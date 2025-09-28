Fordított a Barcelona a Real Sociedad ellen

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
Barcelona–Real Sociedad 2–1 (1–1)
Barcelona, Olimpiai Stadion, 50 103 néző. V: Alejandro Hernández Hernández
Barcelona: Szczesny – Koundé, R. Araújo, Christensen, Gerard Martín (Eric García, 78.) – Dro Fernández (Olmo, a szünetben), F. de Jong, Pedri (Casadó, 90+5.) – Bardghji (Yamal, 58.), Lewandowski, Rahsford (Ferran Torres, 78.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Sociedad: Remiro – Odriozola (Sergio Gómez, 57.), Caleta-Car, Zubeldía, Aihen Munoz – Gorrotxategi – Guedes (Kubo, 57.), Turrientes (Carlos Soler, 66.), Pablo Marín (Brais Méndez, 66.), Barrenetxea (Sadiq, 81.) – Oyarzabal. Vezetőedző: Sergio Francisco
Gólszerző: Koundé (43.), Lewandowski (59.), ill. Odriozola (31.)