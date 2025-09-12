Real Madrid: hónapokra kidőlt a rutinos védő

A 32 éves, német válogatott belső védő – a klub tájékoztatása szerint a csapat pénteki edzésén sérült meg – a Marca információi szerint 2.5-3 hónapot is kihagyhat. A fővárosi klub keretében Dean Huijsen, Éder Militao, Raúl Asencio, valamint David Alaba vethető be még a védelem tengelyében, de kényszermegoldásként Aurélien Tchouaménit is láthattuk már a poszton.
|1. Real Madrid
3
3
–
–
6–1
9
|2. Athletic Bilbao
3
3
–
–
6–3
9
|3. Villarreal
3
2
1
–
8–1
7
|4. Barcelona
3
2
1
–
7–3
7
|5. Espanyol
3
2
1
–
5–3
7
|6. Getafe
3
2
–
1
4–4
6
|7. Elche
3
1
2
–
4–2
5
|8. Betis
4
1
2
1
4–4
5
|9. Valencia
3
1
1
1
4–2
4
|10. Rayo Vallecano
3
1
1
1
4–3
4
|11. Alaves
3
1
1
1
3–3
4
|12. Sevilla
3
1
–
2
5–5
3
|13. Osasuna
3
1
–
2
1–2
3
|14. Celta Vigo
4
–
3
1
3–5
3
|15. Oviedo
3
1
–
2
1–5
3
|16. Real Sociedad
3
–
2
1
3–4
2
|16. Atlético Madrid
3
–
2
1
3–4
2
|18. Mallorca
3
–
1
2
2–6
1
|19. Levante
3
–
–
3
3–7
0
|20. Girona
3
–
–
3
1–10
0