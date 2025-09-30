Nemzeti Sportrádió

„Mbappé eszi a kenyeredet...” – könyörtelen beszólást kapott Vinícius Júnior

2025.09.30. 09:06
Az ikonikus rivalizálás újabb fejezete íródott meg... (Fotó: Getty Images)
Real Madrid Vinícius Júnior Koke Atlético Madrid La Liga
Az eredmény alakulásán kívül Koke és Vinícius Júnior szócsatájáról marad emlékezetes az Atlético Madrid és a Real Madrid szombati derbije: a spanyol sportsajtóban már megszokott szájról olvasás technikáját ezúttal a Marca alkalmazta.

Mint beszámoltunk róla, az Atlético Madrid 5–2-re legyőzte városi riválisát, a Real Madridot a La Liga 7. fordulójában. A Marca szerint Koke és Vinícius Júnior között a következő párbeszéd zajlott le a mérkőzés egy pontján:

Vinícius: – Kib.szott, nyavalygós baba. Mindig a sajtónak sírsz...
Koke: – Mbappé a legjobb!
Vinícius: –  Persze, de velem van, így mi több meccset nyerünk.
Koke: – Megeszi a kenyeredet...

Vinicius Jr. to Koke during the Madrid derby: "You’re a crybaby piece of sh*t."Koke's response: "Mbappe is eating your toast (stealing your spotlight). He is the best."
byu/yudek insoccer

A Real sztárja arra utalt, hogy Koke több hasonló csevejt tárt már fel az újságírók előtt, míg a „matracosok” középpályása azzal próbálta felhúzni Viníciust, hogy annak csapattársa, Kylian Mbappé fontosabb játékos Xabi Alonso rendszerében.

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)

 

