Fehérvár AV19 ICEHL
Legfrissebb hírek

Drámai körülmények között kapott ki a Fradi az osztrák hokiligában

Jégkorong
22 órája

„Rengeteg megható üzenetet kapok a szurkolóktól” – a Volán menesztett edzője

Jégkorong
2025.10.30. 17:14

Edzőt váltott a fehérvári jégkorongcsapat – hivatalos

Jégkorong
2025.10.30. 11:10

ICEHL: a Ljubljana legyőzte a Ferencvárost a Tüskecsarnokban

Jégkorong
2025.10.29. 21:29

Osztrák hokiliga: az FTC szétlövésben vesztett, a Fehérvár hét gólt kapott Linzben

Jégkorong
2025.10.26. 17:43

Terbócs István szerint három pontot érdemelt volna a Fehérvár

Jégkorong
2025.10.25. 11:25

Nem a magyar csapatok napja volt az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.10.24. 22:22

Osztrák hokiliga: az utolsó másodpercben bukta el a győzelmet a Ferencváros

Jégkorong
2025.10.19. 19:54
Ezek is érdekelhetik