Győzött megbízott vezetőedzője irányításával a Fehérvár az osztrák hokiligában
A Fehérvár immáron Kiss Dávid vezetőedző nélkül, átmenetileg Tyler Dietrich irányításával indult túrára, az első állomás a sereghajtó Vorarlberg otthonában volt. Uralta a mérkőzést a Volán, az osztrákok hibáit kihasználva mindegyik harmadban ütött gólt, és 3–0-ra nyert – zsinórban négy vereség után.
OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA
ALAPSZAKASZ
PIONEERS VORARLBERG (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)
Feldkirch, 1453 néző. V: Hronsky (szlovák), Schauer (osztrák), Jedlicka (szlovák), Martin (osztrák)
VORARLBERG: Caffi – Schnetzer, Roehl / REINI, Allen / Aarnio, Wempe / Mader – Burke, Dornbach, ADAMS / Maier, Gallant, Lebeda / Macierzynski, Florchuk, Woger / Woborsky, Tschofen, Summer. Edző: Johannes Nygard
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz, Campbell / ANDERSEN 1, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald (1), Rymsha, Cheek / Erdély, Bartalis, Terbócs / Kulmala (1), RICHARDS 1 (1), Varga B. / Mihály (1), Németh K., MAGOSI 1 / Ambrus Cs. Megbízott edző: Tyler Dietrich
Kapura lövések: 19–45
Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/1
MESTERMÉRLEG
Johannes Nygard: – Nemigen találtuk meg a játékunkat ezen a mérkőzésen, nem jól bántunk a koronggal, a Fehérvár pedig kiválóan játszott.
Tyler Dietrich: – Nehéz héten vagyunk túl, ezúttal remek mérkőzést játszottunk. Jól reagált a társaság, a hosszú buszutunk ellenére készen álltunk a kezdésre. Gyors találkozót játszott egymással a két csapat, büszke vagyok a srácokra.
Később
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Innsbruck (osztrák)
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Olimpija Ljubljana
|15
|8
|4
|1
|2
|75–42
|+33
|33
|2. Pustertal Wölfe
|15
|9
|2
|1
|3
|52–39
|+13
|32
|3. Bozen Südtirol
|14
|9
|1
|–
|4
|57–32
|+25
|29
|4. Klagenfurt
|14
|7
|3
|1
|3
|44–33
|+11
|28
|5. Graz
|15
|6
|2
|5
|2
|51–38
|+13
|27
|6. Salzburg
|16
|6
|2
|3
|5
|47–40
|+7
|25
|7. Villach
|14
|6
|1
|2
|5
|47–46
|+1
|22
|8. Fehérvár AV19
|15
|5
|1
|2
|7
|31–50
|–19
|19
|9. Vienna Capitals
|14
|4
|2
|2
|6
|42–50
|–8
|18
|10. FTC
|15
|4
|1
|4
|6
|46–54
|–8
|18
|11. Linz
|14
|4
|2
|–
|8
|46–47
|–1
|16
|12. Innsbruck
|15
|2
|2
|1
|10
|34–67
|–33
|11
|13. Vorarlberg
|16
|2
|1
|2
|11
|28–62
|–34
|10