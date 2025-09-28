NB II: a Mezőkövesd legyőzte a BVSC-t – ÉLŐ eredménykövető!

A labdarúgó NB II 8. fordulójában hét mérkőzést rendeznek vasárnap. A nyitányon a Mezőkövesd hazai pályán egy góllal jobbnak bizonyult az utolsó BVSC-nél. A folytatásban a Vasas Soroksárra utazik, a Kecskemét a Csákvárt fogadja, míg a Videoton Kozármislenyben vendégszerepel. A Szeged a Szentlőrinccel csatázik, a Békéscsaba pedig az Ajkát látja vendégül. Kövesse a mérkőzések eredményének alakulását ebben a cikkben, emellett minden meccsről élő közvetítést adunk, amelyet a párosítások mellett elhelyezett linkeken érhetnek el!

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

16 órakor kezdődött:

Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló 1–0 (Szalai J. 63.). – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!



17 órától játsszák:

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!



19.00: Soroksár SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka – élőben az NSO-n!

19.00: Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

20.00: Budapest Honvéd–Karcagi SC A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A FORDULÓ ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 7 5 – 2 13–5 +8 15 2. Vasas FC 7 5 – 2 16–12 +4 15 3. Csákvár 7 4 2 1 10–4 +6 14 4. Mezőkövesd 7 4 1 2 14–9 +5 13 5. Kecskeméti TE 7 4 – 3 9–7 +2 12 6. Karcagi SC 7 3 3 1 8–7 +1 12 7. Szeged-Csanád GA 7 3 2 2 9–8 +1 11 8. Szentlőrinc 7 2 3 2 8–6 +2 9 9. Soroksár SC 7 2 3 2 12–13 –1 9 10. Videoton FC Fehérvár 7 2 2 3 9–8 +1 8 11. Békéscsaba 7 2 2 3 10–11 –1 8 12. Tiszakécske 7 2 2 3 7–13 –6 8 13. FC Ajka 7 2 1 4 4–10 –6 7 14. Budafoki MTE 7 1 2 4 3–9 –6 5 15. Kozármisleny 7 1 2 4 3–11 –8 5 16. BVSC-Zugló 7 1 1 5 6–8 –2 4

