Vizsgálják az éremgondokat a téli olimpián

2026.02.09. 20:27
Fotó: Getty Images
A téli olimpia szervezőbizottsága megvizsgálja az ötkarikás érmekkel kapcsolatos panaszokat, miután több sportoló is szóvá tette, hogy gondja támadt a pénteken megnyílt játékokon nyert medáljával.

Andrea Francisi, a szervezőbizottság operatív igazgatója újságíróknak arról beszélt, tudnak róla, hogy többen is kifogásolták a közösségi médiában érmeik és a szalagok minőségét.

„Próbáljuk megérteni a problémát, és különös figyelmet fordítunk a megoldásra. Kulcsfontosságú, hogy minden zökkenőmentesen menjen az éremátadó ünnepségen. Ez az egyik legfontosabb szempont, és dolgozunk rajta” – fogalmazott.

A kérdés az után kapott kiemelt figyelmet, hogy Ebba Andersson elveszítette ezüstérmét, amelyet a női sífutók tíz plusz tíz kilométeres tömegrajtos versenyében szerzett szombaton. A svéd sportoló medálja az eredményhirdetés után három darabra törve a hóba esett, és hiába kereste, nem találta meg.

Hasonló baj érte Breezy Johnson amerikai alpesi sízőt (aki megnyerte a lesiklást), mert érme lepottyant az azt tartó szalagról, miközben ugrálva ünnepelte elsőségét. Ugyanez történt a csapatversenyben aranyérmes Alysa Liu amerikai műkorcsolyázóval is.

 

