Nemcsak a Barcelona, a VAR is besült a Rayo Vallecano otthonában

2025.09.01. 16:13
A két csapat vezetőedzője sem értette, miért nem működött a VAR (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Barcelona spanyol foci Rayo Vallecano La Liga
A katalánok csak döntetlent játszottak vasárnap a La Ligában, ráadásul kaptak egy vitatható büntetőt, amit nem tudott visszanézni a VAR.

Mint beszámoltunk róla, meglepetésre már a harmadik játéknapon botlott a bajnokságban a Barcelona, a katalánok vasárnap este a Rayo Vallecano vendégeként 1–1-es döntetlent értek el. Ráadásul úgy, hogy az első félidő végén kaptak egy vitatható tizenegyest, az összecsapás hajrájában pedig a nyáron igazolt Joan García védései is kellettek ahhoz, hogy ne kapjon ki a címvédő.

Spanyol labdarúgás
2025.08.31. 23:30

Yamal büntetője kevés volt, Madridban vesztette el hibátlan mérlegét a Barcelona

A címvédő legjobbja Joan García volt, aki több bravúrt is bemutatott a Rayo Vallecano ellen.

Kezdjük az előbbivel! Az első játékrész végén Lamine Yamal esett el Pep Chavarría mellett, a játékvezető büntetőt ítélt, a sértett pedig értékesítette. A helyzet vitatható volt, ám a fő témát az szolgáltatta, hogy amikor a szabálytalanság történt, nem működött a VAR, így a bíró nem tudta visszanézni a kérdéses szituációt. Azzal pedig a Barca középpályása, Frenkie de Jong is egyetértett, hogy egy elit ligában ilyesmi nem fordulhatna elő. 

„Nem tudom, hogy büntető volt-e vagy sem, mert nem láttam az esetet, de botrány, hogy a VAR nem működött – idézte a Mundo Deportivo a holland futballistát. – Először működött, öt perccel később nem, aztán megint megjavult… Ez így komolytalan. Elég különös az ilyesmi. Ami a találkozót illeti, a megszokottnál sokkal több labdát veszítettünk el, és kissé kaotikusan alakult az egész összecsapás.”

A Marca egyébként azt írja, hogy a hivatalos FIFA-protokoll szerint az ilyen kivételes helyzetekben VAR nélkül is folytatni kell a mérkőzést a régi, hagyományos módon, úgy, hogy mindkét csapatot tájékoztatják a helyzetről. Azzal a Barcelonát irányító Hans-Dieter Flick is egyetértett, hogy a helyzet nem volt ideális, ugyanakkor inkább azt tartotta fontosnak, hogy kijavítsa a vasárnapi hibákat, és a válogatott szünet után ismét csúcsformában térjen vissza a címvédő. 

„Valóban szokatlan helyzet, ám mind a két csapat egyforma körülmények között játszott – idézte a Mundo Deportivo a német edzőt. – Furcsa, hogy nem működött a videóbíró, de nem az én feladatom, hogy ezt a problémát megoldjam. Sokkal jobban zavar, hogy gyengén játszottunk, tudunk ennél lényegesen jobban is futballozni. A Rayónak viszont jár a dicséret, fantasztikusan teljesített. Ami Joan Garcíát illeti, nagyszerűen védett, kiváló döntés volt a szerződtetése. A játékosokkal már beszéltem arról, hogy miben kell javulni. Muszáj volt, mert a válogatott szünet alatt erre nem lesz lehetőség.”

A Barcelona legközelebb szűk két hét múlva, szeptember 14-én fogadja a Valenciát, majd négy nappal később a Newcastle vendége lesz a Bajnokok Ligájában. És bár a vasárnapi pontvesztés fájdalmas lehet a címvédőnek, az előző idényben is akadt rosszabb periódusa a bajnokságban, mégis sikerült megszereznie az aranyérmet.

VÉLEMÉNY

Nyerni akartunk, de nem játszottunk jól, nem érdemeltünk győzelmet. Egyénileg ez volt eddig a legjobb mérkőzésem a Barcelonában, mégsem lehetek elégedett. Örülök, hogy jól ment a védés, ám ezért igazoltak, sokkal boldogabb lennék, ha győzni tudtunk volna. 

 

Joan GARCÍA, a Barcelona kapusa a Mundo Deportivónak

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Rayo Vallecano–FC Barcelona 1–1 (0–1)
Madrid, Estadio de Vallecas. V.: Mateo Busquets
Rayo Vallecano: Batalla – Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe (Valentin, 76.), Chavarria – Palazón (Pacha, 90+2.), Ciss, U. López (Fran Pérez, 59.), Álvaro García (Gumbau, 90+2.) – Pedro Díaz – De Frutos (Camello, 76.). Vezetőedző: Inigo Pérez
Barcelona: Joan García – Koundé, Eric Garcia, Christensen, Balde (G. Martín, 78.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Dani Olmo (Fermín López, 62.), Raphinha (Rashford, 62.) – Ferran Torres (Lewandowski, 79.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Gólszerző: Fran Pérez (67.), ill. Yamal (40. – 11-esből)

   
  1. Real Madrid

3

3

6–1

9

  2. Athletic Bilbao

3

3

6–3

9

  3. Villarreal

3

2

1

8–1

7

  4. Barcelona

3

2

1

7–3

7

  5. Espanyol

3

2

1

5–3

7

  6. Getafe

3

2

1

4–4

6

  7. Elche

3

1

2

4–2

5

  8. Betis

4

1

2

1

4–4

5

  9. Valencia

3

1

1

1

4–2

4

10. Rayo Vallecano

3

1

1

1

4–3

4

11. Alaves

3

1

1

1

3–3

4

12. Sevilla

3

1

2

5–5

3

13. Osasuna

3

1

2

1–2

3

14. Celta Vigo

4

3

1

3–5

3

15. Oviedo

3

1

2

1–5

3

16. Real Sociedad

3

2

1

3–4

2

16. Atlético Madrid

3

2

1

3–4

2

18. Mallorca

3

1

2

2–6

1

19. Levante

3

3

3–7

0

20. Girona

3

3

1–10

0

 

 

Ezek is érdekelhetik