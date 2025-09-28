Sportlövő ob: Péni István félszázadik aranyát nyerte

Péni István, az UTE világbajnok és Európa-bajnok puskása – a magyar szövetség tájékoztatása szerint – a kisöbű szabadpuska fekvő versenyében 628,9 körrel győzött, megelőzve klubtársát, Hammerl Somát, aki 626,3 körrel zárta a 60 lövéses viadalt. A bronzérmet Török Ferenc (Csepel TC) nyerte 623,8 körrel. Péni – Hammerl Somával és Szabián Norberttel közösen – csapatban is nyert, méghozzá 1874,4 körös országos rekorddal.

A nőknél ugyanebben a számban Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) lett a magyar bajnok 620,4 körrel, a második helyen 618,8 körrel Hanák Gabriella (BHSE), a harmadikon 618,5-tel Benedek Ágnes (ZTE) végzett. A csapatversenyben az UTE A nyert Dénes Eszter, Toma Dorina, Molnár Anikó Margit összeállításban (1842,2 kör).

A férfi szabadpisztoly számában százhalombattai siker született, ugyanis Szemán Dávid lett az aranyérmes 535 körrel, a második Papp László Róbert (Zámolyi LK) 531, a harmadik Szűcs Gergely (UTE) 527 kört lőtt. Csapatban az UTE győzött (Szűcs Gergely, Tóth Gábor, Kulcsár Péter) 1494 körrel.

A férfiak központi gyújtású pisztoly versenyében az első három helyen Tisza Volános végzett: az egyaránt 566 körrel záró Nagy Ákos Károly és Oskolás Imre között csak eggyel több belső tízes döntött előbbi javára. A harmadik Bartók Csaba lett (555 kör). A csapatversenyt – mivel a Tisza Volán nem nevezett erre a számra – az 1624 körös Budapesti Honvéd SE nyerte (Boros György, Nagy Tibor, Tátrai-Fejes Miklós).