Nemzeti Sportrádió

La Liga: Getafe–Real Madrid

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.10.19. 20:48
Mbappé (fehérben) már az első percekben veszélyeztetett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid spanyol foci Getafe spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 9. fordulójában a Real Madrid a Getafe otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
GETAFE–REAL MADRID 0–1 (0–0) – élőben az NSO-n!
Madrid, Coliseum Alfonso Pérez, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Munuera
GETAFE: Soria – J. Iglesias, D. Duarte, Djené, D. Rico – Kiko Femenía (Nyom, 76.), M. Martín (Abu Kamara, 87.), L. Milla, Arambarri, Álex Sancris – Liso (C. da Costa, 90.). Vezetőedző: José Bordalas Jimenez
REAL MADRID: Courtois – Valverde, Militao, Alaba (R. Asencio, a szünetben), Carreras – Tchouaméni, Camavinga (Arda Güler, 65.) – Mastantuono, Jude Bellingham (G. García, 86.), Rodrygo (Brahim Díaz, 86.) – K. Mbappé. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: K. Mbappé (80.)
Kiállítva: Nyom (76.), Álex Sancris (84.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

Real Madrid spanyol foci Getafe spanyol labdarúgás La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: gyenge meccsen ikszelt az Elche és a Bilbao

Spanyol labdarúgás
6 órája

Flick a kiállításáról: Nem támadtam a játékvezetőt...

Spanyol labdarúgás
10 órája

Csereembereknek köszönheti a győzelmet az Atlético

Spanyol labdarúgás
23 órája

A 93. percben született Araújo-góllal nyert a Barcelona

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 18:10

Hiába a korai vezetés, a Mallorca tíz perc alatt lerendezte a Barca-verő Sevillát

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 16:29

Belgrádban hasalt el a Real Madrid, Törökországban hengerelt a Panathinaikosz a férfi kosár Euroligában

Kosárlabda
2025.10.17. 23:21

Sorozatban négy nyeretlen meccs után újra győzött az Espanyol

Spanyol labdarúgás
2025.10.17. 23:00

La Liga: figyelmeztető demonstrációra készülnek a játékosok – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.10.17. 17:23
Ezek is érdekelhetik