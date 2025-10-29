Nemzeti Sportrádió

Eladná Viníciust a Real Madrid egykori ásza

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.10.29. 10:24
Alfonso Pérez szerint Vinícius Júnior árt a Real Madrid imázsának (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Alfonso Pérez Munoz Vinícius Júnior La Liga
Nem győzte meg Vinícius Júnior Alfonso Pérezt, a Real Madrid egykori ászát, aki szerint a brazil viselkedése kifejezetten árt a klubnak, amely a volt csatár szerint akkor járna jól, ha eladná a balhés dél-amerikait, és megszerezné Erling Haalandot.

Talán nem nagy kockázat kijelenteni: Vinícius Júnior még a Real Madrid szurkolóinak körében sem örvend osztatlan népszerűségnek. Legalábbis erre enged következtetni, hogy az FC Barcelona ellen 2–1-re megnyert El Clásicón lecserélése miatt balhézó brazillal kapcsolatban megszólalt a „királyiak” egykori remek csatára, Alfonso Pérez is, aki kerek perec kijelentette: a klub jobban járna, ha mielőbb megszabadulna a dél-amerikaitól.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Vinícius Júnior finoman szólva is megosztó személyiség – még a Real-drukkerek körében is (Fotó: Getty Images)

„Vinícius engem nem győzött meg. Lehet, hogy megkapom ezért a kritikákat, de én már rég eladtam volna, és vettem volna helyette egy középcsatárt” idézi a Marca a Real Madrid mellett egykoron a Betisben, az FC Barcelonában és az Olympique Marseille-ben is futballozó klasszist, aki amellett, hogy röviden kifejtette, miért nem kedveli a brazil válogatott sztárt, azt is megmondta, kit igazolna a pótlására.

„Egyszerűen nem tetszik az a kép, amelyet magáról kialakít a pályán. Ez sem neki, sem a Real Madridnak nem jó… Szóval, el kellene adni, és az érte kapott pénzből meg kellene venni helyette a világ legjobb centerét, aki jelen állás szerint Erling Haaland – legalábbis a gólok alapján” – tanácsolta a Real Madridban 1986-tól 1995-ig futballozó Alfonso.

 

Real Madrid Alfonso Pérez Munoz Vinícius Júnior La Liga
Legfrissebb hírek

A vártnál könnyebben nyert az Atlético Madrid a Betis ellen

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 22:58

Xabi Alonso dönthet Vinícius Júnior büntetéséről

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 17:54

Vinícius Júnior: Jobb, ha elmegyek innen

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 15:23

„Férfiak játszottak fiúk ellen” – Arsene Wenger az el Clásicóról

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 09:59

„Pocsékul védekeztünk” – a Barca másodedzője az el Clásicóról

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 09:38

Az utolsó pillanatban döntött a Rayo az Alavés ellen, nincs már nyeretlen csapat a La Ligában

Spanyol labdarúgás
2025.10.26. 23:08

Vinícius Júnior balhéjáról is beszélt Xabi Alonso a győztes el Clásico után

Spanyol labdarúgás
2025.10.26. 20:23

Zsinórban négy elveszített el Clásico után a Real Madrid megverte a Barcelonát!

Spanyol labdarúgás
2025.10.26. 18:23
Ezek is érdekelhetik