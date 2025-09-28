Falfestmény őrzi a szerbekkel is kosárlabdázó Charlie Kirk emlékét Belgrádban – kép

Egy Facebookon közzétett bejegyzésben hívták fel a figyelmet arra, hogy Charlie Kirk sok szerb mellett nőtt fel Chicagóban, és játszott a helyi kosárlabdacsapatban is, amelyet a Fehér Sasok névre kereszteltek. A fiatal aktivista pedig társaitól kiérdemelte a Charlie Kirkovics becenevet.

A szeptember 10-i merénylet után Belgrádban egy falfestményt készítettek a kosárlabdázó Kirk és a szerb közösséggel ápolt kapcsolatának az emlékére.

„Sok szerb mellett nőttem fel Chicagóban, nagyszerűek. Ismerek szerb káromkodásokat, de most inkább nem mondom ki őket, mert még megkeresnek... Játszottam egy szerb kosárlabdacsapatban is. A csapatban mindenki szerb volt, kivéve engem. Mégis valahogy úgy éreztem magam, mintha a Balkánról származnék” – idézte a serbiantimes.info Kirk egyik korábbi megszólalását. Hozzátette azt is, hogy a szerbek első számú sportcsillagára, Novak Djokovicsra is nagy csodálattal tekint.

Mint ismert, a 31 éves jobboldali aktivistára szeptember 10-én rálőttek egy utah-i egyetemi rendezvényen, miközben éppen előadást tartott. Az életét később már nem tudták megmenteni. Temetésén Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is részt vett.