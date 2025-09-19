Magyar foci
Ötös lista: tényleg Ousmane Dembélé érdemli meg az Aranylabdát? Hétfőn kiderül, megkapja-e...
CSELŐTEI MÁRK
SMAHULYA ÁDÁM
2025.09.19. 15:34
Címkék
Ousmane Dembélé
Lamine Yamal
Aranylabda
D10
ötös lista
podcast
Barcelona
Paris Saint-Germain
Vitinha
PSG
Dupla Tízes
Nemzeti Sport
Hétfőn kiosztják a 2025-ös Aranylabdát a France Football gáláján, így ez volt a Dupla Tízes ötös lista adásának témája. Ousmane Dembélé? Lamine Yamal? Vitinha? Ki nyeri meg a díjat?
Minden más foci
2025.08.25. 14:16
Olvasóink Lamine Yamalnak adnák az Aranylabdát
Olvasóinknál Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique és a PSG is nyert.
