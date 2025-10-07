Csaknem egy éve nem játszott az Atlético Madrid korábbi kiváló csatára

Jó ideje eltűnt a reflektorfényből, de hivatalosan továbbra sem fejezte be a pályafutását Diego Costa. A 37 éves, huszonnégyszeres spanyol válogatott csatár legutóbb a Gremióban futballozott, és tavaly december óta nem játszott hivatalos tétmérkőzést. Akkor a Corinthians ellen 3–0-ra elvesztett találkozón kezdőként negyvenöt percet volt a pályán, ám az egész idény során sérüléssel bajlódott, és kevés lehetőséget kapott. A bajnokságban mindössze tizennégy mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt, illetve két gólpasszt könyvelhetett el. A kezdőcsapatba csak ötször került be, január elseje óta pedig szabadon igazolható, de azóta sincs klubja. Érdeklődők persze akadtak, a hírek szerint az uruguayi Nacional Montevideo is szerette volna őt szerződtetni, azonban végül nem sikerült megegyezniük.

Az As szerint Diego Costa jelenleg is Madridban él, és továbbra sem döntötte el, hogy befejezi-e a pályafutását vagy látjuk még őt profi futballistaként. Legutóbb a klubvilágbajnokságon szerepelt a nyilvánosság előtt, amikor az Atlético Madrid nagyköveteként lépett pályára egy kispályás gálamérkőzésen.

Pályafutása legsikeresebb időszakát egyébként az Atletinél töltötte (hivatalosan 2007 és 2009, 2010 és 2014, valamint 2017 és 2020 között volt a gárda játékosa), a bajnoki címet kétszer (2014, 2021), az Európa-ligát egyszer (2018) nyerte meg a már akkor is Diego Simeone által irányított csapattal. Tizenegy éve, 2014-ben pedig Bajnokok Ligája-döntőt játszhatott, és nyolc góljával sokat tett azért, hogy bejutottak a Real Madrid elleni fináléba. Ahol aztán sérülés miatt már a 9. percben le kellett cserélni. A Chelsea-vel kétszer megnyerte a Premier League-et is (2015, 2017), és bár a stílusa miatt megosztó játékos volt, az vitathatatlan, hogy egy időben a legjobbnak számított a posztján. A kérdés már csak az, látjuk-e még játszani vagy hamarosan hivatalosan is bejelenti a visszavonulását.