Engedélyezte az UEFA az AC Milan és az FC Barcelona tengerentúli meccseit

A kontinentális szervezet hétfőn közölte, hogy az AC Milan az ausztráliai Perth-ben játszhatja le a Como elleni Serie A-s találkozóját, míg az FC Barcelona december végén az Egyesült Államokban, Miamiban csaphat össze a Villarreallal La Liga-mérkőzésen.

A milánói klub azzal indokolta a kérését, hogy a Giuseppe Meazza Stadionban február 6-án a téli olimpia megnyitóját rendezik meg, ami ütközést okoz. A katalán egyesület csupán üzleti megfontolásból, tengerentúli piacokon történő rendszeres megjelenés okán kérte, hogy Miamiban játszhasson a Villarreallal, amely az amerikai földön sorra kerülő első spanyol bajnok meccs lesz.

Az UEFA a hétfői tájékoztatásában kiemelte, a végrehajtó bizottsága vonakodva hagyta jóvá az olasz és a spanyol klub kérését, és jelezte: a nemzetközi szövetség (FIFA) még felülvizsgálat alatt álló szabályozási kerete nem kellően világos és részletes, az UEFA pedig elvben továbbra is ellenzi az ilyen mérkőzéseket.

„A bajnoki meccseket otthon kellene játszani, bármilyen más megoldás ugyanis megfosztaná a hűséges szurkolókat a jogaiktól, illetve potenciálisan torzító elemeket vezetne be a versenysorozatokba” – idézte a közlemény Aleksander Ceferin UEFA-elnököt, aki már júliusban is ellenezte a tengerentúli összecsapásokra vonatkozó ötletet, most pedig hangsúlyozta, a jelenlegi döntésnek nem szabad példaértékűnek lennie.

Júliusban Ceferinnel értett egyet Glenn Micallef, az Európai Unió nemzedékek közötti egyenlőségért, ifjúságért, kultúráért és sportért felelős biztosa is, aki úgy fogalmazott, a klubok a szurkolóknak köszönhetik sikereiket, ezért a meccsek külföldre vitele nem innováció, hanem átverés.