Férfi kézi NB I: a Tatabánya elvette a Szeged veretlenségét

Az egyaránt hibátlan Tatabánya és a tabellát az egy meccsel többet játszva vezető Szeged rangadóját a vendégek kezdték jobban, de hamar fordított a hazai csapat, és a 23. percben már négy góllal, 13–9-re is vezetett a Tatabánya.

A Szeged innentől futott az eredmény után, de nem tudott már egyenlíteni, a Tatabánya a 46. percben már hat góllal is előrébb járt (26–20), a végén pedig néggyel győzött (34–30), így továbbra is hibátlan, a Szeged viszont a négy győzelme után elszenvedte az első vereségét. A hazaiak legeredményesebbje a kilenc lövéséből hét gólt szerző Vajda Huba volt, míg Sebastian Frimmel tíz lövésből nyolcszor talált be.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

4. FORDULÓ

MOL Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged 34–30 (16–14)

Korábban

Ferencvárosi TC–Győr 33–32 (15–16)