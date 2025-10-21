Alaba megsérült, Carvajal és Alexander-Arnold közel a visszatéréshez a Real Madridban

David Alabát a Getafe elleni, 1–0-ra megnyert vasárnapi mérkőzés szünetében le kellett cserélni, mert fájdalmat érzett a jobb vádlijában. A Marca arról ír, hogy az osztrák belső védő kisebb izomsérülés, túlterheltség miatt kénytelen hét-tíz napot kihagyni, így nem léphet pályára a szerdai, Juventus elleni BL-mérkőzésen (21 óra) és a vasárnapi el Clásicón (16.15) – mindkét esetben otthon játszik a Real Madrid. Jó hír a játékosnak és a csapatnak, hogy az MRI-vizsgálat megerősítette, nem történt izomszakadás.

Trent Alexander-Arnold szeptember közepén a Marseille elleni Bajnokok Ligája-találkozón (2–1) szenvedett combhajlító-sérülést, s már az 5. percben le kellett cserélni. Az angol jobbhátvéd eddig hat meccset hagyott ki, de az As szerint már teljes értékű edzésmunkát végez, és a Juve ellen néhány percet már kaphat Xabi Alonso vezetőedzőtől.

Dani Carvajal is a csapattal edz már, miután szeptember végén, az Atlético Madrid elleni derbin (2–5) izomsérülést szenvedett. A 33 éves jobb oldali védő a Bajnokok Ligájában egyelőre még biztosan nem léphet pályára, mert a Marseille elleni összecsapáson begyűjtött piros lapja miatt kétmeccses eltiltást kapott, ami a Juve elleni találkozón telik le. A vasárnapi el Clásicón viszont szóhoz jutnak, de valószínűleg nem kezdőként, így jó esély van rá, hogy a héten esedékes két rangadón egyaránt Federico Valverde lesz a királyi gárda jobbhátvédje.

A blancókra egyébként nagyon ráfér, hogy mielőbb visszatérjenek védői, ugyanis elég hiányos jelenleg a hátsó alakzat. Dean Huijsen (izomsérülés) hamarosan újra játszhat, de egyelőre konditermes edzéseket végez, Antonio Rüdiger (combhajlító-sérülés) decemberben térhet vissza, Ferland Mendy (combsérülés) augusztusban dőlt ki, és még nem tudni, mikor juthat ismét szóhoz, ám novembernél előbb aligha.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Szerda, 21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

Vasárnap, 16.15: Real Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!