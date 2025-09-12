Nemzeti Sportrádió

Real Madrid: hónapokra kidőlt a rutinos védő

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.12. 19:23
Fotó: Getty Images
Címkék
Real Madrid Antonio Rüdiger La Liga
A spanyol labdarúgó-élvonalban (La Liga) érdekelt Real Madrid a hivatalos honlapján közölte, hogy Antonio Rüdigernek megsérült combizma a bal lábában.

A 32 éves, német válogatott belső védő – a klub tájékoztatása szerint a csapat pénteki edzésén sérült meg – a Marca információi szerint 2.5-3 hónapot is kihagyhat. A fővárosi klub keretében Dean Huijsen, Éder Militao, Raúl Asencio, valamint David Alaba vethető be még a védelem tengelyében, de kényszermegoldásként Aurélien Tchouaménit is láthattuk már a poszton.

  1. Real Madrid

3

3

6–1

9

  2. Athletic Bilbao

3

3

6–3

9

  3. Villarreal

3

2

1

8–1

7

  4. Barcelona

3

2

1

7–3

7

  5. Espanyol

3

2

1

5–3

7

  6. Getafe

3

2

1

4–4

6

  7. Elche

3

1

2

4–2

5

  8. Betis

4

1

2

1

4–4

5

  9. Valencia

3

1

1

1

4–2

4

10. Rayo Vallecano

3

1

1

1

4–3

4

11. Alaves

3

1

1

1

3–3

4

12. Sevilla

3

1

2

5–5

3

13. Osasuna

3

1

2

1–2

3

14. Celta Vigo

4

3

1

3–5

3

15. Oviedo

3

1

2

1–5

3

16. Real Sociedad

3

2

1

3–4

2

16. Atlético Madrid

3

2

1

3–4

2

18. Mallorca

3

1

2

2–6

1

19. Levante

3

3

3–7

0

20. Girona

3

3

1–10

0

a la liga állása

 

 

Real Madrid Antonio Rüdiger La Liga
Legfrissebb hírek

Barcelonában Gavi miatt aggódnak – akár hat hetet is kihagyhat

Spanyol labdarúgás
6 órája

A Real Madrid idén sem vesz részt az Aranylabda-gálán – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 13:11

„Furcsa gyerek...” – anyja ügyetlennek tartja Mbappét a mindennapokban

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 12:13

Hongkongi csapatba igazolt a Real Madriddal BL-győztes középpályás

Minden más foci
2025.09.10. 18:31

Raúl focizni nem szokott, de szívesen lenne majd a Real Madrid edzője

Spanyol labdarúgás
2025.09.10. 18:24

La Liga: hatezres stadionban fogadja a Barcelona a Valenciát

Spanyol labdarúgás
2025.09.10. 15:58

CIES-elemzés: bajnok lesz a Ferencváros, a Liverpool és a Real Madrid is

Minden más foci
2025.09.10. 13:02

Kylian Mbappé reméli, hogy Ousmané Dembélé kapja az Aranylabdát

Francia labdarúgás
2025.09.08. 20:48
Ezek is érdekelhetik