„Férfiak játszottak fiúk ellen” – Arsene Wenger az el Clásicóról
„Kiegyensúlyozott csapatot rakott fel a pályára (Xabi Alonso – a szerk.). Kicsit olyan volt ez, mintha férfiak játszottak volna fiúk ellen, a játék egyes elemeiben mindenképp. A Real Madrid védelme például sokkal jobban teljesített a Barcelona hátsó alakzatánál. A Real támadójátékában mindig benne volt az újabb gól lehetősége, ellenben a Barca csatársora »fogatlan« volt Raphinha és Lewandowski nélkül. Mbappé kihagyott tizenegyese után a Barcelona rengeteget birtokolta a labdát, de nem tudott nagy veszélyt teremteni a kapu előtt, nem volt benne a játékukban a gól. A Real Madrid jól, kiegyensúlyozottan védekezett, s ezért dicséret illeti Xabi Alonsót” – értékelt az Arsenal kispadján legendává váló francia tréner.
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Real Madrid–FC Barcelona 2–1 (2–1)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 78 107 néző. Vezette: Soto Grado
Real Madrid: Courtois – Valverde (Carvajal, 72.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni – Jude Bellingham (Gonzalo García, 90.), Camavinga, Güler (Brahim Díaz, 66.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 72.) – K. Mbappé (Ceballos, 90.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Barcelona: Szczesny – Koundé, Cubarsí (Bardghji, 84.), E. García (R. Araújo, 74.), Balde (Gerard Martín, 90+7.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Fermín López, Rashford – Ferran Torres (Casadó, 74.). Asszisztensedző: Marcus Sorg
Gólszerző: K. Mbappé (22.), Jude Bellingham (43.), ill. Fermín López (38.)
Kiállítva: Pedri (90+10.)
|1. Real Madrid
|10
|9
|–
|1
|22–10
|+12
|27
|2. Barcelona
|10
|7
|1
|2
|25–12
|+13
|22
|3. Villarreal
|10
|6
|2
|2
|18–10
|+8
|20
|4. Espanyol
|10
|5
|3
|2
|14–11
|+3
|18
|5. Atlético Madrid
|9
|4
|4
|1
|16–10
|+6
|16
|6. Betis
|9
|4
|4
|1
|15–10
|+5
|16
|7. Rayo Vallecano
|10
|4
|2
|4
|12–10
|+2
|14
|8. Elche
|10
|3
|5
|2
|11–10
|+1
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|4
|2
|4
|9–10
|–1
|14
|10. Getafe
|10
|4
|2
|4
|10–12
|–2
|14
|11. Sevilla
|10
|4
|1
|5
|17–16
|+1
|13
|12. Alaves
|10
|3
|3
|4
|9–9
|0
|12
|13. Celta Vigo
|10
|1
|7
|2
|11–13
|–2
|10
|14. Osasuna
|10
|3
|1
|6
|9–12
|–3
|10
|15. Levante
|10
|2
|3
|5
|14–18
|–4
|9
|16. Mallorca
|10
|2
|3
|5
|11–15
|–4
|9
|17. Real Sociedad
|10
|2
|3
|5
|10–14
|–4
|9
|18. Valencia
|10
|2
|3
|5
|10–16
|–6
|9
|19. Oviedo
|10
|2
|1
|7
|7–19
|–12
|7
|20. Girona
|10
|1
|4
|5
|9–22
|–13
|7