Eladná Viníciust a Real Madrid egykori ásza

Talán nem nagy kockázat kijelenteni: Vinícius Júnior még a Real Madrid szurkolóinak körében sem örvend osztatlan népszerűségnek. Legalábbis erre enged következtetni, hogy az FC Barcelona ellen 2–1-re megnyert El Clásicón lecserélése miatt balhézó brazillal kapcsolatban megszólalt a „királyiak” egykori remek csatára, Alfonso Pérez is, aki kerek perec kijelentette: a klub jobban járna, ha mielőbb megszabadulna a dél-amerikaitól.

Vinícius Júnior finoman szólva is megosztó személyiség – még a Real-drukkerek körében is (Fotó: Getty Images)

„Vinícius engem nem győzött meg. Lehet, hogy megkapom ezért a kritikákat, de én már rég eladtam volna, és vettem volna helyette egy középcsatárt” – idézi a Marca a Real Madrid mellett egykoron a Betisben, az FC Barcelonában és az Olympique Marseille-ben is futballozó klasszist, aki amellett, hogy röviden kifejtette, miért nem kedveli a brazil válogatott sztárt, azt is megmondta, kit igazolna a pótlására.

„Egyszerűen nem tetszik az a kép, amelyet magáról kialakít a pályán. Ez sem neki, sem a Real Madridnak nem jó… Szóval, el kellene adni, és az érte kapott pénzből meg kellene venni helyette a világ legjobb centerét, aki jelen állás szerint Erling Haaland – legalábbis a gólok alapján” – tanácsolta a Real Madridban 1986-tól 1995-ig futballozó Alfonso.