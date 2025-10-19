La Liga: Getafe–Real Madrid

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

GETAFE–REAL MADRID 0–1 (0–0) – élőben az NSO-n!

Madrid, Coliseum Alfonso Pérez, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Munuera

GETAFE: Soria – J. Iglesias, D. Duarte, Djené, D. Rico – Kiko Femenía (Nyom, 76.), M. Martín (Abu Kamara, 87.), L. Milla, Arambarri, Álex Sancris – Liso (C. da Costa, 90.). Vezetőedző: José Bordalas Jimenez

REAL MADRID: Courtois – Valverde, Militao, Alaba (R. Asencio, a szünetben), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Arda Güler, 65.) – Mastantuono, Jude Bellingham (G. García, 86.), Rodrygo (Brahim Díaz, 86.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: K. Mbappé (80.)

Kiállítva: Nyom (76.), Álex Sancris (84.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE