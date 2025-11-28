Nemzeti Sportrádió

Két meccs az élet – bajban lehet Arne Slot; Vámos Petra: Ugyanúgy fontos, hogy élesek legyünk!

2025.11.28. 23:55
A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

 

Naby Keita: Büszke vagyok csapatunk teljesítményére. Jó taktikára, mentális felkészültségre és remek egyéni teljesítményekre is szüksége volt a Ferencvárosnak ahhoz, hogy pontot szerezzen az Európa-liga szintjén az elithez tartozó Fenerbahce otthonában. A találkozó után Naby Keitát a játékáról és a jövőjéről, Tóth Alexet pedig többek között az elit klubok érdeklődéséről szóló sajtóhírekről kérdezték. Borsos László összeállítása

Két meccs az élet – bajban lehet Arne Slot. A Liverpoolnál egyre nagyobb a nyomás Arne Slot menedzseren: a következő két bajnokin hat pontot kell szereznie, különben távozik. Már sorjáznak a lehetséges utódok nevei, miközben a januári átigazolások is feszítik a klub költségvetését. Liverpoolból Gyenge Balázs jelentkezett

Vámos Petra: Ugyanúgy fontos, hogy élesek legyünk! magyar női kézilabda-válogatott Szenegál legyőzése után még könnyebbnek ígérkező csoportmérkőzés előtt áll a világbajnokságon: szombat este Irán ellen lép pályára a hollandiai ’s-Hertogenboschban. Szendrei Zoltán helyszíni beszámolója

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

