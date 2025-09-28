Férfi kézi NB I: a Tatabánya elvette a Szeged veretlenségét

Az egyaránt hibátlan Tatabánya és a tabellát az egy meccsel többet játszva vezető Szeged rangadóját a vendégek kezdték jobban, de hamar fordított a hazai csapat, és a 23. percben már négy góllal, 13–9-re is vezetett a Tatabánya.
A Szeged innentől futott az eredmény után, de nem tudott már egyenlíteni, a Tatabánya a 46. percben már hat góllal is előrébb járt (26–20), a végén pedig néggyel győzött (34–30), így továbbra is hibátlan, a Szeged viszont a négy győzelme után elszenvedte az első vereségét. A hazaiak legeredményesebbje a kilenc lövéséből hét gólt szerző Vajda Huba volt, míg Sebastian Frimmel tíz lövésből nyolcszor talált be.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
4. FORDULÓ
MOL Tatabánya KC–OTP Bank-Pick Szeged 34–30 (16–14)
Korábban
Ferencvárosi TC–Győr 33–32 (15–16)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szeged
|5
|4
|–
|1
|186–148
|+38
|8
|2. Tatabánya
|4
|4
|–
|–
|134–112
|+22
|8
|3. Veszprém
|3
|3
|–
|–
|129–83
|+46
|6
|4. Győr
|4
|3
|–
|1
|131–109
|+22
|6
|5. Komló
|4
|2
|–
|2
|121–119
|+2
|4
|6. FTC
|4
|2
|–
|2
|135–147
|–12
|4
|7. Budakalász
|4
|2
|–
|2
|114–129
|–15
|4
|8. Gyöngyös
|4
|2
|–
|2
|106–121
|–15
|4
|9. Balatonfüred
|4
|1
|1
|2
|116–117
|–1
|3
|10. Szigetszentmiklós
|5
|1
|1
|3
|139–155
|–16
|3
|11. Budai Farkasok-Rév
|3
|–
|2
|1
|85–90
|–5
|2
|12. PLER
|4
|1
|–
|3
|110–146
|–36
|2
|13. Csurgó
|4
|–
|1
|3
|112–125
|–13
|1
|14. NEKA
|4
|–
|1
|3
|96–113
|–17
|1