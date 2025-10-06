Nemzeti Sportrádió

Engedélyezte az UEFA az AC Milan és az FC Barcelona tengerentúli meccseit

Vágólapra másolva!
2025.10.06. 22:04
null
Aleksander Ceferin (jobbra) továbbra sem örül annak, hogy a Joan Laporta (balra) vezette Barca Miamiban játszik bajnokit (Fotó: Getty Images)
Címkék
AC Milan FC Barcelona UEFA Aleksander Ceferin
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vonakodva ugyan, de engedélyezte egy-egy olasz és spanyol bajnoki mérkőzés tengerentúli lejátszását.

A kontinentális szervezet hétfőn közölte, hogy az AC Milan az ausztráliai Perth-ben játszhatja le a Como elleni Serie A-s találkozóját, míg az FC Barcelona december végén az Egyesült Államokban, Miamiban csaphat össze a Villarreallal La Liga-mérkőzésen.

A milánói klub azzal indokolta a kérését, hogy a Giuseppe Meazza Stadionban február 6-án a téli olimpia megnyitóját rendezik meg, ami ütközést okoz. A katalán egyesület csupán üzleti megfontolásból, tengerentúli piacokon történő rendszeres megjelenés okán kérte, hogy Miamiban játszhasson a Villarreallal, amely az amerikai földön sorra kerülő első spanyol bajnok meccs lesz.

Az UEFA a hétfői tájékoztatásában kiemelte, a végrehajtó bizottsága vonakodva hagyta jóvá az olasz és a spanyol klub kérését, és jelezte: a nemzetközi szövetség (FIFA) még felülvizsgálat alatt álló szabályozási kerete nem kellően világos és részletes, az UEFA pedig elvben továbbra is ellenzi az ilyen mérkőzéseket.

„A bajnoki meccseket otthon kellene játszani, bármilyen más megoldás ugyanis megfosztaná a hűséges szurkolókat a jogaiktól, illetve potenciálisan torzító elemeket vezetne be a versenysorozatokba” – idézte a közlemény Aleksander Ceferin UEFA-elnököt, aki már júliusban is ellenezte a tengerentúli összecsapásokra vonatkozó ötletet, most pedig hangsúlyozta, a jelenlegi döntésnek nem szabad példaértékűnek lennie.

Júliusban Ceferinnel értett egyet Glenn Micallef, az Európai Unió nemzedékek közötti egyenlőségért, ifjúságért, kultúráért és sportért felelős biztosa is, aki úgy fogalmazott, a klubok a szurkolóknak köszönhetik sikereiket, ezért a meccsek külföldre vitele nem innováció, hanem átverés.

 

AC Milan FC Barcelona UEFA Aleksander Ceferin
Legfrissebb hírek

Allegri: Leaónak meg kell ezt tanulnia! – dühös volt a Milan vezetőedzője

Olasz labdarúgás
14 órája

Barcelona: leszálltak a Szuperliga-vonatról Laportáék

Spanyol labdarúgás
2025.10.03. 13:40

Luís Enrique Pedriről: Ő Harry Potter, remélem, nem hozza a varázspálcáját

Bajnokok Ligája
2025.10.01. 11:58

Tovább íródik a Camp Nou-saga: most október közepe az újranyitás várható időpontja

Bajnokok Ligája
2025.09.30. 15:09

BL: nem játszik a Barcelona ellen a PSG aranylabdása és kapitánya sem

Bajnokok Ligája
2025.09.30. 12:46

Deco: Nekünk egy játékos sem fog diktálni

Spanyol labdarúgás
2025.09.30. 10:49

Hosszabbított a súlyos sérüléséből felépülő középpályásával a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2025.09.29. 18:23

La Liga: ismét Dzsiddában lesz a spanyol Szuperkupa

Spanyol labdarúgás
2025.09.29. 14:42
Ezek is érdekelhetik