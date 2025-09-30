„Mbappé eszi a kenyeredet...” – könyörtelen beszólást kapott Vinícius Júnior

Mint beszámoltunk róla, az Atlético Madrid 5–2-re legyőzte városi riválisát, a Real Madridot a La Liga 7. fordulójában. A Marca szerint Koke és Vinícius Júnior között a következő párbeszéd zajlott le a mérkőzés egy pontján:

Vinícius: – Kib.szott, nyavalygós baba. Mindig a sajtónak sírsz...

Koke: – Mbappé a legjobb!

Vinícius: – Persze, de velem van, így mi több meccset nyerünk.

Koke: – Megeszi a kenyeredet...

A Real sztárja arra utalt, hogy Koke több hasonló csevejt tárt már fel az újságírók előtt, míg a „matracosok” középpályása azzal próbálta felhúzni Viníciust, hogy annak csapattársa, Kylian Mbappé fontosabb játékos Xabi Alonso rendszerében.

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)