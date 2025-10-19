Európai kézilabdaligák: Fazekas tíz gólt lőtt a Kielcének

Remekelt Fazekas Gergő a lengyel férfi kézilabda-bajnokságban: a liga honlapja szerint az Industria Kielce elleni, „szent háborúnak” is nevezett rangadón 10 góljával a magyar irányító volt a mezőny legeredményesebb játékosa. A 32–27-re megnyert összecsapáson Fazekas magyar klubtársai közül Ilic Zoran kétszer, Szita Zoltán egyszer volt eredményes. Csapatuk hét meccs után százszázalékos mutatóval áll a tabella élén, a Kielcének ez volt az első veresége.

A junior-világbajnoki ezüstérmes Pergel Andrej mind a nyolc lövését gólra váltotta a CS Ciudad de Logronóban, amely hazai pályán 42–30-ra verte a Tubos Aranda Villa de Arandát a spanyol élvonalban.

Leimeter Csaba három gólt lőtt a Balingen-Weilstettenben, amely otthon 35–31-re nyert a TuS Ferndorf ellen a német másodosztályban.