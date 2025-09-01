Nemcsak a Barcelona, a VAR is besült a Rayo Vallecano otthonában

Kezdjük az előbbivel! Az első játékrész végén Lamine Yamal esett el Pep Chavarría mellett, a játékvezető büntetőt ítélt, a sértett pedig értékesítette. A helyzet vitatható volt, ám a fő témát az szolgáltatta, hogy amikor a szabálytalanság történt, nem működött a VAR, így a bíró nem tudta visszanézni a kérdéses szituációt. Azzal pedig a Barca középpályása, Frenkie de Jong is egyetértett, hogy egy elit ligában ilyesmi nem fordulhatna elő.

„Nem tudom, hogy büntető volt-e vagy sem, mert nem láttam az esetet, de botrány, hogy a VAR nem működött – idézte a Mundo Deportivo a holland futballistát. – Először működött, öt perccel később nem, aztán megint megjavult… Ez így komolytalan. Elég különös az ilyesmi. Ami a találkozót illeti, a megszokottnál sokkal több labdát veszítettünk el, és kissé kaotikusan alakult az egész összecsapás.”

A Marca egyébként azt írja, hogy a hivatalos FIFA-protokoll szerint az ilyen kivételes helyzetekben VAR nélkül is folytatni kell a mérkőzést a régi, hagyományos módon, úgy, hogy mindkét csapatot tájékoztatják a helyzetről. Azzal a Barcelonát irányító Hans-Dieter Flick is egyetértett, hogy a helyzet nem volt ideális, ugyanakkor inkább azt tartotta fontosnak, hogy kijavítsa a vasárnapi hibákat, és a válogatott szünet után ismét csúcsformában térjen vissza a címvédő.

„Valóban szokatlan helyzet, ám mind a két csapat egyforma körülmények között játszott – idézte a Mundo Deportivo a német edzőt. – Furcsa, hogy nem működött a videóbíró, de nem az én feladatom, hogy ezt a problémát megoldjam. Sokkal jobban zavar, hogy gyengén játszottunk, tudunk ennél lényegesen jobban is futballozni. A Rayónak viszont jár a dicséret, fantasztikusan teljesített. Ami Joan Garcíát illeti, nagyszerűen védett, kiváló döntés volt a szerződtetése. A játékosokkal már beszéltem arról, hogy miben kell javulni. Muszáj volt, mert a válogatott szünet alatt erre nem lesz lehetőség.”

A Barcelona legközelebb szűk két hét múlva, szeptember 14-én fogadja a Valenciát, majd négy nappal később a Newcastle vendége lesz a Bajnokok Ligájában. És bár a vasárnapi pontvesztés fájdalmas lehet a címvédőnek, az előző idényben is akadt rosszabb periódusa a bajnokságban, mégis sikerült megszereznie az aranyérmet.

VÉLEMÉNY Nyerni akartunk, de nem játszottunk jól, nem érdemeltünk győzelmet. Egyénileg ez volt eddig a legjobb mérkőzésem a Barcelonában, mégsem lehetek elégedett. Örülök, hogy jól ment a védés, ám ezért igazoltak, sokkal boldogabb lennék, ha győzni tudtunk volna. Joan GARCÍA, a Barcelona kapusa a Mundo Deportivónak

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

Rayo Vallecano–FC Barcelona 1–1 (0–1)

Madrid, Estadio de Vallecas. V.: Mateo Busquets

Rayo Vallecano: Batalla – Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe (Valentin, 76.), Chavarria – Palazón (Pacha, 90+2.), Ciss, U. López (Fran Pérez, 59.), Álvaro García (Gumbau, 90+2.) – Pedro Díaz – De Frutos (Camello, 76.). Vezetőedző: Inigo Pérez

Barcelona: Joan García – Koundé, Eric Garcia, Christensen, Balde (G. Martín, 78.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Dani Olmo (Fermín López, 62.), Raphinha (Rashford, 62.) – Ferran Torres (Lewandowski, 79.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Fran Pérez (67.), ill. Yamal (40. – 11-esből)