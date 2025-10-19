Nemzeti Sportrádió

A BJA győzelemmel búcsúzott a Kontinentális Kupától

2025.10.19. 17:10
Schlekmann Márk a harmadik harmad elején duplázott (Fotó: Árvai Károly)
Kontinentális Kupa jégkorong Gyergyói HK BJAHC
A Budapest Jégkorong Akadémia a szerb Crvena zvezda 9–3-s legyőzésével búcsúzott a Kontinentális Kupa első körében, Gyergyóremetén vasárnap.

A vasárnap délutáni meccs nem ígért izgalmakat, hiszen a szerb rivális 13-0-s és 12-0-s vereségekkel várta a zárást. A BJAHC csapatából Nagy Gergő és Schlekmann Márk is két-két gólt szerzett, míg a belgrádiak először találtak be a torna során. Kangyal Balázs csapata ezzel a csoport harmadik helyén végzett.

További részletek hamarosan!

JÉGKORONG
KONTINENTÁLIS KUPA, 1. KÖR (a 8 közé jutásért)
B-CSOPORT (Gyergyóremete), 3. forduló
Budapest JAHC–Crvena zvezda (szerb) 9–3 (3–1, 2–1, 4–1)
KÉSŐBB
18.00: Gyergyói HK–HK Kremencsuk (ukrán)

 

