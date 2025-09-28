NB II: a Mezőkövesd legyőzte a BVSC-t – ÉLŐ eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
16 órakor kezdődött:
Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló 1–0 (Szalai J. 63.). – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
17 órától játsszák:
Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
19.00: Soroksár SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka – élőben az NSO-n!
19.00: Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
20.00: Budapest Honvéd–Karcagi SC
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A FORDULÓ ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|7
|5
|–
|2
|13–5
|+8
|15
|2. Vasas FC
|7
|5
|–
|2
|16–12
|+4
|15
|3. Csákvár
|7
|4
|2
|1
|10–4
|+6
|14
|4. Mezőkövesd
|7
|4
|1
|2
|14–9
|+5
|13
|5. Kecskeméti TE
|7
|4
|–
|3
|9–7
|+2
|12
|6. Karcagi SC
|7
|3
|3
|1
|8–7
|+1
|12
|7. Szeged-Csanád GA
|7
|3
|2
|2
|9–8
|+1
|11
|8. Szentlőrinc
|7
|2
|3
|2
|8–6
|+2
|9
|9. Soroksár SC
|7
|2
|3
|2
|12–13
|–1
|9
|10. Videoton FC Fehérvár
|7
|2
|2
|3
|9–8
|+1
|8
|11. Békéscsaba
|7
|2
|2
|3
|10–11
|–1
|8
|12. Tiszakécske
|7
|2
|2
|3
|7–13
|–6
|8
|13. FC Ajka
|7
|2
|1
|4
|4–10
|–6
|7
|14. Budafoki MTE
|7
|1
|2
|4
|3–9
|–6
|5
|15. Kozármisleny
|7
|1
|2
|4
|3–11
|–8
|5
|16. BVSC-Zugló
|7
|1
|1
|5
|6–8
|–2
|4