Húsz magyar futó teljesítette szintidőn belül a Spartathlont, amely magyar himnusszal ér véget

Mórocza Andrea

Hatalmas magyar sikerrel ért véget a 2025-ös Spartathlon, ugyanis Mórocza Andrea győzött a nők között. A kiváló sportoló végig magabiztos futást bemutatva 25:09:06-os idővel ért célba elsőként a hölgyek között (abszolútban hetedik lett), mögötte a második helyezett görög Szimantraku Deszpoin (25:37:44), a harmadik pedig a szlovén Natasa Robnik (26:09:38) lett. Mórocza Andrea győzelmével igazán nívós társasághoz csatlakozott, ugyanis korábban edzője, Maráz Zsuzsanna kétszer, Lubics Szilvia háromszor nyert a legendás görög versenyen, de amerikai színekben a magyar Nagy Katalin is kétszer végzett az élen. Ráadásul Mórocza Andrea hivatalosan a legjobb magyar női időeredményt érte el, ugyanis nála gyorsabban csak az amerikai színekben versenyző Nagy Katalin ért be a célba 2015-ben (25:06:05).

A férfiak között a cseh Radek Brunner 21:24:35-ös idővel nyert, ő lett az abszolút győztes is, mögötte a második helyen az olasz Francesco Perini, a harmadikon pedig a japán Josiko Isikava futott be a célba.

Bogár János

Ami a magyar futókat illeti, a legjobb férfi időeredményt Vachtler Ferenc érte el, aki 26:59:50-es idővel abszolútban a 16. helyen ért be (a férfiak között 13. lett) a célba. A beérkezés sorrendjében Hadi Attila 28:41:47-es, Vranic Valentin 28:41:48-as, Sipos Ádám 30:25:20-as, Csingár István 32:10:31-es, Benke György 32:45:43-as, Bogár János 32:55:15-ös, Boros Richárd 33:08:52-es, Nagy Miklós 33:32:08-as, Farkas Zoltán 33:58:40-es, Horváth Tamás 34:18:12-es, Páldi Gábor 35:16:49-es, Papp László 35:26:46-os, Káldi Péter 35:33:27-es, míg Simonyi Balázs 35:37:22-es időt ért el.

A hölgyek mezőnyét figyelve Mórocza Andrea után a második legjobb magyar eredmény Horn Zsanett nevéhez fűződik 29:40:53-as idővel, a további sorrend pedig Kádár Kitti (33:24:04), Boros Linda (33:45:35) és Fejér Zsuzsa (34:44:47). Csupor Krisztina, Molnár Álmos és Zahorecz Bernadett habár hatalmasat küzdött, végül feladni kényszerült a versenyt.

A magyar csapatot külön dicséret illeti azért, mert a három kiszállni kényszerülő sportolót leszámítva mindegyik futó beérkezett a 36 órás szintidőn belül , így húszan teljesítették ezt az elképesztő kihívást (az előzetes nevezéshez képest végül nem 24-en, hanem 23-an képviselték a magyar színeket, Cserpák Tamás nem indult), amelynek végén az esti ünnepélyes eredményhirdetésen felcsendül majd a magyar himnusz Spártában…