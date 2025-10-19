Stabil magyar védekezés és 11 gólos siker a csehek ellen a női kézilabda Eurokupában

NŐI KÉZILABDA EUROKUPA, CSOPORTKÖR

2. CSOPORT, 2. FORDULÓ

CSEHORSZÁG–MAGYARORSZÁG 20–31 (9–15)

Prága, 1895 néző. V: Prastalo, Balvan (bosnyákok)

CSEHORSZÁG: Novotná – Zachova, Sustácková 1, KORDOVSKÁ 4, Jestríbková, Cholevová 4, KAFKA MALÁ 5. Csere: Wizurova (kapus), Andrysková, Smetková 3, Holecková 1, Knedlová, Poláková 1, Franková, Kubálková, Vávrová 1. Szövetségi kapitány: Hlavaty Tamás

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY – Grosch 1, VÁMOS P. 4, Papp N., TÓVIZI 3, KUCZORA 5, Márton G. 2. Csere: BUKOVSZKY (kapus), KLUJBER 6 (1), Simon P. 3, Bordás R., Faragó Lea, Albek 3, Kovács Anett 2, Hársfalvi 2, Varga Emília. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–2. 8. p.: 2–6. 14. p.: 4–11. 18. p.: 6–14. 26. p.: 8–14. 38. p.: 12–19. 44. p.: 15–23. 50. p.: 17–27. 55. p.: 20–28

Kiállítások: 8, ill. 2 perc

Hétméteresek: –, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Hlavaty Tamás: – Fiatal csapatunknak nagy próbatételt jelentett a mérkőzés, mert a magyar válogatott jól szerepelt a legutóbbi nagy tornákon. A tiszta helyzeteinket nem értékesítettük, Szemerey Zsófi magabiztosan védett. Egy az egy elleni helyzetekben nem bizonyultunk elég keménynek, támadásban olykor nem tudtuk, mit is akarunk. Kicseréltük a keretünk felét, még az utunk elején járunk.

Golovin Vlagyimir: – Fiatal és jó csapat a cseh, a közönségéért is küzdött. Az első húsz percben mutatott védekezésünk és a kapusteljesítményünk eldöntötte a mérkőzést, utána már kissé belevariáltunk, kíváncsiak voltunk, milyen összeállításban lehetünk a legerősebbek.

ÖSSZEFOGLALÓ

A száztornyú Prágába látogatott vasárnap a magyar női kézilabda-válogatott, a csehek ellen folytatódott ugyanis a jövő évi Európa-bajnokság társrendezőit és az előző kontinenstorna legjobb három együttesét felvonultató Eurokupa. A magyar meccskeretből Janurik Kinga és Szmolek Apollónia maradt ki, míg a túloldalon a felvidéki mester, Hlavaty Tamás benevezte a Szombathelyen légióskodó Valerie Smátkovát és nem hiányzott a Storhamar tapasztalt szélsője, Veronika Kafka Malá sem.

Népes magyar vendégtábor üdvrivalgása fogadta az UNYP Aréna játékterére érkező játékosokat, Bordás Réka és Papp Nikoletta a bemelegítés közben még néhány táncmozdulatot is bemutatott a ritmusos zenére, a jó kedv tehát adva volt már a kezdés előtt; no, és a tűz sem hiányzott, a kezdődobás előtt látványos fény- és hangjátékra vonult be a két együttes.