A BJA győzelemmel búcsúzott a Kontinentális Kupától

A vasárnap délutáni meccs nem ígért izgalmakat, hiszen a szerb rivális 13-0-s és 12-0-s vereségekkel várta a zárást. A BJAHC csapatából Nagy Gergő és Schlekmann Márk is két-két gólt szerzett, míg a belgrádiak először találtak be a torna során. Kangyal Balázs csapata ezzel a csoport harmadik helyén végzett.

JÉGKORONG

KONTINENTÁLIS KUPA, 1. KÖR (a 8 közé jutásért)

B-CSOPORT (Gyergyóremete), 3. forduló

Budapest JAHC–Crvena zvezda (szerb) 9–3 (3–1, 2–1, 4–1)

KÉSŐBB

18.00: Gyergyói HK–HK Kremencsuk (ukrán)