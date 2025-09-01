Nemcsak a Barcelona, a VAR is besült a Rayo Vallecano otthonában

Mint beszámoltunk róla, meglepetésre már a harmadik játéknapon botlott a bajnokságban a Barcelona, a katalánok vasárnap este a Rayo Vallecano vendégeként 1–1-es döntetlent értek el. Ráadásul úgy, hogy az első félidő végén kaptak egy vitatható tizenegyest, az összecsapás hajrájában pedig a nyáron igazolt Joan García védései is kellettek ahhoz, hogy ne kapjon ki a címvédő.
Kezdjük az előbbivel! Az első játékrész végén Lamine Yamal esett el Pep Chavarría mellett, a játékvezető büntetőt ítélt, a sértett pedig értékesítette. A helyzet vitatható volt, ám a fő témát az szolgáltatta, hogy amikor a szabálytalanság történt, nem működött a VAR, így a bíró nem tudta visszanézni a kérdéses szituációt. Azzal pedig a Barca középpályása, Frenkie de Jong is egyetértett, hogy egy elit ligában ilyesmi nem fordulhatna elő.
„Nem tudom, hogy büntető volt-e vagy sem, mert nem láttam az esetet, de botrány, hogy a VAR nem működött – idézte a Mundo Deportivo a holland futballistát. – Először működött, öt perccel később nem, aztán megint megjavult… Ez így komolytalan. Elég különös az ilyesmi. Ami a találkozót illeti, a megszokottnál sokkal több labdát veszítettünk el, és kissé kaotikusan alakult az egész összecsapás.”
A Marca egyébként azt írja, hogy a hivatalos FIFA-protokoll szerint az ilyen kivételes helyzetekben VAR nélkül is folytatni kell a mérkőzést a régi, hagyományos módon, úgy, hogy mindkét csapatot tájékoztatják a helyzetről. Azzal a Barcelonát irányító Hans-Dieter Flick is egyetértett, hogy a helyzet nem volt ideális, ugyanakkor inkább azt tartotta fontosnak, hogy kijavítsa a vasárnapi hibákat, és a válogatott szünet után ismét csúcsformában térjen vissza a címvédő.
„Valóban szokatlan helyzet, ám mind a két csapat egyforma körülmények között játszott – idézte a Mundo Deportivo a német edzőt. – Furcsa, hogy nem működött a videóbíró, de nem az én feladatom, hogy ezt a problémát megoldjam. Sokkal jobban zavar, hogy gyengén játszottunk, tudunk ennél lényegesen jobban is futballozni. A Rayónak viszont jár a dicséret, fantasztikusan teljesített. Ami Joan Garcíát illeti, nagyszerűen védett, kiváló döntés volt a szerződtetése. A játékosokkal már beszéltem arról, hogy miben kell javulni. Muszáj volt, mert a válogatott szünet alatt erre nem lesz lehetőség.”
A Barcelona legközelebb szűk két hét múlva, szeptember 14-én fogadja a Valenciát, majd négy nappal később a Newcastle vendége lesz a Bajnokok Ligájában. És bár a vasárnapi pontvesztés fájdalmas lehet a címvédőnek, az előző idényben is akadt rosszabb periódusa a bajnokságban, mégis sikerült megszereznie az aranyérmet.
|VÉLEMÉNY
Nyerni akartunk, de nem játszottunk jól, nem érdemeltünk győzelmet. Egyénileg ez volt eddig a legjobb mérkőzésem a Barcelonában, mégsem lehetek elégedett. Örülök, hogy jól ment a védés, ám ezért igazoltak, sokkal boldogabb lennék, ha győzni tudtunk volna.
Joan GARCÍA, a Barcelona kapusa a Mundo Deportivónak
SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Rayo Vallecano–FC Barcelona 1–1 (0–1)
Madrid, Estadio de Vallecas. V.: Mateo Busquets
Rayo Vallecano: Batalla – Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe (Valentin, 76.), Chavarria – Palazón (Pacha, 90+2.), Ciss, U. López (Fran Pérez, 59.), Álvaro García (Gumbau, 90+2.) – Pedro Díaz – De Frutos (Camello, 76.). Vezetőedző: Inigo Pérez
Barcelona: Joan García – Koundé, Eric Garcia, Christensen, Balde (G. Martín, 78.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Dani Olmo (Fermín López, 62.), Raphinha (Rashford, 62.) – Ferran Torres (Lewandowski, 79.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Gólszerző: Fran Pérez (67.), ill. Yamal (40. – 11-esből)
|1. Real Madrid
3
3
–
–
6–1
9
|2. Athletic Bilbao
3
3
–
–
6–3
9
|3. Villarreal
3
2
1
–
8–1
7
|4. Barcelona
3
2
1
–
7–3
7
|5. Espanyol
3
2
1
–
5–3
7
|6. Getafe
3
2
–
1
4–4
6
|7. Elche
3
1
2
–
4–2
5
|8. Betis
4
1
2
1
4–4
5
|9. Valencia
3
1
1
1
4–2
4
|10. Rayo Vallecano
3
1
1
1
4–3
4
|11. Alaves
3
1
1
1
3–3
4
|12. Sevilla
3
1
–
2
5–5
3
|13. Osasuna
3
1
–
2
1–2
3
|14. Celta Vigo
4
–
3
1
3–5
3
|15. Oviedo
3
1
–
2
1–5
3
|16. Real Sociedad
3
–
2
1
3–4
2
|16. Atlético Madrid
3
–
2
1
3–4
2
|18. Mallorca
3
–
1
2
2–6
1
|19. Levante
3
–
–
3
3–7
0
|20. Girona
3
–
–
3
1–10
0