Rodrygónak többek között Carlo Ancelotti segített kimászni a mentális gödörből

Rodrygo először beszélt nyíltan arról, hogy a 2024–2025-ös évad utolsó harmadában látott visszaesés mögött nem feltétlenül sportszakmai, hanem fizikai és mentális gondok voltak.

„Az az igazság, hogy személyes szinten nagyon kemény időszakon mentem keresztül, sokáig senkivel nem álltam szóba. Senki nem tudta, mi a bajom, nagyon nehéz periódus volt ez. Fizikai és mentális szempontból sem voltam jól, s mindezt nehezen éltem meg. Isten, a családom és Ancelotti segített kimászni a hullámvölgyből” – idézte fel a szóban forgó időszakot a 24 éves támadó.

„Carlo sokat segített. Naponta látta, hogy nem vagyok jól, s hamar rájött, hogy nem vagyok játékra alkalmas állapotban, mert így nem tudok segíteni a csapatnak. Ezzel együtt nem volt idő a felépülésre, mert háromnaponta játszanunk kellett, s ilyen helyzetben az ember nem tud megállni, hogy foglalkozzon a problémáival. – fejtette ki Rodrygo. – Carlo látta, hogy én is emberből vagyok, valamint azt, hogy valós problémákkal küzdök. Megértette a helyzetem összetett mivoltát. Azt mondta, hogy tartsak szünetet, mert nem vagyok bevethető állapotban, én pedig a köszönet mellett azt kértem, hogy játszhassak.”

A kétszeres BL-győztes támadó leszögezte, hogy Ancelotti az ő makacssága ellenére is látta, hogy először a magánszemélynek kell helyretennie magát, s azután jöhet a labdarúgó visszatérése.

„Nehéz időszak volt ez, de szerencsére már túl vagyok rajta. Amikor csak tehetem, megköszönöm Carlettónak, a fiának, Davidének, valamint a stábnak a sok segítséget. Mindenki, így a családom is ott volt mellettem, most pedig boldog és motivált vagyok, s szeretnék egy remek idény részese lenni” – mondta Rodrygo, aki kitért az olasz szakember szövetségi kapitányi munkájára is.

„Carlóval nem tudtam sokat beszélni, miután egy ideig nem kerültem be a keretbe, de most ismét együtt dolgozunk, amit nagyon élvezek. (...) Természetesen képes arra, hogy sikeres legyen a nemzeti csapattal. A célja az, hogy visszahozza a szurkolókat a csapat mellé. Elmondása szerint csapataiban számos brazil játékossal foglalkozott, s mindig szerette az ilyen profilú futballistákat edzeni. A lényeg az, hogy remek játékkal magunk mellé állítsuk a szurkolókat, s minden rendben lesz” – mondta a brazil válogatottban 33 meccsen hét gólt szerző támadó.

A madridi edzőváltás után sokáig arról írt a spanyol és nemzetközi sajtó, hogy Xabi Alonso szándékosan mellőzi Rodrygót, továbbá számos pletyka keringett a brazil játékos esetleges klubváltásáról is. A támadó a jövőjét firtató hírekkel és a baszk trénerrel kapcsolatban is tiszta vizet öntött a pohárba.

„Amikor a mester megérkezett, leült velem beszélgetni és ezt mondta: »tudom, hogy a bal oldalt preferálod, de lehet, hogy más posztokon is számítani fogok rád.« Én azt válaszoltam, hogy rendben van, azért vagyok itt, hogy a csapatnak segítsek. Persze, mindenki tudja, hogy a bal oldalon szeretek játszani és jobban is teljesítek ott, de bármikor készen állok arra, hogy jobbszélsőként vagy középcsatárként szerepeljek, s ezt a mesternek is elmondtam. – ecsetelte az új rendszerben betöltött szerepét Rodrygo. – Végül aztán szinte kizárólag a bal oldalon szerepeltet engem, én pedig elégedett vagyok a játékperceimmel, még úgy is, hogy értelemszerűen szeretnék többet játszani. Egy fejlődési folyamatban vagyok épp, s fokozatosan javul a játékom, én pedig örülök ennek. (...) Az edző döntéseit tiszteletben kell tartani. Mindig száz százalékot várok el magamtól, függetlenül attól, hogy kilencven vagy húsz percet töltök a pályán, igyekszem a maximumot kihozni minden egyes játékpercből.”

A 24 éves kiválóság számára nem újdonság, hogy nyaranta számos más klubbal összeboronálja a sajtó.

„Minden nyáron ugyabnaz történik. (...) Ha figyelném, mit ír rólam a sajtó, hetente más csapat mezében láthatnám magam. Ajánlatokat valóban kapok, ezt nem tagadom, de rendszeresen jelzem a klubnak, hogy itt akarok sikeres lenni, s szeretném túlszárnyalni az eddigi eredményeimet. Mindig elmondom, hogy »addig leszek itt, amíg a Real Madrid igényt tart rám«. Ha egy nap majd a klub közli velem, hogy találjak magamnak új csapatot, tudomásul veszem, de erre egyelőre nem került sor, sőt, a klub rendre azt kommunikálja felém, hogy számítanak rám. A Real Madrid a már említett problémáik közepette is támogatott, míg az emberek spekulálni kezdtek, mivel nem szólaltam meg a jövőmmel kapcsolatban. (...) Nyugodt maradtam, s lám, most is itt vagyok, mint mindig” –fogalmazott Rodrygo, aki a hetedik idényét tölti a királyi klubnál.