Kézilabda: Béatrice Edwige lejátszotta utolsó meccsét az Ikastban

2025.12.16. 09:12
Béatrice Edwige (Fotó: Getty Images)
Lejátszotta utolsó mérkőzését az Ikast női kézilabdacsapatában Béatrice Edwige, az elmúlt évtized egyik legkiválóbb védőjátékosa, aki rövid dániai kalandja előtt a Ferencvárost és a Győrt is erősítette.

Béatrice Edwige idén szeptemberben került az Ikasthoz, mégpedig azért, mert a csapatnak három játékosa is megsérült, így mindenképp azonnal meg kellett erősítenie a keretét. A 37 éves olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmes francia védekezőspecialista előtte a Ferencvárosban és a Győri Audi ETO KC-ben is szerepelt, és már éppen nem számított aktív játékosnak, amikor érkezett a „segélyhívás” a messzi Dániából.

Bár a klubnál csak rövid időt töltött el, Daniel Grönhöj klubigazgató csak hálával tud rá visszagondolni: „Béatrice hatalmas köszönetet érdemel, hogy besegített, amikor három beállójátékosunk is hiányzottidézte az Ikast klubhonlapja a sportvezetőt. – Egyenesen a visszavonulása után érkezett, és az első naptól kezdve mindenben segített nekünk, amiben csak tudott, nem utolsósorban a hatalmas tapasztalatával. Mindig is az volt a tervünk, hogy ebben a néhány hónapban lesz csak velünk, majd visszatér Franciaországba; ez volt az előfeltétele annak, hogy beleegyezett a segítségnyújtásba. A rövid idő alatt is hatalmas hatást gyakorolt ránk, minden jót kívánunk neki a jövőben.”

Edwige úgy fogalmazott, hogy jól érezte magát az Ikastnál az elmúlt pár hónapban. Mondandójában köszönetet mondott a szurkolóknak és a csapattársainak is, s megtiszteltetésnek nevezte, hogy kipróbálhatta magát a dán élvonalban.

 

