Schmidt Ádám: Nagyon nagy küzdelmet folytatunk a fiataloknál, hogy a virtuális tér helyett a valódi hús-vér közösséget válasszák

Munkatársunktól
2025.09.28. 19:44
Fotó: Dömötör Csaba
sportoló nemzet program szabadidősport Schmidt Ádám Sukoró
Sukorón folytatódott a szabadtéri edzőparkokat népszerűsítő országjárás, a hatodik állomáson a résztvevők 15 sportágat próbálhattak ki. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint a Sportoló Nemzet Program szabadtéri kondipark roadshow-jának egyik fontos feladata, hogy alternatívát nyújtson a gyerekeknek és a szülőknek.

 

„Nagyon nagy küzdelmet folytatunk a fiataloknál, hogy a virtuális tér helyett a valódi hús-vér közösséget válasszák. Éppen ezért olyan alternatívát kell nyújtanunk, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek sportolni, a szülők pedig szívesen hagyják ott őket” – nyilatkozta az MTI-nek Schmidt Ádám vasárnap a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémián. Az államtitkár kifejtette: tapasztalatuk szerint sokak előtt nem ismert, hogy a környékükön milyen létesítményeket használhatnak térítésmentesen vagy nagy kedvezménnyel, ezért is jött létre ez a roadshow, és az eddigi visszajelzések pozitívak. Hozzátette, jelenleg Magyarországon körülbelül 2500 szabadtéri edzőpark van.

Fotó: Dömötör Csaba
Schmidt Ádám (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Sportoló Nemzet Program keretein belül két szakember, Nagy Dániel és Nagy-Kovács Ramóna segítségével készítettek egy okostelefonos alkalmazást, amellyel – a QR-kód leolvasása után – személyre, életkorra és edzettségi állapotra tekintettel olyan edzésprogramot kaphatnak az odalátogatók, ami érdemben javíthatja a fizikai állapotukat.

„Meggyőződésem, hogy minden ember találhat magának olyan sportágat, amelyben sikerélményt szerezhet, így utána szívesebben fogja űzni” – szögezte le Schmidt. Hangsúlyozta: a Sukoróra érkező környékbeliek is láthatják, hogy a létesítmények – mint például a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia – nem csak a versenysportot szolgálják, sőt, használhatják azok is, akik „csak” rendszeresen sportolnának, de nem szeretnének versenyezni.

„Ez a létesítmény is egy olyan 21. századi sporthelyszín, ahova szívesen jönnek a gyerekek és a családok, a szülők pedig szívesen hagyják itt a fiatalokat, mert látják, hogy nagyon jól felszerelt, ahol biztonságos és kiváló körülmények között sportolhatnak” – szögezte le. A szabadtéri edzőparkokat népszerűsítő országjárás következő állomása: október 10., Esztergom.

Fotó: Dömötör Csaba

 

Fotó: Dömötör Csaba

 

