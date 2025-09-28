Strandröplabda: először nyert magyar női páros ProTour-tornát

Az országos bajnokság döntőjében ezüstérmet szerző páros a 16-os főtáblán kezdte a küzdelmeket, s a csoportkörben előbb egy svájci, majd egy finn párost győzött le két játszmában, így csoportgyőztesként egyből a negyeddöntőbe jutott. Itt a szlovák Barbora Tokosová és Martina Terenová ellen, szetthátrányból fordítva nyert a döntő játszmában 15:11-re, s jutott pályafutása során negyedszer ProTour-Futures besorolású versenyen a legjobb négy közé.

A lányokat azonban itt sem lehetett megállítani: vasárnap kora délután a német Sophia Neuss, Mareet Maidhof kettőst verték két játszmában (18, 15), a fináléban pedig a cseh Anna Pospisilová, Michaela Brinková volt az ellenfelük, akiket szintén két játszmában (18, 18) győztek le. Ezzel történelmi eredményt értek el, mert magyar női páros még soha nem nyert ilyen rangos versenyt. Az eddigi legjobb eredmény egy ezüstérem volt, amelyet szintén ez a kettős szerzett egy kínai tornán, a nyár folyamán. A férfiaknál is mindössze egy tornát nyertek még a mieink: tavaly Dóczi Domonkos és Stréli Bence győzött ugyancsak Kínában.

A férfiak mezőnyében az országos bajnok Hajós Artúr és Stréli Bence a negyeddöntőben egy hazai kettőstől kapott ki, s végzett így az 5. helyen, míg Borbély Boldizsár és Niemeier Lukas, illetve az októberi, mexikói junior-vb-re készülő, U20-as Eb-bronzérmes Tari Bence és Veress Ákos a selejtező első körében kikapott, s zárt így a 21. helyen.