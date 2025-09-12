Real Madrid: hónapokra kidőlt a rutinos védő

A 32 éves, német válogatott belső védő – a klub tájékoztatása szerint a csapat pénteki edzésén sérült meg – a Marca információi szerint 2.5-3 hónapot is kihagyhat. A fővárosi klub keretében Dean Huijsen, Éder Militao, Raúl Asencio, valamint David Alaba vethető be még a védelem tengelyében, de kényszermegoldásként Aurélien Tchouaménit is láthattuk már a poszton.

Parte médico de Rüdiger. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 12, 2025