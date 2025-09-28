Nemzeti Sportrádió

Férfi kézi NB I: a Tatabánya elvette a Szeged veretlenségét

2025.09.28. 20:07
Krakovszki Bence (88) három gólt lőtt a Szeged ellen (Fotó: facebook.com/tatabanyahandball)
A férfi kézilabda NB I-ben a Tatabánya hazai pályán legyőzte a tabellát a forduló előtt vezető Szegedet.

 

Az egyaránt hibátlan Tatabánya és a tabellát az egy meccsel többet játszva vezető Szeged rangadóját a vendégek kezdték jobban, de hamar fordított a hazai csapat, és a 23. percben már négy góllal, 13–9-re is vezetett a Tatabánya.

A Szeged innentől futott az eredmény után, de nem tudott már egyenlíteni, a Tatabánya a 46. percben már hat góllal is előrébb járt (26–20), a végén pedig néggyel győzött (34–30), így továbbra is hibátlan, a Szeged viszont a négy győzelme után elszenvedte az első vereségét. A hazaiak legeredményesebbje a kilenc lövéséből hét gólt szerző Vajda Huba volt, míg Sebastian Frimmel tíz lövésből nyolcszor talált be.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
4. FORDULÓ
MOL Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged 34–30 (16–14) 
Korábban
Ferencvárosi TC–Győr 33–32 (15–16)

Kézilabda
2 órája

A férfi kézilabda NB I-ben az FTC nyerte meg az ETO elleni csatát

A szünetben még a győriek vezettek, végül egy góllal, 33–32-re a hazai pályán játszó Ferencváros győzött.
    
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Szeged541186–148+388
2. Tatabánya44134–112+228
3. Veszprém33129–83+466
4. Győr431131–109+226
5. Komló422121–119+24
6. FTC422135–147–124
7. Budakalász422114–129–154
8. Gyöngyös422106–121–154
9. Balatonfüred4112116–117–13
10. Szigetszentmiklós5113139–155–163
11. Budai Farkasok-Rév32185–90–52
12. PLER413110–146–362
13. Csurgó413112–125–131
14. NEKA41396–113–171




 

 

