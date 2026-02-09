Téli olimpia: az utolsó akadály is elhárult Brunner Blanca indulása elől

Ebben a számban egy tréningen épp úgy végig kell menni a pályán a részvételhez, mint az alpesi sízőknél lesiklásban. A 22 éves magyar sportoló vasárnap érkezett meg a livignói helyszínre, másnap pedig sikerrel vette az utolsó akadályt.

„Két edzésről már lemaradtam, azokon egyébként a lányok szenvedtek egy kicsit, mert nem volt meg a kellő sebességük az utolsó ugratóra. Úgyhogy ma le is szögezték, aki nem ugorja meg az utolsót, nem indulhat a versenyen, de nekem szerencsére sikerült. Jó lenne, ha a verseny is jól sikerülne, mindent meg fogok tenni ennek érdekében” – mondta Brunner a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) médiacsapatának.

Brunner a 32 krosszos közé nem tudott bekerülni eredetileg, két hellyel csúszott le a kvótáról, ám sérülés miatt ketten visszaléptek a mezőnyből, így olimpiai résztvevővé lépett elő. A magyar hódeszkás szombaton még Ausztriában versenyzett, ott tudta meg, hogy indulhat a játékokon, így azonnal Livignóba utazott, ahol pénteken 10 órától szerepel a selejtezőben, majd a szám döntőjét 14.45-től rendezik.