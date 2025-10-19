Stabil magyar védekezés és 11 gólos siker a csehek ellen a női kézilabda Eurokupában

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA, CSOPORTKÖR
2. CSOPORT, 2. FORDULÓ
CSEHORSZÁG–MAGYARORSZÁG 20–31 (9–15)
Prága, 1895 néző. V: Prastalo, Balvan (bosnyákok)
CSEHORSZÁG: Novotná – Zachova, Sustácková 1, KORDOVSKÁ 4, Jestríbková, Cholevová 4, KAFKA MALÁ 5. Csere: Wizurova (kapus), Andrysková, Smetková 3, Holecková 1, Knedlová, Poláková 1, Franková, Kubálková, Vávrová 1. Szövetségi kapitány: Hlavaty Tamás
MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Grosch 1, VÁMOS P. 4, Papp N., TÓVIZI 3, KUCZORA 5, Márton G. 2. Csere: BUKOVSZKY (kapus), KLUJBER 6 (1), Simon P. 3, Bordás R., Faragó Lea, Albek 3, Kovács Anett 2, Hársfalvi 2, Varga Emília. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–2. 8. p.: 2–6. 14. p.: 4–11. 18. p.: 6–14. 26. p.: 8–14. 38. p.: 12–19. 44. p.: 15–23. 50. p.: 17–27. 55. p.: 20–28
Kiállítások: 8, ill. 2 perc
Hétméteresek: –, ill. 3/1
MESTERMÉRLEG
Hlavaty Tamás: – Fiatal csapatunknak nagy próbatételt jelentett a mérkőzés, mert a magyar válogatott jól szerepelt a legutóbbi nagy tornákon. A tiszta helyzeteinket nem értékesítettük, Szemerey Zsófi magabiztosan védett. Egy az egy elleni helyzetekben nem bizonyultunk elég keménynek, támadásban olykor nem tudtuk, mit is akarunk. Kicseréltük a keretünk felét, még az utunk elején járunk.
Golovin Vlagyimir: – Fiatal és jó csapat a cseh, a közönségéért is küzdött. Az első húsz percben mutatott védekezésünk és a kapusteljesítményünk eldöntötte a mérkőzést, utána már kissé belevariáltunk, kíváncsiak voltunk, milyen összeállításban lehetünk a legerősebbek.
ÖSSZEFOGLALÓ
A száztornyú Prágába látogatott vasárnap a magyar női kézilabda-válogatott, a csehek ellen folytatódott ugyanis a jövő évi Európa-bajnokság társrendezőit és az előző kontinenstorna legjobb három együttesét felvonultató Eurokupa. A magyar meccskeretből Janurik Kinga és Szmolek Apollónia maradt ki, míg a túloldalon a felvidéki mester, Hlavaty Tamás benevezte a Szombathelyen légióskodó Valerie Smátkovát és nem hiányzott a Storhamar tapasztalt szélsője, Veronika Kafka Malá sem.
Népes magyar vendégtábor üdvrivalgása fogadta az UNYP Aréna játékterére érkező játékosokat, Bordás Réka és Papp Nikoletta a bemelegítés közben még néhány táncmozdulatot is bemutatott a ritmusos zenére, a jó kedv tehát adva volt már a kezdés előtt; no, és a tűz sem hiányzott, a kezdődobás előtt látványos fény- és hangjátékra vonult be a két együttes.
A magyar kapu hálójával akadtak gondok a kezdés előtt, Szemerey Zsófi, Kuczora Csenge és az egyik bosnyák játékvezető javítgatta, miközben a közönség elszórakoztatta magát… Az első gólra is több mint két percet kellett várni, Vámos Petra talált be klubtársának, Sabrina Novotnának. Elkapta a rajtot az irányító, kiállítást harcolt ki, jól vette észre az üresen tátongó kaput is, hét perc után már 6–2-es magyar előnyt mutatott az eredményjelző. 9–4-nél Hlavaty nyomta meg az időt kérő gombot, jogosan, hiszen csapata nem bírt a lendületes magyar támadásokkal, és csehek ebben a periódusban elöl sem játszottak igazán hatékonyan.
A meccs képe ennek ellenére nem változott, az első játékrészben 47 százalékos hatékonysággal védő Szemerey ziccereket hárított, a túloldalon Kuczora és Tóvizi Petra is betalált, a magyar előny nyolcra nőtt, Golovin kedvére forgathatta csapatát. A biztos vezetés tudata a félidő hajrájára elkényelmesítette a mieinket, Albek Anna és Grosch Vivien technikai hibát követett el, Márton Gréta kilencperces magyar gólcsendet zárt le. Javunkra váljék, hogy a csehek érdemben nem faragtak hátrányukon, 15–9-es vendégvezetéssel vonulhattak szünetre a felek.
Klujber Katrin egy értékesített hetessel adta meg a második félidő alaphangját, két perccel később már kihagyta a büntetőt, míg a túloldalon a Szemereyt váltó Bukovszky Annát mattolta háromszor is Malá. Erre összekapta magát a magyar csapat, Klujber szépen találta meg kétszer is Hársfalvi Júliát, egyből visszaállt a hét-nyolcgólos előny, és kapusunk is kivette a részét ebből.
Hlavaty a 45. percben újfent időt kért, fáradtak a csehek, Kuczora szokásához híven elemi erővel bombázott Novotná kapujába, ezzel 24–16-nál végképp eldőltek az érdemi kérdések, a hajrára úgy fordulhattak Bordásék, hogy már csak a győzelem nagysága változhatott.
Grosch labdaszerzését követően a plusz tíz is összejött. Az utolsó tíz percben a csehek igyekeztek ezen kozmetikázni, kevés sikerrel, a vége 31–20 lett, a meccs emberének a végjátékban nagyokat mentő Bukovszky Annát választották. Teljesült Golovin Vlagyimir meccs előtti kérése, a magyar válogatott jobban védekezett, mint a törökök ellen, és két, kifejezetten jó periódusának köszönhetően magabiztosan nyerte meg a prágai mérkőzést. Válogatottunk legközelebb november közepén lép pályára, a világbajnokság előtt norvégiai felkészülési torna következik, amelyen a házigazdák mellett a szerbekkel és a spanyolokkal is megmérkőznek Vámosék. 20–31
|VÉLEMÉNY
„Futós meccs volt, a csehek is sok lerohanást vezettek, de magabiztosan győztünk. Szemerey Zsófi nagy segítséget adott a védelemnek az első félidőben, a másodikban én is jól szálltam be. Akadtak hibáim, ezeket igyekszem kijavítani, de örülök a lehetőségnek és annak, hogy sikerült élni vele. Lépésről lépésre haladunk, az a legfontosabb, hogy összeszokjunk, és az apróbb hibákat minél előbb kijavítsuk.”
Bukovszky Anna, a magyar válogatott kapusa
A másik mérkőzésen: Törökország–Dánia 24–41 (9–20). További eredmények. 1. csoport: Szlovákia–Norvégia 19–31 (9–18), Románia–Lengyelország 34–29 (15–15). Az állás: 1. Norvégia 4 pont, 2. Románia 2 (61–58), 3. Lengyelország 2 (57–54), 4. Szlovákia 0
PERCRŐL PERCRE