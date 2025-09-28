Nemzeti Sportrádió

NB II: a Mezőkövesd legyőzte a BVSC-t – ÉLŐ eredménykövető!

F. B., P. Gy.F. B., P. Gy.
2025.09.28. 16:50
A Mezőkövesd a BVSC-t látja vendégül (Archív fotó: Csendes Szonja)
A labdarúgó NB II 8. fordulójában hét mérkőzést rendeznek vasárnap. A nyitányon a Mezőkövesd hazai pályán egy góllal jobbnak bizonyult az utolsó BVSC-nél. A folytatásban a Vasas Soroksárra utazik, a Kecskemét a Csákvárt fogadja, míg a Videoton Kozármislenyben vendégszerepel. A Szeged a Szentlőrinccel csatázik, a Békéscsaba pedig az Ajkát látja vendégül. Kövesse a mérkőzések eredményének alakulását ebben a cikkben, emellett minden meccsről élő közvetítést adunk, amelyet a párosítások mellett elhelyezett linkeken érhetnek el!

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
16 órakor kezdődött:
Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló 1–0 (Szalai J. 63.). – vége ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17 órától játsszák:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

19.00: Soroksár SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka – élőben az NSO-n!
19.00: Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
20.00: Budapest Honvéd–Karcagi SC

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A FORDULÓ ELŐTTMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd75213–5+815
  2. Vasas FC75216–12+415
  3. Csákvár742110–4+614
  4. Mezőkövesd741214–9+513
  5. Kecskeméti TE7439–7+212
  6. Karcagi SC73318–7+112
  7. Szeged-Csanád GA73229–8+111
  8. Szentlőrinc72328–6+29
  9. Soroksár SC723212–13–19
10. Videoton FC Fehérvár72239–8+18
11. Békéscsaba722310–11–18
12. Tiszakécske72237–13–68
13. FC Ajka72144–10–67
14. Budafoki MTE71243–9–65
15. Kozármisleny71243–11–85
16. BVSC-Zugló71156–8–24


 

 

