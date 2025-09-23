Nemzeti Sportrádió

Nem kapott engedélyt a Camp Nou, marad az Olimpiai Stadionban a Barca

H. Á.H. Á.
2025.09.23. 20:28
A Montjuicban fogadja a PSG-t a Barcelona (Fotó: Getty Images)
Címkék
Barcelona Camp Nou Montjuic
Az FC Barcelona várakozásaival ellentétben nem kapta meg az átépített Camp Nou a használatba vételi engedélyt a városi önkormányzattól, ezzel együtt a klub megerősítette, hogy a csapat a Montjuic-hegyen található Olimpiai Stadionban fogadja következő ellenfeleit a spanyol bajnokságban és a Bajnokok Ligájában egyaránt.

A klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy továbbra is dolgoznak azon, hogy a Camp Nou megkapja a szükséges engedélyeket, és hogy a hétvégén esedékes, Real Sociedad elleni bajnokiját az Olimpiai Stadionban játssza majd.

A városi önkormányzat illetékesei, valamint a tűzoltóság is talált hiányosságokat, amelyeket kedden közzé is tettek: többek között nem volt elég magas a déli lelátókon a korlát, illetve a vészjelzések elhelyezése, továbbá a menekülési útvonalak és vészkijáratok kialakítása terén is akadtak hiányosságok.

Egyelőre hivatalosan csak annyi a biztos, hogy a hétvégén esedékes bajnokiját, valamint a PSG elleni BL-meccsét a montjuici stadionban játssza a Barcelona, az kérdéses, hogy mi lesz a további BL-mérkőzéseivel.

Az UEFA vonatkozó szabályzata szerint a ligaszakaszban szereplő csapatoknak előre le kell adniuk a hazai mérkőzések helyszínét, amelyen alapesetben nem lehet változtatni. Viszont spanyol sajtóhírek szerint az európai szövetség már rábólintott arra, hogy ha a Camp Nou megkapja az engedélyt, a Barca visszatérhet felújított otthonába.

 

Barcelona Camp Nou Montjuic
