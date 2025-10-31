Vinícius dühöngése: „Az ügyet lezártuk, engem már a Valencia-meccs foglalkoztat” – Xabi Alonso

A Valencia elleni meccset felvezető sajtótájékoztatón Xabi Alonso egyértelművé tette: őt meggyőzték a brazil szavai, részéről az ügy ennyivel véget is ért.

„Szerintem nagyon értékes és pozitív megnyilvánulás volt, tükrözi az őszinteségét – idézi Xabi Alonsót a Real Madrid hivatalos honlapja. – A szívéből beszélt, a klub iránti elkötelezettsége egyértelmű. Számomra az a legfontosabb, amit a csapatnak és a drukkereknek címzett, nekem ennyi elég, továbbléphetünk. Az ügyet lezártuk, holnap meccsünk van, most az a legfontosabb. Nincs büntetés.”

Az újságírók nem érték be ennyivel: megkérdezték a vezetőedzőtől, nem bántja-e, hogy a csatár a csapattársaitól, a közönségtől és a klubelnöktől kért bocsánatot, viszont őt nem sorolta fel szavai címzettjei között.

„Szerintem már elég kérdésükre válaszoltam Viníciusszal kapcsolatban – igyekezett lezárni a témát Xabi Alonso. – Megértem, hogy önök most erre helyezik a hangsúlyt, de megismétlem, hogy az ügyet szerdán lezártuk. Nagyon jó hetünk van, és ami most engem leginkább foglalkoztat, az a Valencia elleni mérkőzés. Megértem önöket, de kérem, önök is értsenek meg engem.”

A Real Madrid–Valencia meccs szombat este 21 órakor kezdődik; tíz forduló után a madridiak az első, a vendégek a 18. helyen állnak.