NB III: előzött és élre állt a Tiszafüred északkeleten

Két éllovas is kikapott az NB III vasárnapi fordulójában: az északkeleti csoportban a Kisvárda második csapat odahaza szenvedett 2–0-s vereséget a megyei rivális Tarpától, így kénytelen volt átadnia a helyét a Tiszaújváros 6–0-ra legázoló Tiszafürednek. A keleti országrész másik csoportjában élen álló Gyula is veszített, a Békés vármegyeiek Budapesten, az ESMTK-tól kaptak ki 2–1-re ám egy ponttal így is megelőzik csoportban immár egyedüli veretlenként álló Monort.

NB III

9. FORDULÓ

DÉLKELETI CSOPORT

Békéscsaba 1912 Előre II–Meton-FC Dabas SE 0–1

III. kerületi TVE–Martfűi LSE 4–0

Hódmezővásárhelyi FC–Szegedi VSE 1–2

ESMTK–Gyulai Termál FC 2–1

BKV Előre–Budapest Honvéd FC II 1–1

Csepel SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II 1–0

Monor SE–Vasas FC II 0–0

Tiszaföldvár SE–Dunaharaszti MTK 2–3

DÉLNYUGATI CSOPORT

Ferencvárosi TC II–Greenplan Balatonlelle SE 3–1

Paksi FC II–Iváncsa KSE 0–3

Szekszárdi UFC–Majosi SE 1–0

Érdi VSE–PTE-PEAC 2–0

Pénzügyőr SE–FC Nagykanizsa 1–2

Dunaújváros FC–BFC Siófok 5–0

MTK Budapest II–Dombóvári FC 4–0

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Kisvárda Master Good II–Tarpa SC 0–2

Nyíregyháza Spartacus FC II–FC Hatvan 2–0

Ózd-Sajóvölgye–Diósgyőri VTK II F4R 3–6

Tiszafüredi VSE–Termálfürdő FC Tiszaújváros 6–0

Sényő FC-ZMB Building–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–3

Debreceni EAC–Gödöllői SK 2–0

Füzesabony SC–Putnok FC 2–0

Eger SE–Debreceni VSC II 0–5

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

ETO Akadémia–Dorogi FC 2–0

Puskás Akadémia FC II–Újpest FC II 3–0

Gyirmót FC Győr–Bicskei TC 3–2

Balatonfüredi FC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 1–3

Opus Tigáz Tatabánya–VSC 2015 Veszprém 1–0

FC Sopron–Szombathelyi Haladás 1–0

Komárom VSE–Ikoba Beton Zsámbék 2–1

Credobus Mosonmagyaróvár–Budaörs 3–0