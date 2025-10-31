Nemzeti Sportrádió

Vinícius dühöngése: „Az ügyet lezártuk, engem már a Valencia-meccs foglalkoztat” – Xabi Alonso

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.10.31. 11:12
A vasárnapi dühkitörés egy pillanata (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid Vinícius Júnior Xabi Alonso
A Valencia elleni bajnoki mérkőzést megelőző Real Madrid-sajtótájékoztatón is téma volt Vinícius Júnior minapi kirohanása; Xabi Alonso vezetőedző egyértelművé tette, hogy nagyra értékeli a labdarúgó bocsánatkérését, és az ügy lezárult.

Mint ismert, a Barcelona elleni vasárnapi, 2–1-re megnyert el Clásicón Vinícius magából kikelve hagyta el a játékteret a 72. percben, amikor Xabi Alonso lecserélte. Az eset nagy visszhangot keltett, a brazil csatár a csapat szerdai edzésén szükségét érezte a bocsánatkérésnek, majd nyilvánosan is megtette ezt a közösségi médiában, indoklásképp így fogalmazva: „Néha a szenvedélyem felülkerekedik rajtam, mert mindig nyerni akarok és segíteni a csapatomat. A versenyszellemem a klub iránt érzett szeretetemből fakad. Ígérem, hogy továbbra is minden pillanatban harcolni fogok a Real Madridért, ahogy az első naptól tettem.”

Kapcsolódó tartalom

Vinícius Júnior: Jobb, ha elmegyek innen

A brazil válogatott szélső a távozással fenyegetőzött az El Clásico alatt a kispadon.

Vinícius Júnior elnézést kért a lecserélése utáni reakciója miatt

A Real Madrid brazil támadója szerint néha a szenvedélye felülemelkedik rajta.

 

A Valencia elleni meccset felvezető sajtótájékoztatón Xabi Alonso egyértelművé tette: őt meggyőzték a brazil szavai, részéről az ügy ennyivel véget is ért.

„Szerintem nagyon értékes és pozitív megnyilvánulás volt, tükrözi az őszinteségét – idézi Xabi Alonsót a Real Madrid hivatalos honlapja. – A szívéből beszélt, a klub iránti elkötelezettsége egyértelmű. Számomra az a legfontosabb, amit a csapatnak és a drukkereknek címzett, nekem ennyi elég, továbbléphetünk. Az ügyet lezártuk, holnap meccsünk van, most az a legfontosabb. Nincs büntetés.”

Az újságírók nem érték be ennyivel: megkérdezték a vezetőedzőtől, nem bántja-e, hogy a csatár a csapattársaitól, a közönségtől és a klubelnöktől kért bocsánatot, viszont őt nem sorolta fel szavai címzettjei között.

„Szerintem már elég kérdésükre válaszoltam Viníciusszal kapcsolatban – igyekezett lezárni a témát Xabi Alonso. – Megértem, hogy önök most erre helyezik a hangsúlyt, de megismétlem, hogy az ügyet szerdán lezártuk. Nagyon jó hetünk van, és ami most engem leginkább foglalkoztat, az a Valencia elleni mérkőzés. Megértem önöket, de kérem, önök is értsenek meg engem.”

A Real Madrid–Valencia meccs szombat este 21 órakor kezdődik; tíz forduló után a madridiak az első, a vendégek a 18. helyen állnak.

 

Real Madrid Vinícius Júnior Xabi Alonso
Legfrissebb hírek

Ronaldinho-dupla, nyugtatás CR-től, Messi féle mezfelmutatás – íme, az 5 legemlékezetesebb el Clásico

Spanyol labdarúgás
45 perce

Klasszikus Klasszikus – Cselőtei Márk publicisztikája

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 23:33

Vinícius Júnior elnézést kért a lecserélése utáni reakciója miatt

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 14:59

Eladná Viníciust a Real Madrid egykori ásza

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 10:24

Megsérült a Real Madrid védője, ebben az évben már nem játszhat

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 21:14

Xabi Alonso dönthet Vinícius Júnior büntetéséről

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 17:54

Vinícius Júnior: Jobb, ha elmegyek innen

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 15:23

Gyász: elhunyt José Manuel Ochotorena, a Real Madrid kétszeres UEFA-kupa-győztes kapusa, aki kapusedzőként is legendává vált

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 10:53
Ezek is érdekelhetik