Asztalitenisz: egyesben bronz-, párosban ezüstérem az U13-as Eb-n

Mint arról beszámoltunk, a záró napon két versenyszám végjátékában is érdekeltek voltak a magyar korosztályos asztaliteniszezők a svédországi Kostában zajló U13-as Európa-bajnokságon.

A KSI-ben nevelkedett, jelenleg már szegedi színekben játszó Fegyver Zsófia vasárnap előbb a nyolcaddöntőben 3:1-re megverte a szlovák Bácsovát, majd a negyeddöntőben hasonló arányban nyert a román Serban ellen is, utána viszont a fináléba kerülésért a török Yönter négy szettben megállította a magyar lányt, aki

ezzel harmadikként zárt, de így is pályafutása eddigi legnagyobb sikerét érte el nemzetközi szinten.

Ugyanakkor Fegyver a ceglédi Zsigmond Simonnal az oldalán vegyes párosban is letette a névjegyét. A negyedik kiemelt magyar kettős nagyszerű menetelést bemutatva, sorrendben lengyel, spanyol és horvát egységet legyőzve, vasárnap reggel már a negyeddöntőben folytathatta. Fegyverék ezúttal is magabiztosan nyertek, 3:1-re felülmúlva a Iordan, Serban román párost. A legjobb négy között aztán a svájci Mayorov és a spanyol Hu duó sem jelentett akadályt nekik (3:1). Az Európa-bajnoki címért a mieink végül három játszmában vereséget szenvedtek az Escudier, Rochut francia párostól.

Zsigmond Simon és Fegyver Zsófia a dobogó második fokára állhatott fel.

A korosztályos Európa-ranglistán második Fegyver Zsófia egy-egy ezüsttel és bronzzal tért haza az U13-as Eb-ről Forrás: ETTU

A vegyes csapatversenyben a Fegyver Zsófia, Zsigmond Simon, Károly Mátyás, Ivanics Izabell alkotta együttes 13. a helyen végzett.

Ezzel a magyar küldöttség egy-egy ezüsttel és bronzzal végzett, amely egyúttal azt is jelenti, hogy

az először 2023-ban megrendezett U13-as Eb-k történetében a legjobb magyar szereplést láthattuk.

Azonban érdemes hozzátenni, hogy lehetett volna akár még ennél is fényesebb az éremtermés. Az elmúlt két év Eb-jén egyaránt bronzérmes, Európa-ranglistavezető Fazekas Lizett (12) ezúttal már hiányzott a válogatottból, ugyanis a hazai szövetséggel (MOATSZ) régóta elhúzódó konfliktusa miatt előbb idén februárban kikerült a nemzeti csapat keretéből, míg néhány hete bejelentette: országot vált és horvát színekben folytatja karrierjét. Fazekas a mostani Eb-n nem szerepelt.

Korábban az idén az U19-es Európa-bajnokságon Szántosi Dávid arany-, míg a fiúcsapat bronzérmes lett.

Az ez évi korosztályos világversenyekből már csak az ifjúsági és serdülő-világbajnokság van hátra, amelynek november végén Kolozsvár ad otthont, és Szántosi mellett még Lei Balázsnak szurkolhatunk Erdélyben.

(Kiemelt képen: Fegyver Zsófia és Zsigmond Simon Forrás: ETTU)