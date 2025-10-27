„Férfiak játszottak fiúk ellen” – Arsene Wenger az el Clásicóról

„Kiegyensúlyozott csapatot rakott fel a pályára (Xabi Alonso – a szerk.). Kicsit olyan volt ez, mintha férfiak játszottak volna fiúk ellen, a játék egyes elemeiben mindenképp. A Real Madrid védelme például sokkal jobban teljesített a Barcelona hátsó alakzatánál. A Real támadójátékában mindig benne volt az újabb gól lehetősége, ellenben a Barca csatársora »fogatlan« volt Raphinha és Lewandowski nélkül. Mbappé kihagyott tizenegyese után a Barcelona rengeteget birtokolta a labdát, de nem tudott nagy veszélyt teremteni a kapu előtt, nem volt benne a játékukban a gól. A Real Madrid jól, kiegyensúlyozottan védekezett, s ezért dicséret illeti Xabi Alonsót” – értékelt az Arsenal kispadján legendává váló francia tréner.

🗣️ "It was a bit men against boys! They [Barcelona] never really looked like scoring a goal..."



El Clasico full-time analysis from Arsene Wenger. #LaLiga #ElClasico pic.twitter.com/Z06si9yzd8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 26, 2025

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

Real Madrid–FC Barcelona 2–1 (2–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 78 107 néző. Vezette: Soto Grado

Real Madrid: Courtois – Valverde (Carvajal, 72.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni – Jude Bellingham (Gonzalo García, 90.), Camavinga, Güler (Brahim Díaz, 66.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 72.) – K. Mbappé (Ceballos, 90.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Barcelona: Szczesny – Koundé, Cubarsí (Bardghji, 84.), E. García (R. Araújo, 74.), Balde (Gerard Martín, 90+7.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Fermín López, Rashford – Ferran Torres (Casadó, 74.). Asszisztensedző: Marcus Sorg

Gólszerző: K. Mbappé (22.), Jude Bellingham (43.), ill. Fermín López (38.)

Kiállítva: Pedri (90+10.)