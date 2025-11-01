Győzött megbízott vezetőedzője irányításával a Fehérvár az osztrák hokiligában

A Fehérvár immáron Kiss Dávid vezetőedző nélkül, átmenetileg Tyler Dietrich irányításával indult túrára, az első állomás a sereghajtó Vorarlberg otthonában volt. Uralta a mérkőzést a Volán, az osztrákok hibáit kihasználva mindegyik harmadban ütött gólt, és 3–0-ra nyert – zsinórban négy vereség után.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA

ALAPSZAKASZ

PIONEERS VORARLBERG (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

Feldkirch, 1453 néző. V: Hronsky (szlovák), Schauer (osztrák), Jedlicka (szlovák), Martin (osztrák)

VORARLBERG: Caffi – Schnetzer, Roehl / REINI, Allen / Aarnio, Wempe / Mader – Burke, Dornbach, ADAMS / Maier, Gallant, Lebeda / Macierzynski, Florchuk, Woger / Woborsky, Tschofen, Summer. Edző: Johannes Nygard

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz, Campbell / ANDERSEN 1, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald (1), Rymsha, Cheek / Erdély, Bartalis, Terbócs / Kulmala (1), RICHARDS 1 (1), Varga B. / Mihály (1), Németh K., MAGOSI 1 / Ambrus Cs. Megbízott edző: Tyler Dietrich

Kapura lövések: 19–45

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Johannes Nygard: – Nemigen találtuk meg a játékunkat ezen a mérkőzésen, nem jól bántunk a koronggal, a Fehérvár pedig kiválóan játszott.

Tyler Dietrich: – Nehéz héten vagyunk túl, ezúttal remek mérkőzést játszottunk. Jól reagált a társaság, a hosszú buszutunk ellenére készen álltunk a kezdésre. Gyors találkozót játszott egymással a két csapat, büszke vagyok a srácokra.

Később

18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Innsbruck (osztrák)